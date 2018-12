Stiri pe aceeasi tema

- Filmul cu Jason Momoa in rolul lui ,,Aquaman” a facut valuri pe marile ecrane din Romania, dupa ce a fost vizionat de 131.173 de spectatori in primele sale zile in cinematografele autohtone si a generat venituri in valoare de 3.015.460 lei in box office. Cifrele inregistrate de ,,Aquaman”, la debutul…

- Primul loc in box office-ul romanesc in weekendul premierei a fost inregistrat de lungmetrajul fantasy "Aquaman", cu Jason Momoa, regizat de James Wan, care a generat incasari de 3.015.460,58 de lei.

- Noul film dedicat unui supererou, 'Aquaman', domina in acest weekend afisele cinematografelor din SUA, cu aspiratia de a urca pe primul loc in box office-ul nord-american, potrivit site-ului imdb. Erou pe Pamant si aparator al adancurilor, Arthur Curry (Momoa) va trebui sa isi…

- Filmul ''Spider-Man: Into the Spider-Verse'', nominalizat la Globurile de Aur in categoria ''cel mai bun film de animatie'', a intrat pe prima pozitie in box-office-ul nord-american, potrivit estimarilor publicate duminica de compania de specialitate Expozitor Relations…

- Filmul ''Spider-Man: Into the Spider-Verse'', nominalizat la Globurile de Aur in categoria ''cel mai bun film de animatie'', una dintre premierele acestui sfarsit de saptamana pe marile ecrane nord-americane, prezinta o versiune inedita a lui Spider-Man, binecunoscutul…

- Penultimul weekend din noiembrie vine cu premiere care se inghesuie la capatul dramatic al spectrului afectiv, dar fiecare porneste in directii foarte diferite, de la suspans si sport la umor si analiza romaneasca a sentimentelor.

- A fost un weekend de premiere, dar și de menținere pe locul intai in clasamente. Mai exact, este vorba de Thrillerul SF “Venom”, cu Tom Hardy in rol principal, care s-a menținut pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend. Alaturi, in top 10, au fost cele doua premiere “A star is Born”, cu Lady…

- Superproductia "Venom" a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american, reusind sa obtina 80 de milioane de dolari incasari in acest weekend, potrivit cifrelor publicate de compania specializata Exhibitor Relations, preluate duminica de AFP. Primul film cu personaje din universul Marvel produs…