Stiri pe aceeasi tema

- ONU a sanctionat 27 de nave si 21 de firme, dar si un om de afaceri, pentru ca au incalcat embargoul privind Coreea de Nord, relateaza BBC. Masurile au fost propuse de SUA luna trecuta ca urmare incalcarii sanctiunilor internationale luate ca raspuns la testele nucleare si balistice ale Phenianului.Acestea…

- Postata de fiica pacientului pe o retea de socializare, reteța a devenit virala si a scos la iveala o mai veche problema - scrisul de medic, adesea imposibil de descifrat. "Nu știu daca domnul doctor (a carui stampila e pe bilet) a facut studiile in China sau Japonia, dar in Romania e foarte…

- Trei tineri s-au gandit, in 2013, ca romanii ar aprecia sa poata economisi minutele alocate zilnic pasiunii lor pentru cafeaua de calitate. Asa s-a nascut ideea unui coffee spot cu un design inedit, gandit cu directie clara catre franciza, concept ce a necesitat o investitie initiala de 12.000 de euro…

- SIMONA HALEP - PETRA MARTIC LIVE VIDEO DIGI SPORT, LIVE STREAMING Indian Wells 2018. Halep este la un singur pas de careul de asi al competitiei de la Indian Wells, castigata in 2015. Simona Halep o va intalni in sferturi, in direct la Digi Sport 2, nu inainte de ora 22:00, pe Petra Martic, sportiva…

- SIMONA HALEP - PETRA MARTIC LIVE VIDEO DIGI SPORT, LIVE STREAMING Indian Wells 2018. Halep este la un singur pas de careul de asi al competitiei de la Indian Wells, castigata in 2015. Simona Halep o va intalni in sferturi, in direct la Digi Sport 2, nu inainte de ora 22:00, pe Petra Martic, sportiva…

- SIMONA HALEP - PETRA MARTIC LIVE VIDEO DIGI SPORT, LIVE STREAMING Indian Wells 2018. Halep este la un singur pas de careul de asi al competitiei de la Indian Wells, castigata in 2015. Simona Halep o va intalni in sferturi, in direct la Digi Sport 2, nu inainte de ora 22:00, pe Petra Martic, sportiva…

- SIMONA HALEP - PETRA MARTIC LIVE VIDEO DIGI SPORT, LIVE STREAMING Indian Wells 2018. Halep este la un singur pas de careul de asi al competitiei de la Indian Wells, castigata in 2015. Simona Halep o va intalni in sferturi, in direct la Digi Sport 2, nu inainte de ora 22:00, pe Petra Martic, sportiva…

- In ultimii zece ani, Buzaul, și mai ales Parscovul, a devenit, am putea spune, a doua casa pentru mai mulți așa-ziși investitori chinezi. Doar ca unii, odata ajunși aici, s-au pus pe pacalit statul roman. Astfel, un cetațean chinez, și-a deschis o afacere in domeniul construcțiilor, iar in doar cațiva…

- SIMONA HALEP - PETRA MARTIC LIVE VIDEO DIGI SPORT, LIVE STREAMING Indian Wells 2018. Halep este la un singur pas de careul de asi al competitiei de la Indian Wells, castigata in 2015. Simona Halep o va intalni in sferturi, in direct la Digi Sport 2, nu inainte de ora 22:00, pe Petra Martic, sportiva…

- SIMONA HALEP - PETRA MARTIC LIVE VIDEO DIGI SPORT, LIVE STREAMING Indian Wells 2018. Halep este la un singur pas de careul de asi al competitiei de la Indian Wells, castigata in 2015. Simona Halep o va intalni in sferturi, in direct la Digi Sport 2, nu inainte de ora 22:00, pe Petra Martic, sportiva…

- SIMONA HALEP - PETRA MARTIC LIVE VIDEO DIGI SPORT, LIVE STREAMING Indian Wells 2018. Halep este la un singur pas de careul de asi al competitiei de la Indian Wells, castigata in 2015. Simona Halep o va intalni in sferturi, in direct la Digi Sport 2, nu inainte de ora 22:00, pe Petra Martic, sportiva…

