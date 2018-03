Stiri pe aceeasi tema

- Elevii lui Flavius Stoican au avut un start perfect de an, cu trei victorii consecutive, dupa care s-au ”taiat”. Esecul de pe teren propriu cu Viitorul, a fost urmat de altele doua, cel din Gruia, cu CFR Cluj, respectiv eliminarea din Cupa Romaniei, astfel ca moralul iesenilor a avut de suferit.…

- CFR CLUJ STEAUA LIVE ONLINE. “Eu sunt in Romania, ma simt bine aici si nu am de gand sa plec. Cum sa-mi spuna sa plec din tara? E jenant. Niciun patron din lume nu vorbeste de antrenorul altui club”, a spus Petrescu, potrivit sport.ro. Petrescu a vorbit si despre Mihai Stoica, dupa ce acesta…

- Dan Petrescu i-a raspuns lui Mihai Stoica, dupa ce managerul celor de la FCSB l-a acuzat ca injura jucatorii in perioada petrecuta la Urziceni. CFR Cluj - FCSB se joaca duminica, ora 20:45, și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look TV. "E un director sportiv de…

- Nicolae Dica spune ca jucatorii sai nu vor avea nicio prima pentru meciul din etapa a 2-a din play-off, cu CFR Cluj, insa considera ca o motivație in plus n-ar strica. "Jucatorii nu vor avea nicio prima speciala pentru meciul cu CFR, la Steaua sunt obiective: sa intri in Champions League și Europa League.…

- CFR Cluj va intalni astazi de la ora 20:45 in Gruia in primul meci al primei etape din acest sezon al play-off-ului Ligii i formația CSM Poli Iași. Ajunși cu mult noroc in play-off datorita situației mai bune intr-un clasament in trei cu FC Botoșani și Dinamo, echipe cu care a terminat sezonul regular…

- Dani Coman, președintele Astrei Giurgiu, considera ca CFR Cluj este favorita certa la caștigarea titlului in Liga 1. "CFR Cluj are cele mai mari șanse la caștigarea titlului. Se intampla ceva la FCSB. Jucatorii aduși de la Astra și de la Viitorul nu mai sunt ce au fost. E o problema interna la ei. Il…

- Gigi Becali l-a scos de la inima pe Duckadam: ”Ma dezic de tot ce zice el. M-a suparat”. Cand il da afara și pe Dica. Gigi Becali l-a luat la rost pe Helmut Duckadam, președintele de imagine al clubului. Helmut Duckadam a spus zilele trecute ca jucatorii de la Viitorul „au foame de Steaua” și a dezvaluit…

- Calitatea vietii este un parametru important pentru retinerea si atragerea oamenilor intr-un oras, iar un oras nu se poate dezvolta urban fara parteneri de calitate si fara o stransa colaborare intre investitori, autoritatea publica locala si comunitate, reiese din concluziile celei de-a sasea editii…

- Cursurile din Capitala si din noua judete vor fi suspendate integral, vineri, din cauza vremii nefavorabile, in timp ce in alte patru judete, respectiv Giurgiu, Cluj, Tulcea si Brasov, vor fi inchise doar anumite unitati de invatamant, potrivit datelor transmise, joi seara, de catre Ministerul Educatiei…

- Fostul fundas al echipei FCSB, Gabriel Enache, ajuns in aceasta iarna la Rubin Kazan, a marturisit ca tinerii fotbalisti ai vicecampioanei sunt afectati de criticile venite dinspre finantatorul clubului, George Becali. "Am vazut ca pe unii copii din echipa ii afecteaza foarte tare. Eu spun…

- CFR Cluj, liderul Ligii 1, s-a impus fara mari emotii pe terenul lui Juventus Bucuresti, scor 2-0. Echipa lui Dan Petrescu incheie sezonul regulat pe primul loc, cu 59 de puncte, si va porni in play-off cu 30 de puncte. CFR a deschis scorul in minutul 64, prin Omrani, care a fructificat o respingere…

- Esecul de pe "Olimpico", 1-5, i-a transformat pe cei de la FCSB in tinta glumelor si ironiilor din mediul online. Ironiile lui MM Stoica, dupa un derby cu Dinamo s-au intors acum impotriva lui ALTE 3 GLUME DESPRE INFRANGEREA FCSB Steaua a rezistat 15 minute fara sa ia gol. Era pauza. ...

