- Actionarul principal al Bulgarian Telecommunications Company (BTC), Spas Rusev, si antreprenorul bulgar de origine albaneza Elvin Guri vor cumpara Telekom Albania, scrie publicatia bulgara capital.bg, citand un anunt al operatorului german Deutsche Telekom si al filialei sale OTE.

- Senatorul PNL Florin Citu a sustinut luni ca autoritatile romane negociaza in prezent un imprumut extern "foarte important" si i-a solicitat ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, sa prezinte public...

- Preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania va fi marcata printr-o ceremonie organizata la Ateneul Roman la care vor fi prezenti presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, al Parlamentului European, Antonio Tajani, presedintele Consiliului European, Donald Tusk si…

- Trei barbați cu afaceri in Romania au fost uciși in stil mafiot in Albania. Acolo urmau sa-și petreaca Revelionul. Mașina in care se aflau cu numere de Argeș a fost gasita ciuruita de...

- La noua unitate din Europa de Est, care ar urma sa aiba 5.000 de angajati, vor fi produse SUV-urile Skoda Karoq si Seat Ateca, care in prezent sunt fabricate la Kvasiny (Cehia). Si publicatia germana AutomobilWoche anunta ca experienta Turciei in domeniul productiei auto a jucat un rol in decizia Volkswagen.…

- Afectat de criticile presei de pe Bosfor, antrenorul roman Mircea Lucescu (73 de ani) ia in calcul desparțirea de naționala de fotbal a Turciei inainte de expirarea contractului, in noiembrie 2019, tentat de o aventura in China, unde miliardele atrag nume imense din fotbalul mondial. Surse apropiate…

- Premierul Viorica Dancila incepe, marti, o vizita de lucru de doua zile la Bruxelles. Potrivit unui comunicat al Executivului, prim-ministrul va participa la reuniunea comuna a Guvernului Romaniei si a Comisiei Europene. Viorica Dancila va fi insotita de Cabinetul de ministri, precizeaza sursa citata.In…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca este "mai optimist" in prezent decat era acum cateva saptamani in legatura cu pregatirea Romaniei pentru a prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene. Iohannis a afirmat ca nu doreste sa faca aprecieri despre activitatea fostului ministru Victor Negrescu,…