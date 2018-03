Apus de soare ca-n Caragiale la...Giurgiu

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 23 martie 2018, OFSD Targoviște va fi gazda unei delegatii de la structura similara din Giurgiu a PSD. Delegatia condusa de deputatul Elena Dinu, presedinte OFSD Giurgiu, se vor intalni cu conducerea primariei Targoviște și cu reprezentante ale OFSD Targoviște. Oficiile de gazda vor fi…

- Buzaul se afla duminica dupa-amiaza sub o atentionare nowcasting Cod portocaliu pentru depuneri semnificative de polei, valabila pe durata urmatoarelor ore in Bucuresti si in alte noua judete. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 18:00, in Bucuresti si in localitati din…

- Dunarea este, incepand de sambata, sub cod galben de inundatii pe sector Turnu Magurele – Calarasi (judetele Teleorman, Giurgiu si Calarasi), sector aval Galati si in Delta Dunarii (judetele Galati si Tulcea), pana la sfarsitul lunii martie. Alte sectoare intra sub avertizare de marti.

- Premierul Romaniei a precizat ca MAI este pregatit in acest moment si pentru o evacuare fortata a oamenilor, pentru ca acestora sa nu le fie pusa in pericol viata. 'Inca de azi noapte, domnul ministru al apelor si padurilor, domnul Denes, este in localitatea Capeni, unde avem o mare problema…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, marti seara, la Antena 3, ca Ion Iliescu nu a putut fi prezent la Congresul PSD, iar Adrian Nastase, fost presdinte al partidului, a avut reprezentanti printre cei pe care i-a sustinut. Potrivit unor surse politice, Dragnea il banuieste pe Adrian Nastase ca…

- Lizzie Tenney sufera de o boala rara, extrema, numita Xeroderma Pigmentosum, scrie ciao.ro. XP este o boala degenerativa care face ca ADN-ul din piele sa nu se mai poate reface odata afectat. E alergica la soare si a fost operata de 43 de ori de cancer de piele! Citeste si Cancerul de piele…

- In cursul lunii martie 2018, Ing. Nicolae Tucunel - Presedinte ASFOR, impreuna cu consilierii ASFOR va desfasura intalniri cu agentii economici din domeniul forestier, intalniri organizate pe zone geografice. Astfel, miercuri, 14.03.2018, orele 11:00 - se va desfasura prima intalnire cu operatorii economici…

- DJ 412 C, intre localitatile Goleasca si Uiesti, si DJ 503 A, intre Rasuceni si Rasucenii de Sus, raman inchise circulatiei rutiere ca urmare a revarsarii apelor raurilor Neajlov si Calnistea, judetul Giurgiu fiind sub cod portocaliu pana duminica la ora 12,00, potrivit Comitetului Judetean pentru Situatii…

- Urmeaza un val de inundatii si este cod portocaliu in doua judete iar inalte zece este cod galben, din cauza revarsarilor de ape cauzate de topirea zapezii. In pericol mare sunt gospodariile si terenurile situate in apropierea raul Neajlov si afluentii acestora, din judetele Teleorman si Giurgiu. Specialistii…

- Hidrologii au pus sub avertizare de cod portocaliu de inundatii rauri din judetele Giurgiu si Teleorman, pana la ora 12.00, interval in care vor fi si sub cod galben rauri din 12 judete. Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarirea Apelor (INHGA), este cod portocaliu pe raurile din…

- Mai multe drumuri naționale sunt inchise din cauza viabilitații scazute, a unor alunecari de teren sau a caderilor de copaci. Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada,…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, fac, miercuri, noua perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a participat sambata, 3 martie a.c., la Pitești, la o intalnire de lucru cu reprezentanți ai sectorului silvic și proprietarilor de paduri din județele Argeș, Olt, Dambovița, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Calarași, Ialomița. “Noi in aceste italniri am…

- Conducerea ALDE Galati a decis sa discute in Delegatia Permanenta a partidului propunerea de retragere a sprijinului politic pentru consilierul local Eugen Gavan dupa ce s-a ajuns la concluzia ca activitatea acestuia in consiliul local lasa de dorit, neavand nicio initiativa legislativa, mai ales…

- Cursurile din Capitala si din noua judete vor fi suspendate integral, vineri, din cauza vremii nefavorabile, in timp ce in alte patru judete, respectiv Giurgiu, Cluj, Tulcea si Brasov, vor fi inchise doar anumite unitati de invatamant, potrivit datelor transmise, joi seara, de catre Ministerul Educatiei…

- Pompierii constanțeni au intervenit, miercuri dupa-amiaza, pentru a ajuta o mama cu doi copii bolnavi sa ajunga la medic. Salvatorii au intervenit cu un camion, in condițiile in care ambulanțele nu pot ajunge in localitațile izolate de viscol și ninsoare abundenta. Apelul a fost facut din comuna Cobadin,…