- Rezultatele inregistrate in meciurile disputate, vineri, sambata, duminica si luni, in etapa a XXV-a a Ligii I si clasamentul competitiei:Vineri: Gaz Metan Medias – Juventus Bucuresti 0-0FC Voluntari CSU Craiova 0-1A marcat: Bancu ‘33Sambata:Sepsi Sf. Gheorghe…

- 33.000 de oameni acasa cu Lazio, peste 4.000 in deplasare cu Dinamo și cel puțin atația la Roma, la retur. Roș-albaștrii lui Becali incep sa atraga publicul și fara sa mai aiba marca tradiționala. Rezultatele sporesc și bugetul lui Becali, și cota de popularitate a FCSB. Pierderea marcii a contat pe…

- Marcel Birsan, centralul partidei FCSB - CFR Cluj, a avut parte de o misiune dificila in prima repriza a meciului de pe Arena Nationala. Prima faza controversata a meciului a avut loc in minutul 20, atunci cand Sebastian Mailat i-a aplicat un cot direct in figura lui Romario Benzar. La un…

- Antrenorul formatiei FCSB, Nicolae Dica, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca fotbalistii criticati de finantatorul Gigi Becali dupa meciul cu Gaz Metan Medias din etapa precedenta stiau ca se poate intampla acest lucru atunci cand au evolutii slabe. "Am avut o discutie cu…

- STEAUA - CFR CLUJ 2018 LIVE VIDEO: "Acum e vorba de CFR și Dinamo pentru ca urmeaza meci cu CFR și dupa aia cu Dinamo. Deci e o practica, probabil se dorește sa aiba un efect psihologic, deci nu știu. Dar cunoaștem acest lucru, nu ne mai impresioneaza, nu ne afecteaza și nici nu ne intereseaza prea…

- Luat cu asalt de protestatari, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a publicat recent pe pagina sa de Facebook un bilant al masurilor implementate in vederea dezvoltarii sistemului penitenciar, masuri adoptate in perioada februarie- decembrie 2017. Ministrul vorbeste despre investitii in infrastructura,…

- STEAUA-CFR CLUJ. Absent in primul meci oficial din 2017, contra lui Gaz Metan Medias, din cauza unei accidentari, Bogdan Planic s-a refacut si poate juca in derby-ul cu CFR Cluj, a anuntat Nicolae Dica, la Digi Sport. "Planic a intrat cu echipa de saptamana asta, Balașa o va face de saptamana viitoare.…

- Derby-ul etapei produce emulație inclusiv in randul caselor de pariuri din intreaga lume. Bookmakerii au introdus in oferta intalnirii dintre Steaua și CFR Cluj mai multe pariuri destinate derby-ului de sambata. "Joaca formațiile de pe primele doua locuri, e cel mai important meci al campionatului.…

- FCSB, locul 2, și CFR Cluj, locul 1, se vor intalni sambata de la ora 20:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, LookTV și TV Telekom Sport. Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului, a plecat de la Steaua in 1991, transferat la Foggia, in Serie A, și nu s-a mai intors de atunci printre…

- Echipa Romaniei de Fed Cup a plecat azi spre Cluj, acolo unde in acest weekend va juca impotriva Canadei, in Grupa II Mondiala. La decolare, Sorana Cirstea, locul 36 WTA și jucatoare cel mai bine clasata din echipa de Fed Cup, a vorbit despre Simona Halep și a avut o declarație dura despre situația…

- CFR Cluj a invins-o pe Concordia Chiajna cu scorul de 2-0 (1-0), luni seara, pe teren propriu, in ultimul meci din etapa a 23-a a Ligii I de fotbal, prima din 2018. Echipa din Gruia s-a impus prin...

