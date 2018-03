Stiri pe aceeasi tema

- Circa 40 de persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite, ca urmare a unui incendiu puternic care a avut loc intr un centru comercial din Kemerovo.Se pare ca incendiul a izbucnit intr o sala de cinema, distrugand peste 1.000 de metri patrati din centrul comercial. 37 de persoane au decedat in…

- Cel putin 37 de persoane au murit, alte cateva zeci, printre care si copii, sunt disparute in incendiul care a izbucnit duminica intr-un centru comercial in Siberia, scrie BBC. Primele informatii indicau cel putin patru morti, trei fiind copii, si cateva zeci de raniti.

- Mai multe clipuri video postate pe rețelele de socializare arata imagini cu oameni care sar de la etaj, pentru a scapa de incendiu.Inițial, Comitetul rus de Ancheta transmisese ca patru persoane, dintre care trei copii, au decedat ca urmare a incendiului.Kemerovo, un centru de exploatare…

- Trei copii si o femeie au murit, iar alte cateva zeci de persoane au fost ranite, duminica, in urma unui incendiu izbucnite intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, relateaza site-ul agentiei Tass. "Avem informatii ca in jur de 20 de persoane…

- Cel putin patru persoane, printre care trei copii, au murit, duminica, in Rusia dupa ce un centru comercial din orasul siberian Kemerovo a fost cuprins de flacari. Salvatorii au reusit sa salveze 120 de persoane, conform Ministerului regional pentru situatii de urgenta. Victimele se…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a declarat, vineri, ca Uniunea Europeana va adopta mai multe masuri impotriva Rusiei, in contextul crizei generate de atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost spion rus din Marea Britanie, informeaza The Associated Press. Declaratiile…

- Liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii a anuntat ca boicoteaza alegerile prezidentiale si i-a indemnat si pe alti rusi sa faca la fel ca el, scrie The Associated Press, potrivit Agerpres.Candidatura lui Navalnii in acest scrutin a fost interzisa din cauza unei condamnari penale, pe care o…

- Ucraina a avertizat vineri ca le va interzice alegatorilor rusi accesul in consulatele tarii lor pentru a vota duminica in alegerile prezidentiale ruse, care au loc la patru ani de la anexarea Peninsulei ucrainene Crimeea de catre Moscova, scrie Le Figaro. Pe pagina sa de Facebook, ministrul…

- Comisia electorala centrala (CEC) rusa a anuntat ca site-ul sau a fost tinta unei incercari nereusite de atac informatic in timpul alegerilor prezidentiale, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro.Presedinta Comisiei, Ella Pamfilova, a declarat pentru presa ca a fost vorba despre…

- Zece politisti au fost raniti, iar sase persoane au fost arestate in cursul unor ciocniri in centrul Madridului, joi noaptea, dupa decesul unui vanzator senegalez stradal, a anuntat vineri politia spaniola, scrie AFP. ”Numarul ranitilor este de zece politisti nationali. Asta nu inseamna ca…

- Patru barbati si o femeie au fost arestati marti la Grenoble, in Alpii francezi, in timpul unei operatiuni ce a vizat o retea care oferea sprijin financiar unei filiere jihadiste irakiano-siriene, au afirmat surse judiciare, relateaza AFP. Cei cinci suspecti au fost plasati in custodie de ofiteri…

- Moscova a respins luni drept un ”spectacol de circ” acuzatiile Londrei potrivit carora Rusia se face vinovata de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skropal si a fiicei acestuia, Iulia, relateaza The Associated Press.

- Moscova a respins luni drept un ”spectacol de circ” acuzatiile Londrei potrivit carora Rusia se face vinovata de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, relateaza The Associated Press.Acuzatiile vizand Rusia reprezinta ”alta campanie de informatii si…

- Doua persoane au decedat, iar alte trei sunt in stare critica, in urma prabusirii unui elicopter in apele estuarului East River din orasul New York, au anuntat autoritatile, potrivit site-ului agentiei The Associated Press.

- Patru persoane au fost arestate, vineri, dupa ce au escaladat un balcon aflat la primul etaj al ambasadei iraniene la Londra, cu scopul de a protesta impotriva Guvernului de la Teheran, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Patru persoane retinute de DIICOT in ancheta romano – germana privind traficul de migranti au fost prezentate instantei cu propunerea de arestare preventiva. Doi dintre inculpati au fost arestati, iar pentru opt persoane s-a decis arestarea in lipsa. Decizia poate fi contestata.

- Procurorii din Ankara au emis 20 de mandate de arestare pe numele unor indivizi suspectati de legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic, iar 12 persoane au fost deja arestate de catre Politia turca, relateaza site-ul agentiei Anadolu, scrie mediafax.ro.

