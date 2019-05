Ar putea scădea factura la gaze a populaţiei anul viitor? Un calcul final nu poate fi facut acum, dar exista cateva argumente in acest sens. De la data de 1 aprilie 2019, de cand a fost re-reglementata piata consumatorilor casnici de gaze naturale, gazul pentru consumul populatiei este vandut la un pret de 68 de lei/MWh, plafonat prin OUG 114. E.On si Engie cumpara gazul doar de la Petrom si Romgaz la acest pret, la care adauga tariful de inmagazinare (pentru cantitatea de gaze care este scoasa din depozite), cel de transport, distributie, si marja de furnizare si il vand populatiei la pretul final reglementat de stat: 136 de lei pentru Engie si 140… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