- CFR Cluj are sansa de a reveni astazi pe primul loc in Liga I. Depasiti de FCSB, ardelenii trebuie sa se impuna in Gruia in ultimul meci al etapei a XXIII-a impotriva formatiei Concordia Chiajna pentru a fi din nou lideri in clasament.A A

- Fundasul român Alin Tosca a fost împrumutat de clubul spaniol de fotbal Betis Sevilla la gruparea italiana Benevento pâna la data de 30 iunie 2018, a anuntat ''lanterna rosie'' din Serie A. Tosca a reusit eventul cu Steaua în sezonul 2014-2015 si…

- Adi Popa il lauda pe Florin Nița, pe care il cunoaște foarte bine, cei doi fiind colegi atat la Concordia Chiajna, cat și la FCSB. Mijlocașul are numai cuvinte de lauda pentru fostul sau coleg. E de parere ca FCSB a pierdut mult prin plecarea portarului la Sparta Praga in schimbul a doua milioane de…

- Gigi Becali a agitat spiritele la CFR Cluj, dupa ce a anunțat ca este interesat de Giedrius Arlauskis. ”Mie-mi place Arlauskis, dar sa vedem daca-i vom înnebuni pe cei de la CFR. Daca-l iau, e titular", a transmis latifundiarul, marti, la ProX. CFR…

- Alexandru Ionița, noul transfer al lui CFR Cluj, a ținut sa-i raspunda lui Gigi Becali dupa ce finanțatorul stelist il catalogase recent drept "un jucator fricos". "O sa vedem in teren daca sunt un jucator fricos. Cand am avut ceva de spus de Steaua, am spus si gata. Vreau sa-mi vad de treaba mea, nu…

- Ministrul Educatiei, despre schimbarea sa din functie: Oamenii nu au votat Pop in Guvern, ci un program de guvernare Liviu Pop, ministrul Educatiei, a declarat, vineri, intrebat daca va fi schimbat din functie, ca romanii nu l-au votat pe el in Guvern, ci programul de guvernare. "Oamenii…

- Cristi Tanase a ajuns la FCSB pentru urmatoarele 4 luni, venind din postura de jucator liber de contract, dupa desparțirea de Karabukspor. De serviciile mijlocașului de 30 de ani s-au interesat și Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj. "Daca nu ar fi vrut sa mearga la Steaua, si eu l-as fi dorit pe…

- Simona Halep este foarte aproape sa-si pastreze pozitia de lider mondial, dupa ce doua dintre rivalele ei au dezamagit la Australian Open. Garbine Muguruza, eliminata inca din turul secund, si Elina Svitolina, invinsa in sferturi, nu o mai pot depasi pe Simona in ierarhia mondiala. Halep…

- Dumitru Dragomir i-a luat apararea lui Gigi Becali in razboiul cu Armata si a vorbit despre favoritele la castigarea titlului in Liga 1. ...despre lupta la titlu: "Craiova are stadion, are antrenor, dar nu cred ca are echipa de titlu. Are suporteri tari de tot. Doar doua echipe se pot bate la titlu:…

- Una dintre telenovelele iernii, "Alexandru Ionița II", este aproape de a se incheia. Decarul Astrei tocmai a terminat un antrenament la Ploiești sub comanda lui Marius Maldarașanu la echipa secunda a giurgiuvenilor in timp ce echipa lui Edward Iordanescu se pregatește in Cipru. Oficialii Astrei și cei…

- CFR Cluj si Astra s-au inteles in cele din urma pentru transferul lui Ionita. Dupa ce fotbalistul a fost trimis la echipa a doua si lasat acasa pentru ca a refuzat sa semneze prelunigrea, mijlocasul va ajunge in cele din urma in Gruia. Cele doua cluburi s-au inteles, iar transferul se va materializa,…

- Așa cum Gazeta Sporturilor a anunțat in exclusivitate, Dan Nistor afla astazi daca va reveni la Dinamo, echipa de la care a plecat in vara la CFR Cluj. Mijlocașul de 29 de ani este nemulțumit ca nu joaca la formația lui Dan Petrescu și a avut o rabufnire la adresa antrenorului, spunand ca acesta il…

- Dan Petrescu a admis ca pana acum, in acest sezon, a antrenat cu predilecție schemele ofensive. Dar pe locul intai l-a dus tot apararea, aflata in Top 10 al Europei. Atacul CFR-ului e abia pe 3, dupa Steaua și Craiova. Un adevarat fenomen Dan Petrescu! Daca CFR Cluj e pe locul 1 in clasamentul Ligii…

