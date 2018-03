Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 500 de cartuse de calibru 7,65, provenind cel mai probabil din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, au fost gasite sâmbata seara de doua persoane care cautau metale în Padurea Dumbrava de la marginea municipiului Sibiu, a informat

- Un barbat de 67 de ani din localitatea teleormaneana Traian a gasit, vineri, doua proiectile explozive în timp ce facea curat în gospodaria sa, se arata într-un comunicat al ISU Teleorman.

- Doua proiectile explozive au fost gasite intr-o gospodarie din Traian in Eveniment / In cursul zilei de vineri, 30 martie, un barbat din Traian a descoperit, in timp ce facea curațenie in gospodarie, doua elemente de muniție neexplodate, pe care le-a recunoscut imediat ca fiind proiectile explozive,…

- Rusia a efectuat un al doilea test reusit cu cea mai noua racheta balistica intercontinentala (ICBM) Sarmat, a anuntat Ministerul Apararii rus, intr-un comunicat, citat vineri de Xinhua si RIA Novosti. Testul cu aceasta racheta intercontinentala grea a avut loc pe cosmodromul Plesetk din…

- Magistratii de la Instanta Suprema dezbat, joi, al doilea termen al dosarului "Mineriada din 13-15 iunie 1990". In acesta sunt judecati pentru infractiuni impotriva umanitatii fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu.

- Potrivit cotidianului Le Figaro, femeia retinuta de politia franceza este o ruda a atacatorului.Un cetatean francez de origine marocana in varsta de 26 de ani, suspectat de radicalizare islamica, a luat vineri ostatice mai multe persoane intr-un supermarket din localitatea Trebes, situata…

- Nu dau doi bani pe profețiile sumbre care ne spun refacerea României Mari, în granitele ei de la Tisa la Nistru, ar costa prea mult si n-ar fi posibila nici din punct de vedere politic. Eu sunt un om de afaceri, pragmatic prin defintie, dar va spun ca, pentru a atinge un obiectiv…

- Marius Copil, locul 84 ATP, l-a invins, joi, cu scorul de 7-6 (2), 6-4, pe Mihail Kukuskin din Kazahstan, locul 83 ATP, calificandu-se in turul al doilea al turneului de 1.000 de puncte de la Miami.Copil s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 32 de minute. In faza urmatoare, el va evolua…

- O masina in care se aflau patru tineri s-a rasturnat, duminica dupa-amiaza, in raul Salauta, in timp ce tranzita DN 17C din judetul Bistrita-Nasaud, fiind al doilea incident de acest gen petrecut intr-un interval de cinci ore in aceasta zona. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Andra este una dintre cele mai iubite voci din industria muzicala romaneasca, ce reușește sa adune, la fiecare concert, mii de oameni din toate colțurile țarii. Pe langa cariera de succes pe care o deține, vedeta se bucura și de viața perfecta de familie, in compania soțului sau, Catalin Maruța, și…

- Politistii cadrul IPJ Caras-Severin si angajati de la Garda de Mediu au depistat, noaptea trecuta, in Resita, un autoturism condus de un cetatean ucrainean cu domiciliu temporar in municipiul Suceava, iar in urma verificarilor in interiorul masinii au fost depistate 676 de recipiente de diferite…

- Liviu Dragnea a declarat ironic luni, intrebat daca PSD il va susține pe Klaus Iohannis pentru al doilea mandat, ca este „intr-adevar o știre importanta”. „Asta intr-adevar este o știre importanta. E o mare surpriza. ”, a spus Liviu Dragnea. Cat despre dezvaluirea lui Traian Basescu,…

- Japonezul Akito Watabe, lider al Cupei Mondiale de combinata nordica, a obtinut sambata la Oslo a sasea sa victorie din acest sezon, dupa de a rezistat revenirii germanului Fabian Riessle in finalul cursei de fond. Watabe, inregistrat cu timpul de 25min19sec, a fost urmat de germanul Riessle, la 15sec5/10,…

- „Romanii care au plecat la munca in Marea Britanie fie au calificari foarte inalte, fie foarte joase. Tendinta de a migra spre aceasta tara in detrimentul Italiei si Spaniei a aparut dupa criza financiara.”

- Un transportator de avioane americane care a fost scufundat in timpul celui de-al doilea Razboi Mondial a fost gasit, dupa 76 de ani, in largul coastei Australiei. USS Lexington a fost localizat la o adincime de aproximativ 3 kilometri in Marea Coralilor, la aproximativ 800 de kilometri de coasta de…

- Vremea atipica din ultimele zile a dat peste cap Romania, iar mai multe persoane și-au pierdut viața din cauza frigului. Cand termometrele par sa indice o ușoara incalzire și observam topirea cantitaților semnificative de zapada care au cazut in ultimele zile, nu trebuie sa ne lasam pacaliți. Meteorologii…

