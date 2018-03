Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ o suta de persoane au venit joi dimineata la Tribunalul Bucuresti, in calitate de parti civile, in dosarul "Mineriada din 13-15 iunie 1990", insa Ion Iliescu si ceilalti inculpati nu s-au prezentat la proces, anunța agerpres.ro. Presedintele Asociatiei 21 Decembrie 1989, Teodor…

- Magistratii de la Instanta Suprema dezbat, joi, al doilea termen al dosarului "Mineriada din 13-15 iunie 1990". In acesta sunt judecati pentru infractiuni impotriva umanitatii fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu.

- Al doilea termen în dosarul mineriadei din iunie 1990, în care Ion Iliescu și Petre Roman și Virgil Magureanu sunt acuzați de infracțiuni contra umanitații, va avea loc în sala de festivitati a Tribunalului Bucuresti, dupa scandalul și

- Magistratii de la Instanta suprema dezbat, joi, al doilea termen in camera preliminara al dosarului "Mineriada din 13-15 iunie 1990", in care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu sunt acuzati de infractiuni contra umanitatii. …

- Toți candidații propuși pentru Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii au fost validați de comisiile juridice din Parlament fara a fi audiați, așa cum era programat, dupa ce presedintele comisiei juridice din Camera Deputaților, Eugen Nicolicea, a precizat ca grupurile parlamentare…

- Inca trei persoane au fost retinute de CNA si procurorii anticoruptie in dosarul ilegalitatilor, comise de catre un grup infractional specializat in legalizarea constructiilor autorizate si neautorizate din Chisinau. Este vorba despre reprezentantii unor agenti economici care au beneficiat de serviciile…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au decis miercuri sa amane procesul fostului vicepremier Gabriel Oprea, relateaza News.ro. Urmatorul termen a fost stabilit pentru 16 aprilie.Procesul in care fostul ministru al Internelor Gabriel Oprea este judecat in dosarul masinii…

- Procesul fostului sef DIICOT Cluj, Mircea Hrudei, care se judeca la Curtea de Apel Bucuresti a fost trimis la Curtea Constitutionala pentru o exceptie de neconstitutionalitate. La mijlocul anului trecut, sectia pentru procurori din cadrul CSM a dispus revocarea procurorului Hrudei din functia de conducere…

- Inaltei Curți i s-a solicitat de catre victimele Mineriadei din 13-15 iunie 1990 indisponibilizarea tuturor bunurilor celor ce se fac responsabili pentru infracțiunile contra umanitații care au avut loc in acele zile. In solicitare, Asociația 21 Decembrie 1989, parte vatamata in proces, a aratat…

- Judecatorului de Camera Preliminara de la Inalta Curte, caruia i s-a atribuit dosarul Mineriada din 13-15 iunie 1990, i se solicita instituirea unui sechestru pe toate bunurile apartinand tuturor persoanelor ca au savarsit sau favorizat infractiuni contra umanitatii in acele zile. Solicitarea a fost…

- Patru persoane retinute de DIICOT in ancheta romano – germana privind traficul de migranti au fost prezentate instantei cu propunerea de arestare preventiva. Doi dintre inculpati au fost arestati, iar pentru opt persoane s-a decis arestarea in lipsa. Decizia poate fi contestata.

- Judecatorului de Camera Preliminara de la Inalta Curte, caruia i s-a atribuit dosarul Mineriada din 13-15 iunie 1990, i se solicita instituirea unui sechestru pe toate bunurile apartinand tuturor persoanelor ca au savarsit sau favorizat infractiuni contra umanitatii in acele zile. Solicitarea a fost…

- Judecatorului de Camera Preliminara de la Inalta Curte, caruia i s-a atribuit dosarul Mineriada din 13-15 iunie 1990, i se solicita instituirea unui sechestru pe toate bunurile apartinand tuturor persoanelor ca au savarsit sau favorizat infractiuni contra umanitatii in acele zile.

