- Mii de oameni au participat in weekend la „Marsul pentru Viata“, organizat in mai multe orase din Romania si din Republica Moldova, cunoscut pentru mesajele sale antiavort. Activistele pentru drepturile femeilor spun ca in spatele acestor defilari pline de culoare, cu copii voiosi si cu citate din Sfanta…

- Astazi, 25 martie, in ziua cand creștinii ortodocși sarbatoresc Buna Vestire, pe traseul Calea Turzii – strada Horea – strada Meșteșugarilor – Piața Avram Iancu din orașul Campeni s-a desfașurat „Marșul pentru viața – 2018”, eveniment care a ajuns la cea de-a opta ediție naționala și ce s-a desfașurat…

- Cateva sute de oameni au participat, sambata, la „Marșul pentru viața”, care a avut loc in premiera la Lugoj. Manifestarea, avand tema „O lume pentru viața”, a fost organizata de Protopopiatul Ortodox din Lugoj și din Faget, cu sprijinul celorlalte culte din Lugoj și…

- Pe 24 martie a avut loc in toata țara „Marșul pentru viața”, cel mai important eveniment public dedicat protejarii vieții copiilor nascuți și nenascuți. Aflat la a cincea ediție, evenimentul este organizat de Asociația „Studenți pentru Viața”.

- De toți… 15 frați. Au chiar și un frate vitreg și spune ca nu a fost ușor in viața, dar, fiind mulți, peste toate treceau mai ușor. „Am crescut 15 și mama noastra și parinții noștri au incercat sa ne creasca in credința și cred ca asta e ceea ce ne-a ajutat sa ajungem pana astazi.…

- "Marea Adunare Centenara", dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu si Ludovic Orban, anunta Unimedia. Conform sursei citate, in afara fostul presedinte al…

- Peste 150 de persoane au participat, la Marșul pentru viața 2018 organizat, sambata, la Cugir prin grija Parohiei 6 ,,Trei Ierarhi”, a preotului paroh parintele Ioan Candea și a soției acestuia Silvia Candea. Sub genericul ,,O lume pentru viața”, manifestarea s-a desfașurat incepand cu ora 11.30 printr-o…

- Protopopiatul Greco-Catolic Gherla in colaborare cu ASTRU Gherla au organizat Marșul pentru viața, ce face parte din campania 40 de Zile pentru Viața. Campania 40 de Zile pentru Viata este o campanie internationala, care se desfasoara in 559 orase de pe Mapamond, actiune ce are in centrul ei viata,…

- Mii de oameni au participat sambata in Capitala si mai multe judete ale tarii la ”Marsul pentru viata”, protestatarii purtand tricouri cu mesaje precum ”Stop avort” si ”Ma bucur ca traiesc”. Alaturi de ei au fost si preoti, unii cerand o lege pentru interzicerea avorturilor.

- Peste 4000 de ieseni au participat astazi la Marsul pentru Viata, eveniment ce promoveaza dreptul la viata al copiilor nenascuti si sprijinirea femeilor aflate in criza de sarcina. Marsul s-a desfaturat pe traseul Piata Unirii- str.Gavriil Muzicescu- Bdul Independentei -Teatrul National- Mitropolie-…

- Ceea ce nu au reușit #Rezist și unioniștii le-a stat in putința preoților și credincioșilor: in jur de 1.000 de oameni au luat parte sambata la amiaza la ”Marșul pentru viața”, manifestația din acest an care a adunat cei mai mulți oameni.

- Sute de persoane au participat, sambata, la Marșul pentru viața 2018 organizat, sambata, la Alba Iulia. Acesta s-a desfașurat incepand cu ora 15.00, pe traseul Casa de Cultura a Sindicatelor – Str. Vasile Goldiș – Bd. Revoluției – Bd. Transilvaniei – Parcul Unirii – Piața Tricolorului – Str. Mihai Viteazul.…

- Reprezentanți ai cultelor creștine organizeaza, sambata, ”Marșul pentru Viața”, acțiune ce militeaza impotriva avorturilor. The post Manifestație impotriva avorturilor, la Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Marșul va avea loc începând cu ora 16.00, pe urmatorul traseu: Piata Unirii – B-dul Eroilor, pietonal - Piata Avram Iancu – Calea Dorobantilor – str. Pitesti – Bd-ul 21 Decembrie 1989 – Piata Unirii latura de est, cu restrictionarea partiala si…

- Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei, Catedrala Municipala „Sf. Sava” si Fundatia pentru Copii „Sfantul Sava” organizeaza un mars impotriva avorturilor, sambata, 24 martie 2017, incepand cu ora 14.00 din Parcul Crang. Ca si in anii precedenti, prin acest eveniment, incercam sa sensibilizam populatia cu…

- Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, va participa la Marșul pentru Viața 2018, cu tema Uniți pentru Viața, ce se va desfașura pe data de 24 martie din Piața Unirii, incepand cu ora 13:00. Evenimentul va reuni un numar de 10 000 de participanți care vor promova dreptul la viața al copiilor nenascuți…

- Primarul Municipiului Iasi, Mihai Chirica, va participa la Marsul pentru Viata 2018, cu tema Uniti pentru Viata, ce se va desfasura pe data de 24 martie din Piata Unirii, incepand cu ora 13:00. Evenimentul va reuni un numar de 10.000 de participanti care vor promova dreptul la viata al copiilor nenascuti…

- Ajuns la a cincea ediție, ”Marșul pentru viața” va avea loc sambata, 24 martie, de la ora 16.00. Traseul este același, din curtea Protopopiatului Ortodox pana la Big, la Biserica ”Sfanta Ana”. Anul trecut, peste 500 de bistrițeni au spus un ”DA” pentru viața, participand la acest eveniment.