- Polițiștii Serviciului Rutier au depistat astazi un barbat care avea asupra sa asupra sa peste 2.500 de pachete de țigari de contrabanda. Intreaga cantitate a fost ridicata de polițiști in vederea confiscarii, iar cel in cauza a fost reținut pentru 24 de ore și introdus in arestul IPJ Timiș. La data…

- Gabriela Firea a anunțat ca nu ia in calcul vreo candidatura la prezidențiale, ci se gandește daca va candida pentru al doilea mandat de primar al Capitalei. Cert e ca va candida la Congresul PSD pentru funcția de vicepreședinte PSD. "Ma gandesc și ma voi consulta cu familia daca voi candida…

- În necropola au fost gasite morminte din diferite perioade ale istoriei antice, de la epoca tardiva pâna la epoca lui Ptolemeu. Toate aparțin preoților și oficialilor. În sarcofage au fost gasite artefacte, inclusiv bijuterii și statuete de înmormântare, menționeaza…

- Aventurile primului super-erou afroamerican "Black Panther" au continuat sa faca istorie in box-office-ul nord-american, cu incasari de peste 100 milioane de dolari in al doilea weekend de prezenta pe ecrane, intrand astfel intr-un club exclusivist de doar patru pelicule, potrivit specialistilor.…

- O mamica din Oradea a avut mari emotii joi seara, cand, dupa o vizita cu cei trei copii ai ei la Gradina Zoologica, si-a dat seama ca a fost inchisa in complex de angajatii care au plecat acasa inainte de terminarea orelor de...

- Perioada de dupa incheierea celei de-a doua conflagrații mondiale a fost marcata de evenimente care au reprezentat momente cu totul inedite in istorie. In primul rand, din punct de vedere politic, s-a dorit ca toate ororile celui de-al doilea razboi mondial sa ramana doar o amintire și, mai mult, din…

- Dupa meciul cu FC Botosani, Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, a comentat din nou pe marginea faptului ca, in acest sezon, fiului sau, Ianis, nu i s au dat sanse la prima echipa a Fiorentinei. FC Viitorul a invins FC Botosani cu 2 1, iar Ianis a avut din nou o evolutie apreciata si mare pofta…

- Meciul dintre FCSB și Lazio, incheiat cu victoria bucureștenilor, scor 1-0, a fost lider in audințele de joi seara, cu peste 2,6 milioane de urmaritori. Media pe minut a celor de la Pro TV in intervalul orar 22:00-00:00 a fost de 2,6 milioane de telespectatori, cu peste 1,6 milioane peste Kanal D și…

- Mii de pastile de ecstasy și peste 200 de grame de cannabis au fost gasite de DIICOT Arad in urma unor percheziții facute la traficanți de droguri de risc și mare risc, aduse din Olanda. In urma acțiunii, trei barbați ai o femeie au fost reținuți și prezentanți instanței cu propunerea de arestare preventiva.…

- Iata declarația premierului Viorica Dancila, dupa ce a ieșit de la ședința Comitetului Executiv Național al PSD: Viorica Dancila: Pentru mine este important ca cetațenii trebuie sa aiba in continuare incredere in instituțiile statului, trebuie sa aiba incredere in justiție. Nu trebuie sa vorbim…

- La locul prabusirii aeronavei „Saratov Airlines” cu 71 de persoane la bord in raionul Ramensckii din suburbia Moscovei a fost descoperita si cea de-a doua cutie neagra, dupa ce inca ieri fusese anuntat despre descoperirea primei dintre ele. Despre aceasta a comunicat pentru RIA Novosti reprezentantul…

- Novara a reușit o victorie importanta pe terenul celor de la Cittadella, una dintre echipele cu pretenții la promovare. Oaspeții s-au impus cu 3-1. Integralsit la Novara, George Pușcaș a reușit sa inscrie de 3 ori. A deschis scorul in minutul 11, insa la pauza scorul era 1-1. ...

- Inflația va ajunge la 3,5% pentru acest an, iar pentru 2019 este prognozata sa atinga o cota de 3,1 , potrivit raportului asupra inflație prezentat de guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu. Prognoza anterioara pentru acest an era de 3,2%, dar efectele a ceea ce s-a intamplat in 2017…

- O bomba neexplodata din cel de-al doilea Razboi Mondial a fost dezamorsata într-o zona comerciala aglomerata din Hong Kong, în cursul operațiunilor fiind evacuate aproximativ 4.000 de persoane, informeaza site-ul postului France 24. Poliția a închis zona în care a fost descoperita…

- Nascut in 1 februarie 1926 in comuna Gura Padin, județul Olt, colonelul in retragere Marin Cranța este cel mai in varsta militar al Jandarmeriei salajene și ofițerul cu una dintre cele mai indelungate cariera in slujba Jandarmeriei romane. Un om pe care ororile razboilului l-au gasit in uniforma, pregatit…

