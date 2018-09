Stiri pe aceeasi tema

- Steve Bannon, fost consilier al lui Donald Trump, a mers din nou sambata in Italia, teren fertil pentru ideile lui ultra-conservatoare, pe care dorește sa le faca sa caștige la viitoarele alegeri europene ajutand partidele naționaliste de pe vechiul continent, potrivit Le Vif, citat de Rador.

- Presedintele american Donald Trump l-a indemnat pe procurorul general Jeff Sessions sa deschida o ancheta privind un editorial al unui oficial anonim din cadrul Administratiei SUA, publicat de cotidianul New York Times, in care este contestata capacitatea presedintelui de a-si

- Președintele american Donald Trump a reacționat nervos la informațiile cuprinse in scrisoarea anonima a unui oficial de rang inalt din Administrația sa, publicata de NY Times, numind editorialul "lipsit de curaj" și publicația "frauduloasa", relateaza Mediafax.

- Donald Trump a afirmat sambata ca un acord comercial cu Mexicul este previzibil, in timp ce negocierile privind refacerea Acordului de liber-schimb nord-american (NAFTA) ar urma sa continue in acest weekend intre cele doua țari, in capitala americana, potrivit Le Vif, citat de Rador.

- Justitia americana investigheaza daca Michael Cohen, avocatul personal al presedintelui Donald Trump, a comis fraude bancare si fiscale care se ridica la 20 milioane de dolari in cadrul unor imprumuturi obtinute de o societate familiala, a relatat New York Times, citat luni de France Presse. Anchetatorii…

- Guvernul mexican a cerut marti Statelor Unite sa intareasca frontiera lor comuna pentru a opri fluxul ilegal de arme care intra in tara, ca raspuns pentru Donald Trump, care criticase criminalitatea crescanda din tara vecina din America Latina, potrivit Le Vif, citat de Rador.

- Administratia presedintelui american Donald Trump indeamna universitatile sa ignore criteriul rasei in procesul de admitere, abandonand ideea ca scolile ar trebui sa promoveze diversitatea, relateaza Wall Street Journal si New York Times.