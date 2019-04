Arabia Saudită a anunţat executarea a 37 de oameni. Unul dintre ei a fost crucificat "Pedeapsa cu moartea a fost pusa in aplicare de o serie de infractori gasiti vinovati de adoptarea ideologiilor teroriste extremiste și formarea de celule teroriste pentru a corupe și a distruge securitatea, precum și pentru a raspandi haosul și a provoca conflicte sectare", a comunicat SPA, intr-un post pe Twitter. De asemenea, sunt menționate numele celor 37 de cetațeni saudiți care au fost executați in diferite parți ale țarii. Arabia Saudita este tara care are una dintre cele mai mari rate ale condamnarilor la moarte. Una dintre cele mai mari executii in masa a avut loc in ianuarie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

