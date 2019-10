Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 500 de militari din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul de Telecomunicatii Speciale vor participa, in perioada 7 - 13 octombrie, la exercitiul interinstitutional Concordia 19, in mai multe…

- Approximately 500 servicemen of the Ministry of National Defence (MApN), the Ministry of Interior (MAI), the Romanian Intelligence Service (SRI), the Guard and Protection Service (SPP) and the Special Telecommunications Service (STS) participate, over October 7-13, in the international exercise Concordia…

- "Bootcamp-ul de la Bran, dedicat pregatirii si selectiei finale a #TeamRomania, si-a aflat concluziile la finele weekend-ului recent incheiat. Juriul a selectat zece tineri talentati, care ne vor reprezenta tara la Campionatul European de Securitate Cibernetica 2019, editie gazduita la Bucuresti,…

- Mai mult de jumatate din creditele acodate de banci in Romania pentru populatie si companii sunt concentrate in cele mai mari sase judete: Ilfov (inclusiv Bucuresti), Cluj, Timis, Constanta, Brasov si Iasi, la polul opus fiind Giurgiu, Covasna, Mehedinti, Harghita si Caras-Severin. Conform Ziarului…

- Ceremonia de acordare a primului grad de ofiter pentru absolventii Academiei Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" din Sibiu, promotia "Nicolae Balcescu - 200" Vineri, 26 iulie, incepand cu ora 10.00, in incinta Academiei Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu", se va desfasura ceremonia militara de acordare…

- In data de 13 iunie 2014 Judecatoria Sector 3 București a admis cererea Asociației Civice pentru Demnitate in Europa (ADEC) și a dispus inscrierea acesteia in Registrul național al asociațiilor și fundațiilor. In cinci ani ADEC a caștigat definitiv zeci de procese in apararea Constituției, marea majoritate…