- O bomba neexplodata din cel de-al doilea Razboi Mondial a fost dezamorsata joi intr-o zona comerciala aglomerata din Hong Kong, in cursul operatiunilor fiind evacuate aproximativ 4.000 de persoane, informeaza site-ul postului France 24. Politia a inchis zona in care miercuri dimineata…

- Noua romani au fost descoperiti de politia britanica sechestrati intr o locuinta din Plymstock. Romanii au fost gasiti pe 30 ianuarie, in jurul orei 17.00, in urma unor reclamatii facute de vecini, potrivit Romania TV.Anchetatorii suspecteaza ca romanii sunt victimele unor traficanti de persoane, relateaza…

- Gradina Zoologica din Padurea Garboavele, din apropierea municipiului Galati, a devenit gazda pentru cei doi tigri siberieni de la Circul Globus, a declarat luni, directorul Complexului Muzeal de Stiintele Naturii Galati, Madalin Serban. Potrivit sursei citate, cei doi tigri siberieni, Nera si Baghera,…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Nici macar nu este obligatoriu sa cunoști istoria Europei din ultimele secole. Nici macar istoria secolului trecut nu este indispensabila. E suficient sa observi cu atenție ce se petrece in prezent. Și sa te intrebi de ce permanent și sub diverse pretexte Estul este pus…

- Presedintele cipriot conservator, Nicos Anastasiades, a castigat duminica primul tur al alegerilor prezidentiale si urmeaza sa-l infrunte pe candidatul stangii, Stavros Malas, in runda finala, in care se va decide viitorul lider al acestui mic stat divizat de peste 40 de ani, transmite AFP.…

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP , in cursul diminetii de astazi, ora 09:42 ora Romaniei s a produs in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, un cutremur cu magnitudinea de 3.1 pe scara Richter. Seismul s a produs la adancimea de 127.5km.Cutremurul…

- La Xinjiang, regiune autonoma uigura din vestul Chinei, va fi construit un nou mare zid, a anuntat presedintele acestei zone, Shohrat Zahir, citat de publicatia China Daily. Este vorba despre intarirea...

- Vremea friguroasa de afara face victime. In ultimele zile mai multe persoane au solicitat Serviciul de Asistența Medicala Urgenta pentru urgențe provocate de factorii de mediu. Astfel, doua persoane din raioanele Falești și Anenii Noi au fost gasite in strada in stare de incoștiența.

- Formația pregatita de Ionuț Popa a caștigat clar al doilea joc din 2018. ACS Poli a invins-o cu 4-0 in deplasare pe divizionara C Național Sebiș. Printre marcatorii timișorenilor s-au numarat Adrian Zaluschi și Alex Popovici, jucatori aduși in aceasta pauza competiționala. Spre deosebire de jocul de…

- Al doilea deces din cauza gripei in 2018. Este vorba despre un baiat, in varsta de 15 ani, din județul Salaj, care avea gripa de tip B și nu fusese vaccinat, a anunțat Centrul Național pentru Supravegherea și Controlul Bolilor Transmisibile. Primul deces din cauza gripei in sezonul 2017-2018 a fost…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa de cehoaica Lucie Safarova, cu 6-2, 6-4, joi, la Melbourne, in runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Cirstea (27 ani, 36 WTA) a cedat in fata cehoaicei (30 ani, 29 WTA) dupa o ora si 24 de minute.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat cu ceva emotii in runda a doua a turneului Australian Open, luni, la Melbourne, dupa ce a trecut de australianca Destanee Aiava cu 7-6 (5), 6-1.

- Prim-ministrul Romaniei, Mihai Tudose, a demisionat, luni, dupa ce PSD i-a retras sprijinul politic devenind al doilea premier inlaturat, in sapte luni, noteaza Reuters, care considera ca Liviu Dragnea isi consolideaza astfel puterea. In schimb, AFP puncteaza faptul ca demisia premierului Romaniei,…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, peste 718 persoane, 88 de autovehicule și 50 de documente, care faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. In urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul…

- Potaissa Turda s-a impus astazi, scor 33-21, in fața celor de la Universitatea Cluj, in cel de-al doilea amical al acestei ierni. In partida de ieri, Potaissa se impusese, scor 48-35. Read More...

- PSD se pregatește sa-și dea jos al doilea premier, în timp ce Dragnea face o noua încercare disperata de salvare. O noua ediție incendiara "Jocuri de Putere", moderata de Rareș Bogdan.

- Pentru al doilea an consecutiv in multe regiuni ale Romaniei nu au fost inregistrate ninsori pana la inceputul lunii ianuarie, dar, precum in urma cu un an, fulgii de nea s-au asternut intr-unul dintre cele mai calduroase locuri de pe Pamant....

- Monica Niculescu, locul 79 WTA si cap de serie numarul 4, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-2, 6-0, pe australianca Alison Bai, locul 481 WTA, beneficiara a unui wild card, in primul tur al calificarilor turneului de la Hobart, cu premii de 250.000 de dolari.Pentru a ajunge pe tabloul principal,…