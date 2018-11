Ar putea Romania reglementa criptomonedele in viitor?

Incompetenti. Mincinosi. Dar buni la toate

Acestea sunt trei dintre atributele care au iesit in evidenta in cei circa 70 de ministrii care s-au perindat in ultimii doi ani, manati de la spate si sustinuti de Liviu Dragnea, seful Partidului Social Democrat. Incompetenta crasa. Minciuni pe banda... [citeste mai departe]