Aqvila Club din Rucar, primul si singurul complex turistic din Romania afiliat la Organizatia Mondiala a Turismului

- AQVILA CLUB din RUCAR a devenit primul si singurul complex turistic din Romania afiliat la Organizatia Mondiala a Turismului, agentie a Natiunilor Unite (UNWTO). In urma unui proces de evaluare de peste un an de zile, Aqvila Club**** din Rucar a devenit prima si singura organizatie privata din Romania…

- Statiunea Albac din Muntii Apuseni este in aceste zile capitala turismului rural romanesc gazduind Targul National de Turism Rural, cel mai longeviv și mai important targ de acest fel din Romania. Targul reunește reprezentanții din turism la nivel regional și național care promoveaza oferta zonelor…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale a publicat joi seara pe site-ul cultura.ro ca va fi creat un complex muzeal ce va cuprinde Muzeul National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului in Romania, pentru care se are in vedere spatiul dintre Muzeul de Istorie Naturala „Grigore Antipa” si Muzeul…

- Tarile semnatare ale parteneriatului vor organiza patru festivaluri (cate unul in fiecare din cele patru tari, inclusiv unul international cu participanti din fiecare dintre cele patru tari), cu demonstratii ale traditiilor locale autentice, a folclorului, a culturii si meseriilor.

- Daniel Dobre, antrenorul Simonei Halep, a vorbit despre succesul obținut de eleva sa la Wimbledon, unde a câștigat al doilea trofeu de Grand Slam din cariera. Tehnicianul a precizat ca a crezut ca Halep poate face un turneu bun, mai ales dupa meciul din turul trei cu Victoria Azarenka. "Nu…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a reactualizat lista medicamentelor esentiale, care nu ar trebui sa lipseasca din nicio tara! Expertii OMS spera sa imbunatateasca astfel accesul pacientilor la medicamente inovatoare.

- Lacasele de cult ce sunt parte a circuitului turistic, bisericile de lemn din Transilvania, sunt cele mai cautate obiective culturale in perioada vacantei de vara, a precizat, marti, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si Cultural din Romania-ANTREC, filiala Maramures,…

- Taxele de promovare turistica vor fi directionate doar catre Organizatiile de Management al Destinatiilor turistice (OMD), dar utilizarea acestora ar trebui sa fie mai rationala, strict pentru finantarea actiunilor si activitatilor de marketing al destinatiilor, prin atragerea unor vizitatori din zone…