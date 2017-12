Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Turcia a arestat, vineri, 29 de presupusi membri ai retelei teroriste Stat Islamic, in cadrul unei operatiuni ce vizeaza destructurarea organizatiei jihadiste din aceasta tara, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Mai multi francezi, presupusi jihadisti, au fost retinuti recent in nordul Siriei, inclusiv Thomas Barnouin, o figura a jihadului francofon, scrie Reuters, conform news.ro.Trei jihadisti francezi au fost arestati de forte kurde la 17 decembrie, in regiunea al-Hasakah, in apropiere de frontiera…

- Politia antiterorista din Turcia a arestat 12 presupusi militanti ai organizatiei teroriste Stat Islamic, in timpul unor operatiuni anti-droguri desfasurate in provincia sudica Adana, fiind suspectati ca ar planui un atentat in noaptea de Revelion, relateaza site-ul agentiei de stiri Xinhua.

- Politia turca a arestat marti 12 persoane presupuse a avea legaturi cu gruparea Statul Islamic, in cursul unor operatiuni antiteroriste desfasurate in provincia Adana, in sudul tarii, transmite EFE, citand agentia Dogan. Potrivit Anadolu, fortele antiteroriste au intreprins perchezitii simultane…

- Autoritatile din Turcia au ordonat arestarea a 16 militari de rang inalt, dintre care sapte colonei si noua locotenenti colonei, fiind suspectati ca ar avea legatura cu clericul Fethullah Gulen si cu tentativa esuata de lovitura de stat din 2016, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Politia britanica a trimis marti o echipa de genisti la o locuinta din nordul Angliei, dupa ce ofiteri au descins si au arestat patru barbati suspectati ca planuiau atentate teroriste, relateaza agentia The Associated Press, citata de News.ro.

- O instanta din Houston, statul american Texas, l-a condamnat la 16 ani de inchisoare pe un refugiat irakian, in varsta de 25 de ani, care voia sa se alature retelei teroriste Stat Islamic si intentiona sa invete sa asambleze dispozitive explozive improvizate, relateaza site-ul postului France 24.

- Autoritatile de la Istanbul au arestat un presupus membru al gruparii extremiste Statul Islamic (SI), acuzat de planuirea unor atacuri in Europa, a relatat agentie de presa de stat Anadolu, citata de dpa. Barbatul arestat, cetatean sirian, a fost retinut luna trecuta la Istanbul in drumul spre Europa,…

- Autoritatile bulgare au arestat un grup de traficanti suspectat ca transporta din Turcia migranti proveniti din Irak, Iran si Siria avand ca destinatie finala vestul Europei, a anuntat luni Parchetul bulgar, relateaza Reuters. Gruparea formata din trei kurzi si patru bulgari a fost acuzata de trafic…

- Autoritatile turce au emis luni mandate de arestare pentru 106 persoane despre care se crede ca ar fi aranjat casatorii pentru sustinatori ai retelei clericului Fethullah Gulen, acuzata de orchestrarea loviturii militare esuate din 15 iulie anul trecut din Turcia, a declarat un purtator de cuvant…

- Pachetul din Atena a inceput miercuri urmarirea penala pentru 'actiuni teroriste' impotriva celor noua cetateni turci arestati cu o zi in urma in capitala si suspectati de apartenenta la o grupare de extrema stanga, DHKP-C, plasata pe lista 'organizatiilor teroriste' de catre Turcia, Uniunea Europeana…

- Politia turca a demarat, miercuri, o operatiune de arestare a celor 333 de militari pe numele carora au fost emise mandate de arestare. In plus, si 27 de civili urmeaza sa fie arestati pentru presupuse legaturi cu Fethullah Gulen. Citeste si Ankara ii cere Berlinului sa-l extradeze pe "Nr.2"…

- Procurorii turci au emis mandate de detenție pentru 360 de persoane intr-o operațiune care vizeaza susținatorii clericului Fethullah Gulen a anunțat, miercuri, postul de televiziune CNN Turk. Ei au declarat ca operațiunea s-a concentrat asupra orașului Istanbul și ca 343 dintre cei care au…

- Serviciul antiterorist din Grecia a efectuat marti perchezitii in mai multe apartamente din centrul Atenei si a retinut noua persoane pentru presupuse legaturi cu o grupare de extrema-stanga scoasa in afara legii in Turcia, a anuntat politia elena, transmite Reuters, conform agerpres.ro. ''Pana…

- Opt corpuri ale unor presupusi nord-coreeni, devenite partial schelete, au fost descoperite luni intr-o mica barca de lemn pe o plaja la Marea Japoniei de Garda de Coasta a Japoniei (JCG), relateaza Reuters. Ambarcatiunea a ajuns pe tarm la 70 km nord de un port de agrement unde politia a gasit saptamana…

