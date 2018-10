Arabia Saudita ar fi anulat o ințelegere preliminara cu Virgin Hyperloop One, compania lui Richard Branson, dupa ce miliardarul american a criticat regatul pentru rolul avut in dispariția jurnalistului Jamal Khashoggi. Prințul moștenitor Mohammed bin Salman a vizitat in aprilie baza de testare a Virgin Hyperloop One din deșertul american Mojave și urma sa se faca un studiu de fezabilitate pentru a se decide unde ar putea fi construit in Arabia Saudita primul sistem de transport ultra-rapid. Informația este relatata pe surse de Financial Times și preluata de The Verge.