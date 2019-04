„Ar putea duce la IZOLAREA ţării!” Mesajul comisarului pe Justiţie pentru România ″Opriti schimbarile care duc Romania,in directia gresita″⁣ - acesta este mesajul ferm al comisarului european pe Justitie catre oficialii din Guvernul si Parlamentul Romaniei. “Mesajul meu este foarte clar: opriti “reformele” care merg in directia gresita. Intoarceti-va si continuati reformele incepute inainte, pentru ca daca Romania continua lucrurile bune facute in anii trecuti ar duce cu usurinta la ridicarea MCV”, a spus oficialul european, citat de ProTV. “Vedem mai multe schimbari in ultimul an al caror efect cumulativ ar putea duce la distrugerea intregului sistem al statului de drept… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