- Horoscop 21 martie 2018, prezentat de Neti Sandu. Noi inceputuri pe toate fronturile. S-o luam de la capat cu ce ne-am dorit si nu ni s-a implinit, sa fim mai insistenti, mai focusati pe ce trebuie sa facem, s-avem si sentimentele potrivite cu dorintele.Vibratia zilei este 3 si sa rostim cu glas tare…

- Sambata, 24 martie, Parohia Ortodoxa VI Cugir, in parteneriat cu Casa de Cultura, organizeaza ,,Marșul pentru viața 2018” aflat la cea de-a treia ediție pe plan local. Evenimentul avand ca motto ,,O lume pentru viața!’’ va debuta la ora 11.30 și va fi marcat printr-o procesiune ce se va desfașura pornind…

- Primele brute subscrise anul trecut de compania Ergo Asigurari, deținuta de gigantul german Munich Re, au atins 46,8 milioane de euro, in creștere cu 48% fața de 2016 și de aproape zece ori mai mult decat la intrarea pe piața, in 2012. Societatea a reușit sa scoata și un profit de 500-600 de mii de…

- Pe unii i-am cunoscut ca pedagogi. Pe alții? Tot pedagogi am vazut in ei. Dupa mine, pedagogul este, oriunde s-ar afla, in primul rand pedagog și apoi manager, funcționar, primar etc. De-a lungul anilor, am avut mai mulți invațatori-profesori, ce m-au ajutat sa-mi dezleg destinul. Pe toți ii respect…

- Calarasenii sunt asteptati sambata, 24 martie, in strada la marsul care constientizeaza societatea si sprijina femeia sa nasca viata pe care o poarta in ea. Pe malul Borceim, marsul „O lume pentru viata”, editia a VIII-a, va fi organizat de Eparhia Sloboziei si Calarasilor

- Satmarenii sunt invitați sa participe sambata, 24 martie, la „Marșul pentru viața”, un eveniment organizat de Protopopiatul Ortodox Satu Mare, Asociația „Sfantul Acoperamant al Maicii Domnului” și Asociația „Pro-Vita”. Locul de intalnire este pe platoul din fața Muzeului Județean, la ora 12.30. Motto-ul…

- Potrivit invataturii crestine, viata este cel mai mare dar al lui Dumnezeu fata de oameni care trebuie pretuit si protejat, in timp ce avortul este o crima comisa impotriva unei persoane (fiinte) nevinovate care nu se poate apara. Literatura medicala a dovedit faptul ca omul este viu din momentul conceptiei,…

- Pompierii gorjeni salveaza vieți și in timpul liber. Cinci angajați ai Garzii de Intervenție Tismana au mers ieri la Centrul de Transfuzie Sanguina din Targu-Jiu pentru a dona sange pentru o polițista de frontiera, din Constanța. Aceștia nu au ramas indiferenți atunci cand au aflat ca femeia…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Protectiei Civile, evidentiind curajul si spiritul de sacrificiu de care cei care lucreaza in structurile de protectie civila dau dovada in fiecare misiune, conform Agerpres.

- Nu stiu cati bacauani pot spune cu mana pe inima ca il cunosc pe cel care a ales sa ni se destainuie. Cu siguranta, insa, o lume intreaga il stie. Radioamatori de pe tot mapamondul il recunosc sub indicativul YO8AXP. Si asta nu de azi, de ieri, ci de aproape o jumatate de secol. O […] Articolul Laurentiu…

- Romania, sub zodia protestelor! Romanii din mai multe orase au iesit in strada, in ciuda temperaturilor destul de joase, pentru a-si striga nemultumirile. Cateva sute de oameni s-au strans in piata centrala din Sibiu, dar si din Brasov. In Piata Unirii din Iasi protesteaza la aceasta ora aproximativ…

- Constantin Sturzu, consilier al Sectorului comunicare si relatii publice al Arhiepiscopiei Iasilor și Purtator de cuvant al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, incepe luni o vizita in cuprinsul Mitropoliei Basarabiei, “fara binecuvantarea acesteia, pentru a participa la continuarea activitații confraților…

- Inginerul Romulus Trifan, din cadrul ANIF Dobrogea s a stins din viata. Colegii au transmis sincere regrete pentru cel care a fost ing. Romulus Trifan, in sectorul de imbunatatiri funciare. Angajatii ANIF Dobrogea transmit condoleante familiei indoliate. ...

- Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Saptamana ce urmeaza are o calitate imprevizibila dar delicioasa. Cu o activare a sectorului vietii sociale, acum poate fi un timp excelent sa te intalnesti cu mai multi oameni, sa iesi in cercuri noi si in special sa te bucuri de viata.…

- Sorana Darclee e din nou singura. Artista, care iși serbeaza in curand ziua de naștere, a vorbit despre cum va petrece alaturi de prieteni, dar și ce crede despre barbatul ideal. Dupa ce in vara anului trecut a publicat o imagine in care aparea alaturi de iubitul ei , acum artista a lasat sa se ințeleaga…

- Evenimentul consta in doua targuri, „International Franchise Expo" si „Book Expo & Book Con", care se adreseaza antreprenorilor cu precadere celor interesati de preluarea unei francize internationale si aducerea ei pe piata romaneasca, intreprinzatorilor din industria editoriala si digitala, dar si…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, ca 16 persoane au murit din cauza virusului gripal. Cel mai recent raport al Centrului National de Sanatate arata si ca numarul celor care sunt bolnavi de gripa a ajuns la 300 de cazuri. Mai multe spitale au intrat in carantina pentru ca pacientii…

- Presa traieste un marasm existential. Oameni de valoare exceptionala, culti si educati, ajung sa nu mai fie publicati sau se retrag dintr-o presa tabloidizata in mod accelerat. Fara o lege actualizata si adaptata noilor oportunitati de informare si comunicare, oricine poate fi oricand rastignit public,…

- IMAGINI Tragedie IMENSA pe SOSEA. Trei oameni si-au pierdut viata intr-un accident cumplit Un grav accident rutier a avut loc sambata in judetul Hunedoara, in apropiere de Orastie. Accidentul s-a produs pe DN7, la ieșirea din Orastie, pe raza localitatii Romos. Trei persoane și-au pierdut viața in…

- Accidentul s-a produs pe DN7, la ieșirea din Orastie, pe raza localitatii Romos. Trei persoane și-au pierdut viața in urma acestui accident cumplit. Deocamdata se cunoaște doar faptul ca in accident au fost implicate doua autoturisme. Doua dintre persoanele decedate se aflau intr-o masina,…

- Daca doriti sa va inconjurati de persoane uimitoare, atunci fiti ceea ce vreti, spun psihologii si antrenorii de coaching, pentru ca suntem deseori atrasi de cei care ne sunt asemanatori. „Daca vrei oameni uimitori in viata ta, fii o persoana uimitoare“, spune Rhett Power, unul dintre cei mai cunoscuti…

- Aproape 40 de oameni au murit și 70 au fost raniți in cel mai grav puternic produs intr-un spital din Coreea de Sud, in ultimul deceniu. Majoritatea victimelor sunt persoane in varsta. Deocamdata nu se știu cauzele izbucnirii flacarilor

- Ninsoarea de saptamana trecuta i-a bucurat enorm pe ieseni mai ales pentru ca a adus un strat consistent de zapada - material necesar pentru eliberarea spiritului creator si in cazul copiilor si in cazul adultilor. Orasul a fost impanzit de oameni de zapada superbi (VEDETI AICI). Dar unii ieseni au…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, marți, la Palatul Cotroceni, despre protestele de sambata din București și din țara, la care au participat aproximativ 70.000 de romani. ”Acești oameni sunt de admirat! Sper sa se fi ințeles și acolo unde trebuie sa se ințeleaga, ca au aratat foarte clar ca iși…

- Robert Negoița, despre protestul de sambata: „Cați au protestat acum doua seri? 100.000? Ok! 20 de milioane nu au fost de acord”, a comentat, luni, la sediul PSD, primarul Sectorului 3, el precizand ca cei care au ieșit in strada trebuie sa se autorizeze, daca iși doresc o țara normala. ”Cați au protestat…

- Presedintele american Donald Trump i-a laudat vineri pe sustinatorii anti-avort adunati la Washington, spunand ca aceasta cauza este "o miscare nascuta din iubire", potrivit DPA. Vorbind din Gradina de Trandafiri de la Casa Alba, Trump si-a transmis comentariile printr-o videoconferinta live pentru…

- Viata bate filmul! Si un nou exemplu vine chiar acum, protagonista fiind buzoianca Sorina Docuz, cea devenita cunoscuta dupa casatoria cu primarul Sectorului 3 din Bucuresti, Robert Negoita. Buzoianca s-a hotarat sa-si incerce din nou norocul in dragoste si sa se recasatoreasca dupa divortul de Negoita.…

- Sper ca fiecare zi sa-ti aduca ceva nou si placut, iar aceasta zi a numelui sa fie la fel de special/speciala ca tine. La multi ani! De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate, dar mai ales sa ti se indeplineasca toate dorintele pe care o sa ti le pui.…

- Traficul va fi restrictionat in Capitala, in ajunul Anului Nou, in contextul in care la manifestarea de Revelion din Piata George Enescu se estimeaza ca vor fi prezenti aproximativ 30.000 de oameni, anunta reprezentatii Brigazii Rutiere.