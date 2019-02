Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic pentru mediul de afaceri Greg Clark, cel care detine portofoliul Muncii, Amber Rudd si ministrul Justitiei David Gauke se opun in mod deschis scenariului unei iesiri a Marii Britanii din UE fara acord, optiune pe care premierul Theresa May refuza sa o excluda, informeaza sambata…

- Trei ministri britanici au pledat sambata pentru o amanare a concretizarii Brexit, programata pe 29 martie, in cazul neadoptarii la timp a Acordului de retragere de catre Parlamentul de la Londra, informeaza sambata AFP si EFE. Ministrul britanic pentru mediul de afaceri Greg Clark, cel care detine…

- Premierul britanic Theresa May va avea o discuție telefonica cu miniștrii Cabinetului sau, duminica, cu o zi înainte de a merge din nou în Parlament pentru a-și anunța noua abordare pentru Brexit, afirma o sursa guvernamentala, citata de Reuters.Theresa May va avea o teleconferința duminica…

- Drepturile romanilor din Marea Britanie vor fi respectate, indiferent de deznodamantul procesului Brexit, a dat asigurari ministrul de stat pentru Europa si America al Regatului Unit, Sir Alan Duncan, intr-o discuție telefonica avuta cu ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba. "Ministrul…

- Hunt a spus ca, in cazul in care acordul sufera o infrangere in parlament, exista o mare probabilitate a unei ''paralizii a Brexit-ului'' care ar putea duce la stoparea preconizatei retrageri a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar.El a adaugat ca parlamentul…

- Votul in parlamentul de la Londra asupra acordului privind Brexitul va avea loc marti, 15 ianuarie, a anuntat luni postul BBC, citand surse guvernamentale britanice. Pentru a evita o infrangere in legislativ, premierul britanic Theresa May a fost nevoit, la 10 decembrie, sa reprogrameze pentru saptamana…

- Votul in parlamentul de la Londra asupra acordului privind Brexitul va avea loc marti, 15 ianuarie, a anuntat luni postul BBC, citand surse guvernamentale britanice. Pentru a evita o infrangere in legislativ, premierul britanic Theresa May a fost nevoit, la 10 decembrie, sa reprogrameze pentru saptamana…

- Partidul nord-irlandez care sustine in Parlamentul de la Londra guvernului premierului Theresa May va vota impotriva acordului de divort cu UE convenit de sefa guvernului cu Bruxellesul in votul-cheie de saptamana viitoare, a declarat marti seara unul dintre parlamentarii sai, relateaza Reuters. Partidul…