- Procesul crimei de la Partoș a continuat la Tribunalul Alba, cu un nou termen. Doar unul dintre cei doi martori citați s-a prezentat. Este vorba despre taximetristul care l-a dus pe inculpatul Madalin Miki Lupu la Cluj Napoca, imediat dupa crima. Marturia acestuia intarește poziția acuzarii, plasandu-l…

- Fostul presedinte Ion Iliescu, care in prezent este trimis in judecata pentru crime impotriva umanitatii, a implinit 88 de ani, sambata, urmand sa-si petreaca aniversarea acasa, alaturi de sotia sa, Nina Iliescu, si de prietenii apropiati. Fostul sef de stat, care este inculpat in dosarul…

- Tribunalul Alba a continuat luni, 19 februarie, cercetarea judecatoreasca in dosarul crimei din Partoș in care este judecat in stare de arest preventiv inculpatul Lupu Madalin Miki, acuzat de omor calificat și tentativa de omor calificat. Victimele acestuia sunt o femeie in varsta de 80 de ani, care…

- Magistratii Instantei Supreme au dat marti startul in procesul „Mineriada din 13-15 iunie 1990”, in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul…

- Magistratii Instantei Supreme au dat marti startul in procesul „Mineriada din 13-15 iunie 1990”, in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul…

- Un scandal a izbucnit marți dimineața la Curtea Militara de Apel București, unde sute de oameni s-au prezentat la primul termen in camera preliminara al dosarului ”Mineriada din 13-15 iunie 1990”, transmite Agerpres. Foto: Agerpres © Potrivit sursei citate, un barbat a leșinat…

- Magistratii Instantei Supreme au dat marti startul in procesul „Mineriada din 13-15 iunie 1990”, in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul…

- Prin importanța sa uriașa, numarul de martori, de persoane vatamate și de inculpați pentru infracțiunea de genocid, pastrând proporțiile, respectând justa masura, putem face afirmația ca procesul Mineriadei poate fi comparat cu procesul de la intentat împotriva criminalilor de razboi…

- Magistratii Instantei Supreme au dat marti startul in procesul „Mineriada din 13-15 iunie 1990”, in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) sunt asteptati sa se pronunte in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul „Transferurilor de jucatori”. Procurorii au cerut la…

- Magistratii Curtii Militare de Apel Bucuresti incep, marti, judecarea dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu,…

- Primul termen al dosarului Mineriadei a inceput cu scandal! Virgil Magureanu, primul director al Serviciului Roman de Informatii, a fost huiduit la sosirea la Curtea Militara de Apel, potrivit Digi 24.Evenimentul are loc la 28 de ani dupa ce patru oameni au murit si 1.400 au fost raniti in…

- Un scandal a izbucnit marti dimineata la Curtea Militara de Apel Bucuresti, unde sute de oameni s-au prezentat la primul termen in camera preliminara al dosarului “Mineriada din 13-15 iunie 1990”. Sala in care se desfasoara procesul este neincapatoare pentru ...

- Un barbat a leșinat la procesul „Mineriadei”, dupa ce un scandal a izbucnit la Curtea Militara de Apel București. Sute de oameni s-au prezentat la primul termen in camera preliminara al dosarului „Mineriada din 13-15 iunie 1990”. Sala, in care are loc procesul, a devenit neincapatoare, așa ca unii dintre…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie incepe marti judecarea in camera preliminara a dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu sunt acuzati de infractiuni contra umanitatii.Termenul…

- Procesul mineriadei la ICCJ Instanta Suprema începe, marti, procesul în dosarul Mineriada din 13-15 iunie 1990. Acesta a fost trimis judecatorilor în vara trecuta, la 27 de ani de la evenimentele din Capitala. Procurorii militari i-au deferit justitiei pentru…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa inceapa marti judecarea in camera preliminara a dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu sunt acuzati de infractiuni contra umanitatii.

- Magistratii ICCJ sunt asteptati sa se pronunte in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul Transferurilor. Procurorii au cerut la ultimul termen pedeapsa maxima pentru fosta judecatoare.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa inceapa marti judecarea in camera preliminara a dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul...

- Tribunalul Bucuresti a amanat din nou, luni, judecarea dosarului Colectiv, in care sunt inculpati fostul primar Cristian Popescu-Piedone, patronii clubului si pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei. Judecarea dosarului a fost amanata pentru 26 martie pentru neindeplinirea procedurii de citare…

- Fostul viceprimar și actual consilier local Ilie Birzu (PNL), alaturi de foștii consilieri George Bogatu (PSD) și Maricel Nechita (PNL) au devenit suspecți in dosarul Sport Club Bacau. Celor trei li s-a pus sechestru asiguratoriu pe o parte din... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Marea problema a mediului politic romanesc cand vine vorba despre practicile necinstite ale companiilor occidentale este lipsa sa de credibilitate. Pe un fond corupt, totul devine indistinct si neverosimil.

