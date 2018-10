Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 38% dintre francezi sunt de parere ca apartenenta tarii lor la Uniunea Europeana (UE) inseamna "mai multe dezavantaje decat avantaje" (+1% fata de martie 2017), in timp ce 24% considera ca UE prezinta "mai multe avantaje decat dezavantaje" (-7%), potrivit unui sondaj Elabe difuzat joi,…

- Este bine cunoscut faptul ca presedintele american Donald Trump nu este tocmai popular in Europa: s-a retras din Acordul de la Paris privind modificarile climatice, din Acordul nuclear cu Iranul, a impus taxe punitive pe importurile de otel si aluminiu din Uniunea Europeana si a pus la indoiala utilitatea…

- Producatorii francezi de medicamente cer negociatorilor din Uniunea Europeana si Marea Britanie sa asigure libera circulatie a medicamentelor, pentru a nu fi nevoiti sa plateasca de doua ori testarea produselor lor.

- Un sondaj realizat in perioada iunie-iulie, publicat miercuri, releva ca 59% din votanții britanici ar vota pentru ramanerea țarii lor in Uniunea Europeana daca s-ar organiza un nou referendum privind Brexit, in timp ce 49% ar vota pentru ieșire ,conform postul de televiziune RTE, citat de Mediafax.

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana ar putea determina opinia publica din Scotia sa voteze in favoarea independentei fata de Marea Britanie, a aratat un nou sondaj de opinie, relateaza Reuters.

- Majoritatea cetatenilor Uniunii Europene doresc renuntarea la ora de vara, conform presei germane, scrie Politico. In jur de 80% dintre respondentii unei consultari…

- Noua din zece romani este de parere ca Romania nu isi apara suficient valorile nationale si demnitatea poporului roman. Este rezultatul unui sondaj de tip omnibus realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS, in perioada 23 iunie - 1 iulie 2018.88% dintre respondeti au fost…