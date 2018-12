Stiri pe aceeasi tema

- Membrii formațiunii politice Uniunea Creștin-Democrata (CDU) se intalnesc vineri pentru a alege un nou lider al partidului, pe fondul retragerii Angelei Merkel, care a indeplinit aceasta funcție pentru aproape 20 de ani, relateaza site-ul agenției Dpa citat de Mediafax.

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU) din Germania il va alege vineri pe succesorul cancelarului Angela Merkel la conducerea partidului, un vot care ar putea indrepta formatiunea spre o orientare mai pronuntat conservatoare, prefateaza luni dpa. Doi candidati dintr-un total de 12 sunt dati ca…

- ”Am fost și sunt impotriva excluderilor din partid, mai ales atunci cand exclușii se fac "vinovați" de exprimarea unor puncte de vedere care nu convin conducerii partidului. Libertatea de exprimare este o valoare politica esențiala. Este la fel de adevarat ca punctele de vedere exprimate trebuie…

- Ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, a criticat din nou politica cancelarului Angela Merkel privind refugiatii, in contextul in care si-a intensificat campania de a o inlocui in fruntea Uniunii Crestin-Democrate (CDU) in luna decembrie, relateaza miercuri dpa. Intr-un editorial din…

- Uniunea Crestin-Democrata a obtinut 27% din voturi la scrutinul regional de duminica din landul Hesse, in scadere cu 10% fata de alegerile anterioare, informeaza presa germana. La randul sau, Partidul Social-Democrat (SPD), partenerul de coalitie al CDU, a inregistrat tot un rezultat slab,…

- Un influent om de afaceri, Andreas Ritzenhoff, a anuntat miercuri ca va candida impotriva cancelarului Angela Merkel, in decembrie, pentru postul de presedinte al partidului de centru-dreapta Uniunea...

- Un influent om de afaceri, Andreas Ritzenhoff, a anuntat miercuri ca va candida impotriva cancelarului Angela Merkel, in decembrie, pentru postul de presedinte al partidului de centru-dreapta Uniunea Crestin-Democrata (CDU).

- In perioada 7 – 9 septembrie, la Sucevița , ca in fiecare toamna, Organizația Județeana PSD a organizat Tabara de pregatire politica a Tineretului Social-Democrat sucevean. La aceasta acțiune cu sloganul „Investim in tineri investim in viitor„ au participat 200 de tineri social – democrați suceveni…