- Presedintele CFR Cluj, Iuliu Muresan, a declarat ca si-ar dori Dinamo ca adversar in play-off si nu FC Botosani. Oficialul formatiei din Gruia a spus ca nu doreste sa infrunte in play-off FC Botosani si desi nu a spus-o raspicat e clar ca se teme de confruntarile cu moldovenii, pe care nu i-au invins…

- Ultimatum pentru Hristu Sapera. BCM U Pitesti a ajuns la trei esecuri consecutive, echipa suferind o infrangere cu adevarat umilitoare pe terenul celor de la Steaua. Esecul la o diferenta de 25 de puncte a involburat foarte mult apele la Pitesti, iar cei din conducerea administrativa nu accepta ca…

- Refuzata de Gicu Grozav, care a declarat ca nu poate juca in "Gruia" avand in vedere trecutul sau la rivala "U", CFR s-a repliat rapid și vrea sa contracaraze cu un supertransfer in aceasta iarna. Echipa lui Dan Petrescu e hotarata sa-l transfere pe Raul Rusescu (29 de ani), atacantul a carui cariera…

- Ilie Dumitrescu a dat carțile pe fața. Ce a spus despre posibilitatea de a-i lua locul lui Nicolae Dica la FCSB. Ilie Dumitrescu ar fi trebuit sa fie noul antrenor de la FCSB, a dezvaluit zilele trecute Victor Pițurca. Fostul selecționerul a lansat aceasta varianta pe care Dumitrescu o neaga categoric.…

- Mijlocașul de 27 de ani Catalin Golofca rupe tacerea intr-un interviu, oferit in exclusivitate Gazetei, in care vorbește despre experiența de la FCSB, recunoaște ca a fost lucrat de oameni din interior și comenteaza declarația patronului "credea ca toate curvele de aici sunt ale lui". - Catalin, perioada…

- Fotbalistul de la care CFR și-a luat gandul: ”E bun, dar scump” Liderul Ligii 1 și-a luat gandul de la unul dintre cei mai talentați tineri din Liga 1. ”Feroviarii” au spus ca e prea scump. În urma cu aproape doua saptamâni, Alexandru Ionița era mai aproape ca niciodata de CFR Cluj.…

- Armata SUA va investi 2,9 milioane de dolari in Baza Aeriana 71 de la Campia Turzii, in cadrul unui program mai larg de descurajare a agresiunii rusesti in zona. Programul de investitii in bazele aeriene din Europa se ridica la peste 200 de milioane de euro, alocarea pentru Romania fiind cea mai mica.

- FCSB a caștigat derby-ul cu Viitorul, 2-0, și s-a apropiat la doua puncte de liderul CFR Cluj. Golurile echipei roș-albastre au fost marcate de Man și Momcilovici, iar partida a fost dominata de elevii lui Nicolae Dica. Cei mai buni jucatori de pe teren au fost portarul Florin Nița, care a avut cateva…

- Steaua a invins, duminica, pe Arena Nationala, cu scorul de 2-0, echipa FC Viitorul, intr-un meci din etapa a XXII-a a Ligii I, ultima din acest an. Echipa lui Nicolae Dica a jucat in inferioritate numerica din minutul 43, cand a fost eliminat Gnohere, conform news.ro.Steaua ocupa locul doi…

- Situații foarte diferite pentru cele doua formații de baschet timișorene din elita. BC SCM Timișoara a invins și pe terenul celor de la Phoenix Galați, scor 83-73, și ramane alaturi de prima clasata, U-BT Cluj, cu doar doua infrangeri stagionale. In schimb, BC Timba a pierdut pe teren propriu cu CSM…

- BC SCM Timișoara ajunge la același numar de puncte ca și cei de la U BT Cluj, dupa ce sambata seara a invins la Galați, cu 83 – 73. Probleme pentru banațeni au fost doar in prima parte, ulterior misiunea lor devenind mult mai ușoara. La pauza era 23 – 16, iar avantajul a urcat constant…