- SIMONA HALEP - PETRA MARTIC LIVE VIDEO DIGI SPORT, LIVE STREAMING Indian Wells 2018. Halep este la un singur pas de careul de asi al competitiei de la Indian Wells, castigata in 2015. Simona Halep o va intalni in sferturi, in direct la Digi Sport 2, nu inainte de ora 22:00, pe Petra Martic, sportiva…

- SIMONA HALEP - PETRA MARTIC LIVE VIDEO DIGI SPORT, LIVE STREAMING Indian Wells 2018. Halep este la un singur pas de careul de asi al competitiei de la Indian Wells, castigata in 2015. Simona Halep o va intalni in sferturi, in direct la Digi Sport 2, nu inainte de ora 22:00, pe Petra Martic, sportiva…

- O echipa de cercetatori condusa de Teruyuki Hirano din cadrul Institutului de Tehnologie din Tokyo a validat 15 exoplanete noi care orbiteaza in jurul unor sisteme cu stele rosii pitice. Una dintre cele mai luminoase stele, denumita K2-155, se...

- SIMONA HALEP - PETRA MARTIC LIVE VIDEO DIGI SPORT, LIVE STREAMING Indian Wells 2018. Halep este la un singur pas de careul de asi al competitiei de la Indian Wells, castigata in 2015. Simona Halep o va intalni in sferturi, in direct la Digi Sport 2, nu inainte de ora 22:00, pe Petra Martic, sportiva…

- Un om de afaceri chinez, stabilit in județul Buzau, a dat o lovitura grea statului roman, prejudiciind bugetul național, prin afacerile sale ilegale, cu peste 5, 2 milioane de lei. Potrivit Poliției Buzau, chinezul a pus pe picioare in județul Buzau o afacere in domeniul construcțiilor, iar in doar…

- The Romanian tennis player Simona Halep, world's #1, has qualified on Tuesday night for the quarter finals of the 7,972,535-USD WTA tournament of Indian Wells (California), after defeating Qiang Wang (China), 7-5 6-1. Halep (26 y/o), a champion of BNP Paribas Open in 2015, grabbed the spot…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce a ce a invins-o pe Qiang Wang (China), cu 7-5,...

- ”Rusia este singura țara capabila sa produca și sa foloseasca un astfel de agent neuroparalitic” (”noviciok” – n.r.), susține Villa Mirzaianov, fost angajat al Institutului de Chimie Organica și Tehnologie din Rusia (GNIIOHT), care a lucrat direct la proiectul sovietic ”Foliant“ (rezultatul sau a fost…

- Donald Trump cere pedeapsa cu moartea pentru traficantii de droguri, incalzind cu acest argument multimea la o intalnire electorala. Presedintele a dat exemple ca model tari: Singapore, China, dar si Filipine. Tari ca acestea, a explicat el, au mai putine probleme cu dependenta de droguri, fiindca aplica…

- Perechea formata din jucatoarea romana Monica Niculescu si cehoaica Andrea Hlavackova s-a calificat, duminica, in sferturile de finala ale probei de dublu la turneul WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa 6-2, 7-5 cu cuplul Shuko Aoyama (Japonia)/Zhaoxuan…

- Cand Yngve Slyngstad ia o decizie, investitorii din intreaga lume isi iau notite, scrie Politico. Norvegianul conduce cel mai mare fond de investitii guvernamental si aproximativ 885 mld. dolari din petrol sunt pusi deoparte pentru generatiile viitoare. Fondul pe care il conduce norvegianul este cel…

- Yngve Slyngstad este CEO-ul Fondului Suveran de Investitii din Norvegia, cel mai mare fond suveran din lume, parte din Banca Centrala a Norvegiei. Slyngstad are o diploma in Drept obtinuta la Universitatea din Oslo, avand de asemenea un master in Economie la Universitatea Santa Barbara din…