- Investigatorii cerceteaza daca afacerile ginerelui presedintelui Donald Trump Jared Kushner cu persoane din strainatate au influentat in vreun fel politicile Casei Albe pentru a-i sustine sau a actiona impotriva celor cu care a colaborat, conform unor martori si persoane apropiate anchetei, scrie NBC…

- Un front atmosferic rece continua sa afecteze o mare parte a Europei, iar numarul total de decese a ajuns la 55, pe fondul ninsorilor abundente si a vantului puternic, relateaza BBC News si The Associated Press.

- Serviciile speciale ruse au planificat incendierea a doua scoli cu predare in limba romana din Cernauti, a informat centrul de presa al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). „Agentii SBU au impiedicat provocari indraznete in regiunea Cernauti. Persoane care au fost deja identificate de SBU au…

- ”Agentii SBU au impiedicat provocari indraznete in regiunea Cernauti. Persoane care au fost deja identificate de SBU au primit de la Rusia o plata in avans pentru a incendia doua scoli romanesti din Bucovina”, a detaliat Centrul de presa al SBU citat de agentia ucraineana Unian. ”Eforturi…

- Cand este vorba de Rusia, presa occidentala il considera, la unison, pe Aleksei Navalnii drept unicul adversar al lui Putin, singurul care-i poate ține piept și care ar putea sa-l detroneze. Ziarele și televiziunile prezinta manifestațiile de la Moscova in sprijinul Opoziției, politicienii iau poziții,…

- Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, a fost retinut, joi, de politie cand iesea de la stomatolog, anunta presa rusa . Navalnii, care a organizat unele dintre cele mai mari demonstratii antiguvernamentale din Rusia in ultimii ani, a fost retinut de politie si pe 29 ianuarie, in…

- "(Politistii) ma duc undeva", a scris Navalnii pe Twitter, precizand ca a fost retinut dupa ce a iesit dintr-un cabinet stomatologic.Cu putin timp inainte, Volkov a transmis, tot pe Twitter, ca a fost retinut de politie la aeroportul Sheremetyevo din Moscova, potrivit Mediafax. Citeste…

- Rusia saluta pozitia pe care a adoptat-o guvernul Sloveniei in privinta relatiilor Moscovei cu Uniunea Europeana si NATO, a declarat miercuri ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in urma unei intrevederi cu ministrul sloven de Externe, Karl Viktor Erjavec, relateaza The Associated Press.

- Cel putin 71 de persoane au fost ucise, in ultimrlr 24 de ore, de raidurile aeriene ale guvernului sirian intr-o enclava a rebelilor din Damasc in ultimele 24 de ore, conform unui grup de monitorizare, scrie The Independent, citat de News.ro . Observatorul Sirian al Drepturilor Omului, organizatie cu…

- Cinci persoane au murit, iar cel putin alte cinci au fost ranite dupa ce un barbat a inceput sa traga asupra unor oameni care plecau de la biserica, duminica, in orasul rusesc Kizlyar, din republica Daghestan, republica majoritar musulmana, relateaza Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, vineri, ca Rusia si-a inceput campania impotriva SUA cu mult inainte de anuntul sau de a candida la presedintie si a adaugat ca nu a existat nicio complicitate intre echipa sa de campanie si Rusia, relateaza The Associated Press.

- Ministrul de Externe din Olanda a demisionat. Halbe Zijlstra a recunoscut in fata Camerei inferioare a Parlamentului ca a mintit cu privire la prezenta sa in cursul unei intalniri cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza AFP. Minciuna care l-a costat fotoliul pe Halbe Zijlstra a avut loc in 2016,…

- Halbe Zijlstra, ministrul olandez de Externe, a demisionat marti, dupa ce a recunoscut in fata Camerei inferioare a parlamentului ca a mintit cu privire la prezenta sa in cursul unei intalniri cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza AFP, citat de News.ro . ”Nu vad alta optiune, astazi, decat sa-mi…

- Rusia va incerca sa se implice in alegerile partiale americane din 2018 si va continua campania de raspindire a informatiilor false dusa impotriva SUA si a aliatilor sai, arata datele unui raport emis, marti, de serviciile secrete din SUA citat de The Associated Press.