- Road traffic is still closed on the A2 (between Bucharest and Constanta) and A4 (between Ovidiu and Agigea) motorways and on 11 national road sections in the blizzard-hit counties, while on 13 road sectors restrictions were maintained for heavy-duty vehicles, the National Road Traffic Management…

- Cum va fi vremea in București, pe 28 februarie și 1 martie. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru intervalul 28 februarie, ora 08.00 – 1 martie, aceeași ora, in țara și in Capitala. IN TARA: Valul de frig va persista, vremea menținandu-se geroasa dimineața și noaptea,…

- Discuția dintre un adolecent și autoritație din Gorj fac senzație pe internet, dupa ce elevul a scris un mesaj catre ISU Gorj in care isi manifesta nemultumirea fata de faptul ca nu s-a luat masura inchiderii unitatii scolare unde este “nevoit” sa invete. Elevul de 14 ani a incercat sa convinga autoritatile…

- Comandament de iarna la PMB, pe 27 februarie, la ora 12. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a convocat un nou Comandament de iarna, pentu data de marți, 27 februarie, la ora 12.00, avand in vedere avertizarile de vreme deosebit de rece, vant puternic, care se va transforma in viscol, și ninsoare abundenta.…

- Codul portocaliu de ger ar putea fi extins. Meteorologii iau in calcul posibilitatea extinderii avertizarii de frig pentru toata tara, avand in vedere ca valul de frig se va mentine, iar temperaturile vor cobori pana la -22 de grade Celsius in dimineata de joi, 1 martie, a anuntat directorul Administratiei…

- Vremea in județul Ialomița. Cursurile au fost suspendate marți in tot județul, iar patru drumuri naționale au fost inchise din cauza vremii. 6 autoturisme și un microbuz cu pasageri la bord au ramas inzapezite azi noapte in zona Țandarei – Fetești. 31 de persoane au avut nevoie de ajutor din partea…

- Circulatia rutiera s-a inchis, de la ora 17:00, pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 51, pe sectorul de drum cuprins intre Izvoarele si Zimnicea, si pe DN 5A, intre localitatile Falastoaca si Izvoarele (judetul Giurgiu), din cauza ninsorii si a viscolului puternic ce reduce vizibilitatea…

- Trei drumuri nationale din judetele Calarasi, Giurgiu si Teleorman sunt inchise traficului rutier din cauza vremii nefavorabile. Potrivit CNAIR, incepand cu ora 14.00 s-a inchis circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 41, intre Oltenita, judetul Calarasi si Greaca,…

- Congresul PSD din 10 martie va aduce o schimbare majora in conducerea partidului și va schimba polii de putere. Trei dintre cei mai importanți agenți electorali ai PSD s-ar putea retrage din conducerea partidului, pentru ca au anunțat ca nu vor mai candida la acest Congres. Citește și: Liviu…

- Cod portocaliu de GER, NINSORI SI VISCOL/ HARTA judetelor vizate Bucurestiul si judetele Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta si Tulcea intra luni, la ora 10:00, sub cod portocaliu de vant puternic, ninsori viscolite si vizibilitate scazuta. O alta atentionare cod portocaliu…

- Gabriela Firea a facut precizarea ca, cel mai probabil, vor fi inchise toate scolile din zonele afectate de codul portocaliu, dar acest lucru urmeaza sa fie anuntat de autoritatile locale. Avertizarea este valabila pentru: Municipiul București și județele Giurgiu, Ilfov, Calarași, Ialomița, Buzau,…

- In ultimul amical al iernii, Unirea Alba Iulia a intalnit, astazi, liderul Ligii a IV-a din județul vecin, „alb-negrii” conduși de Adrian Bicheși impunandu-se cu scorul de 1-0 (1-0). Unicul gol a jocului a fost marcat de B. Ștef (22), șut la colțul lung dupa o lansare perfecta de la Goguța. Este al…

- Numarul insolventelor continua trendul ascendent si creste in luna ianuarie cu 47%, in prima luna a anului 753 de societati ajungand in aceasta situatie, cele mai multe dintre ele din Bucuresti (164), Bihor (68) si Timis (43), potrivit datelor Registrului Comertului. In ceea ce priveste…

- Un grup infractional organizat, specializat in falsificarea de bani, cu ramificatii in trei judete si Capitala, a fost destructurat, marti, in urma unor perchezitii efectuate de poplitisti in Bucuresti si in judetele Ilfov, Dambovita si Giurgiu.

