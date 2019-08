Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump doreste ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana sa fie un succes, pe care Statele Unite il vor sprijini printr-un acord bilateral de liber schimb, a subliniat consilierul pentru securitate al Casei Albe, John Bolton, in discutiile purtate luni cu responsabili…

- Premierul interimar al Marii Britanii, Theresa May, a felicitat-o pe Ursula von der Leyen pentru faptul ca a devenit prima femeie nominalizata la funcția de președinte al Comisiei Europene, scrie Mediafax, citând Politico. May a declarat ca Guvernul de la Londra a jucat un rol "constructiv"…

- Organizațiile civice pro-europene din Marea Britanie au anunțat ca vor organiza pe 20 iulie, la Londra, un ”marș pentru schimbare” impotriva ieșirii țarii din Uniunea Europeana, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Partidul Conservator, care se afla la carma țarii, este in plin proces pentru desemnarea…

- Marea Britanie nu va fi in default daca nu va plati Uniunii Europene suma de 39 de miliarde de lire sterline promisa de Londra in negocierea acordului pentru Brexit, au apreciat agentiile de rating, cu toate ca juristii avertizeaza ca acest lucru ar fi extrem de daunator.

- Fostul ministru britanic pentru relatia cu parlamentul Andrea Leadsom, candidata la sefia Partidului Conservator, a anuntat luni ca va cauta sa obtina o ''iesire ordonata'' a tarii sale din Uniunea Europeana la 31 octombrie, transmite Reuters. Leadsom a spus ca este foarte improbabil…

- Guvernul britanic a primit peste 750 de mii de cereri de la cetateni ai Uniunii Europene care vor sa obtina statutul de rezident permanent. Acesta e necesar celor care vor sa locuiasca si sa munceasca in Marea Britanie dupa Brexit.

- Uniunea Europeana se concentreaza pe agenda pozitiva si 'toate celelalte' subiecte nu o preocupa, a declarat joi purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, raspunzand la o intrebare despre Brexit, transmite Reuters. 'Ne orientam spre o agenda pozitiva a…