- Un avion cu 71 de persoane la bord s-a prabușit in Rusia, dupa ce s-a prabușit in afara Moscovei, scrie AFP. Avionul, un Antonov 148, vechi de zeci de ani, a disparut imediat dupa decolare. La fața locului intervin echipaje de salvare. Revenim cu detalii. Post-ul Un avion cu 71 de persoane la bord s-a…

- Autoritatile turce au arestat peste 300 de persoane suspectate de ''propaganda terorista'' pe retelele de socializare impotriva ofensivei duse de Ankara impotriva unei militii kurde in nord-vestul Siriei, relateaza AFP. De la 20 ianuarie, ''311 de indivizi care au facut propaganda terorista pe retelele…

- Autoritatile turce au arestat peste 300 de persoane suspectate de "propaganda terorista" pe retelele de socializare impotriva ofensivei duse de Ankara impotriva unei militii kurde in nord-vestul Siriei, relateaza AFP.

- Poliția rusa a luat cu asalt biroul din Moscova al liderului opoziției, Alexei Navalny, in timpul unei transmisii pe internet a protestelor din țara in care se cer alegeri corecte, potrivit Al Jazeera. Roman Rubanov, directorul fundației anticorupție a lui Navalny, a scris pe Twitter duminica dimineața…

- Sute de suporteri ai liderului opozitiei din Rusia, Alexei Navalnii, au inceput o zi nationala de protest impotriva autoritatilor, duminica, facand apel catre alegatori sa boicoteze alegerile prezidentiale, care vor avea loc pe 18 martie, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Sustinatorii lui Aleksei Navalnîi, principalul oponent al Kremlinului, intentioneaza sa organizeze duminica proteste în întreaga Rusie, cerând boicotarea viitoarelor alegeri prezidentiale, relateaza dpa.

- Rusia incearca sa provoace daune economiei Marii Britanii prin atacarea unor obiective de infrastructura, actiuni care s-ar putea solda cu "mii de morti", acuza ministrul britanic al Apararii, Gavin Wiliamson.

- Trei persoane au fost arestate pentru propaganda nazista in Polonia, a anuntat marti procuratura, transmite agentia poloneza de presa PAP. Cei trei au fost arestati la recomandarea Biroului procurorului din Gliwice (sudul Poloniei), care a lansat sub supervizarea procurorului general al…

- În rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera au înregistrat mai multe acțiuni ilegale pe parcursul a 24 de ore. …

- Opt elevi si o profesoara au fost raniti luni intr-o scoala din Rusia in regiunea Permi (Ural), dupa un atac cu cutit intreprins de doi indivizi cu cagule pe cap, cei doi atacatorii fiind deja retinuti de politie, relateaza RIA Novosti si EFE. Alte media ruse informeaza ca bilantul atacului este…

- Un barbat din raionul Anenii Noi a fost condamnat la închisoare, dupa ce a traficat patru victime în Federatia Rusa pentru a fi exploatate prin munca, transmite MOLDPRES. Potrivit Procuraturii Generale, în decembrie 2012, inculpatul a recrutat patru barbati pentru a munci…

- Aproximativ 200 de persoane au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit intr-o suburbie a orasului Johannesburg, a anuntat, marti, serviciul de urgenta ER24, relateaza The Associated Press.

- Mahmoud Sadeghi, membru al Parlamentului din Iran, a declarat, marti, ca aproximativ 3.700 de oameni au fost arestati in timpul protestelor ce au avut loc in Iran in ultimele doua saptamani, relateaza The Associated Press.

- O furtuna puternica a provocat haos in nord-estul Statelor Unite si estul Canadei, provocand pana la 17 decese, meteorologii avertizand ca temperaturile in aceasta zona urmeaza sa scada abrupt in urmatoarele zile, informeaza BBC News si The Associated Press.

- Sase persoane au fost arestate de ofiteri ai Unitatii Antiterorism a politiei britanice pentru presupusa apartenenta la gruparea de extrema-dreapta Actiunea Nationala, organizatie scoasa in afara legii, transmite miercuri Reuters. Cinci barbati cu varste cuprinse intre 20 de ani si 30…

- Aproximativ 450 de persoane au fost arestate incepand de sambata la Teheran, capitala fiind mai putin afectata decat micile orase iraniene de miscarea de contestare cu care se confrunta tara, relateaza AFP. ''Doua sute de persoane au fost arestate sambata, 150 - duminica si circa…

- Turcia si Rusia au semnat un acord de finantare a achizitionarii unor sisteme antiracheta ruse in valoare de 2,5 miliarde de dolari, potrivit presei turce, scrie The Associated Press. Acordul de imprumut, in vederea achizitionarii a patru baterii de rachete sol-aer de tip S-400, a fost semnat vineri,…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- Aproximativ 1.000 de persoane ar putea sa fie eliberate din inchisoare, dupa ce au fost acuzate in mod fals de legaturi cu predicatorul Fethullah Gulen, exilat in Statele Unite, afirma un procuror turc, relateaza The Associated Press, scrie news.ro.Miscarea lui Gulen ar fi dezvoltat un program…