- Perechea formata din jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu si cehoaica Andrea Sestini Hlavackova s-a calificat, joi, in optimile de finala ale probei de dublu la turneul WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. Favoritele numarul cinci s-au…

- Razboiul dintre Donald Trump si oficialii europeni, pe tema taxelor vamale simetrice, nu pare a fi ajuns la final, iar deciziile ambelor parti risca sa fie incalcari ale reglementarilor internationale. Ultima veste priveste chiar motocicletele Harley-Davidson si whisky-ul american, care ar…

- Situatia in Romania este grava, inca se moare de gripa si singura modalitate de a evita sa facem gripa este in continuare vaccinul, a avertizat sambata managerul Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals“, Adrian Streinu-Cercel.

- Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinata antigripal. Este vorba despre o femeie de 58 de ani din judetul Hunedoara. Situatia in Romania este grava, inca se moare de gripa si singura modalitate de a evita sa facem gripa este…

- Te-ai intors de la Hong Kong. Impartaseste-ne din experienta ta de acolo! Sebastian Balaj: Experienta mea din Hong Kong a fost, in primul rand, sa descopar o alta lume, o alta cultura. Nu seamana cu nimic din ceea ce am vazut sau trait pana acum in Europa. In primul rand, m-a fascinat infrastructura…

- In lume s-au vandut anul trecut peste 86 de milioane de automobile, dintre care peste 25 de milioane in China și 17 milioane in SUA. SUV-urile au ajuns la o cota record de 34% din piața, Toyota a fost marca cu cele mai mari vanzari, iar gama F-Series de la Ford este pe locul unu […]

- Autor: Adrian NASTASE In urma participarii recente la reuniunea de la Shanghai, in calitate de membru al Boardului de consultanți internaționali ai Institutului de Studii Internaționale, am incercat sa fac o paralela intre evoluția Romaniei si cea a Chinei dupa 1989 (Piața Tiananmen in China si evenimentele…

- Nokia a vandut 4,4 milioane de smartphone-uri in ultimele trei luni din 2017, mai mult decat HTC, Sony, Alcatel, Lenovo sau Asus, insa este abia pe locul al 11-lea in topul producatorilor de smartphone-uri, potrivit companiei de cercetare Counterpoint, citata de TechRadar . Analistul Neil Shah de la…

- EPICENTER va susține in intervalul 27 aprilie – 5 mai o noua competiție de Dota 2, una cu un fond de premii mai mare ca la orice alta competiție marca EPICENTER de pana acum. Finala concursului va avea loc la Moscova, va alinia la start 12 echipe – din care patru o vor face pe…

- Un grup de cercetatori din California au facut o descoperire epocala in domeniul științei care ar putea sa schimbe radical modul in care ințelegem starea de agregare a uneia dintre cele mai versatile substanțe pe care o cunoastem, apa.

- Unul dintre dispozitivele Nokia pe care le asteptam la Mobile World Congress 2018 este Nokia 7 Plus, un model imbunatatit al telefonului lansat toamna trecuta in China. Acesta ar trebui sa fie lansat si in alte regiuni, insa pana in prezent nu stiam decat ca acest model este in productie, fara sa aflam…

- BUCURESTI, 4 feb — Sputnik, Doina Crainic. Fostul anestezist șef de la spitalul Bakersfield Heart din California descrie experienta cutremuratoare pe care a avut-o în afara corpului, în timp ce se afla în operatie. Experienta prin care a trecut l-a determinat sa…

- Actorul de la Hollywood și fostul guvernator al orașului California, Arnold Schwarzenegger, și-a vandut mașina Bugatti Veyron cu un preț de 2,5 milioane de dolari, kilometrajul automobilului aratabd ca au fost parcurși doar 1,600 de kilometri, transmite Rador.ro.

