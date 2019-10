Aprozarele anunțate de Daea au apărut deja, în Buzău, dar ca afacere privată Un tanar afacerist și parinții lui i-au luat-o inainte ministrului Petre Daea in demersul de a inființa rețele de magazine asemenea aprozarelor de altadata. Familia Șolea a inaugurat, in Buzau, cel de-al patrulea aprozar care funcționeaza in regim de autoservire. Clienții gasesc aici aceleași legume ca-n piața, la prețuri asemanatoare, pentru care pot plati și cu tichete de masa sau carduri bancare. La scurt timp dupa ce a preluat de la parinții sai fraiele depozitului en-gros de legume și fructe, Marius Șolea a decis sa duca marfa proaspata mai aproape de clienți, in principalele cartiere. In… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