- Procurorii DIICOT au decis sa claseze dosarul „Balena Albastra”, anunța Antena3. Procurorii susțin ca sinuciderile, care au avut loc anul trecut in Romania, nu au legatura cu jocul.Anchetatorii au investigat 10 cazuri, cinci in care copiii s-au sinucis și alte cinci in care copiii s-au ranit,…

- Procuratura a expediat in judecata cauza penala de invinuire a unui avocat, retinut la finele anului trecut pentru accidentarea a patru persoane care traversau regulamentar carosabilul si parasirea locului accidentului rutier. Incidentul a avut loc in seara zilei de 18 decembrie 2017, cind inculpatul,…

- Gigi Becali a primit o lovitura in procesul in care Armata ii cere despagubiri de 37 de milioane de euro pentru folosirea marcii "Steaua". Tribunalul Bucuresti a respins o cale de aparare a FCSB in acest dosar. Decizia in acest dosar urmeaza sa se dea pe 7 martie, insa nu va fi definitiva, putand fi…

- Tribunalul Teleorman a admis, luni, cererea societații Tel Drum Alexandria de deschidere a procedurii de insolventa. Decizia magistratilor, luata in ziua in care Guvernul Dancila a primit votul in Parlament și depune juramantul la Palatul Cotroceni, nu este definitiva, dar este executorie. Potrivit…

- Barbatul acuzat ca a injunghiat o femeie in Sectorului 2 din Capitala, care ulterior a murit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucuresti.Decizia nu este definitiva, anunța Agerpres. Politia Capitalei a fost sesizata vineri, prin apel la 112, in jurul orei 12,20,…

- Tribunalul Constanta a amanat pentru data de 14 februarie dosarul "Pagubitii Vectraldquo; Instanta a mentinut masura preventiva a suspendarii procedurii de lichidare sau dizolvare a persoanei juridice, interzicerea operatiunilor patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial…

- Dosarul in care omul de afaceri Ioan Zapodeanu este judecat pentru fapte de abuz in serviciu a avut un prim termen, la Curtea de Apel Iasi. Judecatorii au inceput procesul cu o amanare, pentru ca milionarul sa poata sa isi angajeze un avocat. Urmatorul termen va fi in data de 2 februarie. Alaturi de…

- Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au amanat pronuntarea in dosarul lui Dragos Basescu pentru data de 6 februarie. Dragos Basescu, nepotul lui Traian Basescu, a fost condamnat in urma cu un an la 2 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul de trafic de influenta. Hotararea nu este definitiva. Tribunalul…

- Tribunalul Bucuresti a admis luni ca dosarul in care sunt judecati pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei sa fie reunit cu dosarul Colectiv in care sunt inculpati patronii clubului si fostul primar Cristian Popescu-Piedone. Reamintim ca tragedia din clubul Colectiv, acolo unde 64 de persoane…

- Compania Nationala Posta Romana a anuntat luni ca actionarul sau minoritar, Fondul Proprietatea, a renuntat la actiunea in instanta indreptata impotriva companiei, care contestase schimbarea ultimilor trei membri din Consiliul de Administratie al companiei, numiti conform legislatiei privind guvernanta…

- Din pacate, ancheta este ingreunata si de faptul ca in zona respectiva nu exista camere de supraveghere care sa fi surprins imaginile cu atacul. In prezent, politistii fac audieri pentru a afla mai multe detalii despre atacator. Singurul lucru pe care tanarul injunghiat l-a declarat despre…

- Maria Vasii, avocata liderului PSD, Liviu Dragnea, a afirmat joi, la DNA, dupa ce a studiat dosarul Tel Drum, ca a vazut multe lucruri in contractie cu cele declarate public de anumite persoane. Ea a mentionat ca, in urma celor citite in dosar, ii va propune lui Liviu Dragnea cereri de extindere a urmaririi…

- Libertatea.ro a obținut in exclusivitate excepțiile depuse in procedura de camera preliminara la instanța suprema in dosarul Mineriadei iar o excepție inedita de la dosar este cea a fostului vicepreședinte al CPUN, Benedict Cazemir Ionescu, care spune judecatorului ca procurorii militari care au instrumentat…