- Cele 176 de magazine din reteaua Germanos vor deveni in urmatoarea perioada, in urma unui proces de rebranding, Telekom, lucrarile pentru inlocuirea elementelor de identitate de marca incepand deja in opt magazine, informeaza Telekom. Procesul implica inlocuirea tuturor elementelor de identitate vizuala…

- In ultima perioada auzim frecvent despre fluctuații financiare la nivel internațional, cei care studiaza acest domeniu știu bine despre ce este vorba. Insa pe oamenii de rand nu ii intereseaza statisticile, probabilitațile, predicțiile, ei iși doresc sa le fie BINE. Dupa Eclipsa Totala din…

- In aceasta dimineata, politistii din Dambovita efectueaza 22 perchezitii, la domiciliile unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste un milion de euro, prin infractiuni economice. La data de 13 februarie a.c., politistii de investigare a criminalitatii economice, ordine publica, investigatii…

- Bugetul municipiului Cluj-Napoca pentru 2018 a fost aprobat de consilierii locali, iar suma totala este de 257 milioane de euro. Printre principalele obiective pentru acest an se numara ”demararea studiului de fezabilitate, a planului urbanistic zonal și a documentației…

- Peste 170.000 de tigarete susceptibile a proveni din contrabanda au fost ridicate in urma unei actiuni de prindere in flagrant delict si a 13 perchezitii efectuate de politisti din cadrul inspectoratelor de politie judetene Giurgiu, Suceava si Buzau, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul…

- Presedintele ALDE Giurgiu, Toma Petcu, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca, dupa ce a trecut prin doua guverne, a simtit ca nu mai poate da randamentul maxim si in al treilea. Citeste si: Ipoteza SOCANTA in scandalul momentului: Informatii CAPITALE s-ar fi scurs de la SPP spre DNA…

- Berbec O luna dinamica, se tot reconfigureaza anturajul, apar oameni noi, idei noi, propuneri si multa activitate sociala. E important sa accepte invitatii la diverse manifestari de grup, pentru ca astfel pot descoperi oportunitati de incepere a unui propiect interesant dar si a unei…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul auto se desfasoara dificil, in conditii de ceata densa pe mai multe artere rutiere din tara. Astfel de probleme sunt semnalate pe arterele rutiere din judete precum: Arad, Bacau, Buzau, Bihor, Braila, Brasov, Calarasi,…

- Cel mai adesea il recitesc pe Caragiale razand cu pofta, incantata de toate detaliile textelor lui, scrise cu cu o inteligența scaparatoare, fosforescenta. Uluitoarea concizie a stilului sau nu inceteaza sa ma uimeasca de fiecare data, sa ma umple de admirație. Imi face bine sa-l frecventez cat mai…

- In clasamentul national, pe primul loc se afla judetul Vaslui cu 389 de scoli cu wc-uri in curte, urmat de Suceava, cu 217 de scoli, si Botosani, respectiv Iasi, cu cate 207 scoli fiecare. La polul opus, se gasesc Ilfov (o scoala), Mures (doua scoli) si Giurgiu (opt scoli). Ministrul Educatiei, Liviu…

- Clujul, departe de topul orașelor care atrag cei mai mulți turiști Judetul Cluj atrage tot mai multi turisti an de an, si asta si datorita evenimentelor precum festivalele Untold sau Electric Castle. In Cluj au fost in primele unsprezece luni ale anului trecut aproape 600.000 de turisti, dintre care…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Oficial, consilier județean, camatar in timpul liber! Asta au depistat polițiștii de la Giurgiu, care au obținut arestarea la domiciliu a consilierului PNL, Mihnea Boerescu. onsilierul județean din partea PNL Mihnea Boerescu a fost arestat vineri, 12 ianuarie, fiind acuzat de camatarie. Dupa ce a fost…

- Vremea se raceste simtitor. Astazi cerul va fi variabil, fara precipitații esențiale. Izolat posibil va fi ceața slaba.Vantul va sufla din nord-est slab la moderat.In raioanele de nord mercurul din termometre va indica 0.. +3°C, in centrul tarii vor fi +1..

- Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna noiembrie 2017 au totalizat 56,14 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 625,89 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Astfel, in luna noiembrie, erau inregistrati…

- „In dimineața zilei de 7 ianuarie, in jurul orei 03:00, polițiștii au fost sesizați de catre o femeie despre faptul ca persoane necunoscute ar sustrage motorina dintr-un autobuz parcat pe strada I.L. Caragiale din Ineu. La doar 15 minute de la momentul efectuarii sesizarii, o echipa operativa formata…

- IPJ Giurgiu a demarat o ancheta dupa ce mai multi caini au fost gasiti impuscati pe marginea Autostrazii Bucuresti-Pitesti, la km 36, dosarul penal fiind deschis dupa ce pe retelele de socializare au fost facute publice mai multe imagini cu animalele moarte.

- Nouasprezece judete se afla sub atentionare cod galben de ceata, marti dimineata.Marti dimineata, Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare cod galben de ceata pentru judetele Alba, Brasov, Harghita, Sibiu, Covasna, Brasov si Mures. Citește și: Detaliu interesant!…

- HOROSCOP URANIA BERBEC In prima parte a zilei de 23 decembrie, Berbecii vor simți nevoia sa faca ceva deosebit alaturi de prieteni: o petrecere, organizarea unui eveniment, o excursie, etc. Intre 23 decembrie, dupa ora16:42′, și noaptea de 26 decembrie, efort de a se calma, dupa o perioada…