- Pentru a rezolva problema smogului din China, cercetatorii au testat, lânga orasul Xian, un nou turn care absoarbe praful nociv. Surprinzator, acesta a reusit sa reduca poluarea aerului cu 15%.

- Autoritatea Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a controlat anul trecut aproape 750.000 de colete poștale din afara spațiului UE, comandate pe internet de catre romani. Cele mai multe provin din China. De aceasta operațiune s-a ocupat o divizie recent inființata a Fiscului, menita sa reduca evaziunea…

- Hong Kong isi mentine pentru al optulea an consecutiv titlul de cea mai costisitoare piata de locuinte din lume, arata studiul publicat luni de compania de consultanta pentru planificare urbana Demographia International Housing Affordability, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Studiul acoperă…

- Turneul Campioanelor, care reuneste cele mai bune opt jucatoare de tenis si opt perechi de dublu intr-un sezon, se va disputa timp de zece ani, incepand din 2019, la Shenzhen, in China. Premiile se vor dubla fata de competitia care va fi in acest an la Singapore pentru ultima data, inca de la prima…

- Producatorul chinez Meizu a anuntat M6S, un nou model mid-range, care vine cu o configuratie hardware neobisnuita. In timp ce majoritatea producatorilor aleg chipset-uri de la companii precum Qualcomm sau MediaTek, Meizu continua parteneriatul cu Samsung, optand pentru un model Exynos din generatia…

- Noua tehnologie a fost creata de un grup de cercetatori de la Institutul Kunshan și va permite obtinerea mai rapida de implanturi dentare, la prețuri mai mici. O echipa de cercetatori din China a anunțat ca a reușit sa creeze o imprimanta 3D cu ajutorul careia se pot produce implanturi dentare. Noua…

- Frig extrem in SUA, inundații masive in Singapore, canicula in Sydney, record de temperaturi scazute in Bangladesh și ger in China; viscol intr-o parte a Japoniei și vreme neobișnuit de calda la Tokyo. Ce se intampla cu vremea, care s-a schimbat atat de mult in ultimul deceniu?

- Samsung intra in industria auto și vrea sa fie furnizor de componente. Gigantul coreean lanseaza o platforma pentru mașinile care se conduc singure și spera sa vanda constructorilor componente pentru sistemele autonome și soluții de infotainment, scrie Reuters . Samsung Electronics a dezvaluit la CES…

- Armata chineza a oferit o demonstrație de forța la începutul lui 2018 și a trimis un mesaj clar catre SUA și întreaga lume, într-un moment în care Beijingul devine tot mai puternic și mai expansiv, atât din punct de

- Datoria globala a atins un prag critic de 233 de mii de miliarde in cel de-al treilea trimestru al anului 2017, in crestere cu 16 mii de miliarde fata de sfarsitul anului 2016, potrivit unei analize realizate de Institutul Finantelor Internationale (IIF), potrivit Bloomberg. Datoria gospodariilor…

- La mijlocul lunii martie va avea loc finala unei noi competiții de Dota 2, GESC E-Series Jakarta. Concursul va fi susținut in Jakarta, Indonezia, in intervalul 15-18 martie, va fi dotat cu un fond de premii de 300,000 USD, plus 300 Dota 2 Pro Circuit Points, și va alinia la start opt echipe.…

- Dintre tenismenele romance prezente pe tabloul principal al turneului de la Shenzen, din China, dotat cu premii in valoare de 626.750 de dolari, se mai afla, de-acum, in competiție doar Simona Halep (numarul 1 WTA), ramasa lider mondial pana la finele Openului Australiei, și Irina Begu. Compatrioata…

- Garbine Muguruza este ghinionista inceputului de an. Jucatoarea spaniola de tenis , care a abandonat marti in optimile de finala ale turneului de la Brisbane, din cauza crampelor musculare, s-a declarat „surprinsa” de reactia corpului sau, informeaza agentia EFE. „Conditiile de la Brisbane sunt foarte…