- Forțele aeriene egiptene au lansat, azi, atacuri asupra pozițiilor ocupate de teroriștii care au comis atacul de la moscheea din Sinai, soldat cu moartea a 305 oameni, a anunțat Armata Egiptului, informeaza site-ul agenției de presa Reuters. Potrivit autoritaților egiptene, atacul ar fi fost comis…

- Politia din Germania a anuntat, marti, ca a retinut sase cetateni sirieni care planificau sa comita atacuri teroriste pe teritoriul Germaniei in numele retelei teroriste Stat Islamic, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Suspectii au varste cuprinse intre 20 si 28 de ani. Acestia…

- Hassan Rouhani, presedintele Iranului, a declarat, marti, ca a venit sfarsitul retelei teroriste Stat Islamic, in contextul in care organizatia jihadista a pierdut teritorii importante din Siria si Irak, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. In plus, generalul Garzilor Revolutionare…

- Politia turca a lansat o operatiune de depistare a 42 de angajati ai Universitatii Marmara din Istanbul, care se presupune ca ar fi avut legatura cu lovitura de stat esuata din 2016, a declat vineri o sursa din cadrul Politiei, relateaza Reuters.

- Politia turca a retinut la Ankara 101 persoane suspectate de legaturi cu gruparea Stat Islamic (SI), in cadrul unei vaste operatiuni in imprejurimile capitalei, relateaza joi Reuters, AFP si dpa. Potrivit agentiei de presa turce Anadolu, politia a emis mandate de arestare pentru 245 de presupusi membri…

- Tarik Jadaoun, un islamist belgian considerat succesorul lui Abdelhamid Abaaoud, unul dintre liderii celulei teroriste care a comis atentatele din Franta in noiembrie 2015, a explicat in cursul interogatoriilor desfasurate in Irak cum a ajuns in Siria, unde a devenit membru al retelei teroriste sunnite…

- In cadrul unei conferinte de presa sustinuta in regiunea Manisa, presedintele turc a precizat ca este determinat sa elimine terorismul in afara granitelor Turciei. Erdogan a dat exemplul unei operatiuni ce a fost efectuata de Armata Siriana Libera si de militarii turci, in urma careia jihadistii…

- Individul care a ucis opt oameni si a ranit alti 12 in New York a planificat atacul cu cateva saptamani mai devreme, iar acesta a comist atacul in numele retelei teroriste Stat Islamic, a anuntat, miercuri, un reprezentant al Politiei locale, relateaza Sky News.

- Postul de radio și televiziune public din Turcia (TRT) a declarat miercuri ca echipa de jurnaliști care filma un documentar in Myanmar anunțase guvernul acestei țari despre intenția sa, inainte ca cei doi jurnaliști sa fie arestați dupa ce au utilizat o drona deasupra parlamentului birman, transmite…

- Poliția din Turcia a arestat 49 de cetațeni straini în capitala țarii, Ankara, sub acuzația ca ar avea legaturi cu gruparea terorista Stat Islamic (SI), a anunțat, sâmbata, agenția Anadolu. În total au fost emise 55 de mandate de arestare. Suspecții sunt acuzați…

- Politia turca a declansat o ampla operatiune de arestare a unor membri ai organizatiei Fetullah, declarata terorista la Ankara. Campania se desfasoara la nivel national, in capitala si in 29 de provincii.

- Poliția turca a inceput, joi, o ampla operațiune pentru arestarea a 121 de foști angajați ai Ministerului de Externe pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen din SUA, acuzat de Ankara ca a orchestrat tentativa de lovitura de stat de anul trecut, a relatat agenția de presa de stat Anadolu,…

- Sase presupusi membri ai gruparii Stat Islamic (SI) au fost ucisi miercuri intr-un atac cu drona, probabil american, in centrul Yemenului, au anuntat responsabili ai serviciilor de securitate yemenite, informeaza AFP. Drona a vizat un grup de combatanti ai SI in Qaifa, provincia centrala Baida, au…

- Militanti ai retelei teroriste Stat Islamic au ucis, in cadrul unor acte de razbunare comise in ultimele trei saptamani, cel putin 128 de persoane, in provincia siriana Homs, anunta organizatia Observator Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), potrivit site-ului agentiei Reuters, anunta mediafax.ro.…

- Omul de afaceri Osman Kavala, un lider marcant al societatii civile, a fost arestat la aeroportul din Istanbul, in cadrul unei anchete secrete, informeaza agentia de stiri Reuters, citand presa turca. Site-ul de stiri T24 relateaza ca omul de afaceri ar fi fost arestat de politia antiterorista…

- Grupurile insurgente sustinute de Statele Unite au eliberat, marti, orasul sirian Raqqa, care era sub controlul retelei teroriste sunnite Stat Islamic, afirma surse citate de postul Al Jazeera ...

- Poliția turca a lansat marți o operațiune pentru arestarea a 70 de ofițeri militari acuzați de legaturi cu predicatorul islamic stabilit in Statele Unite Fethullah Gulen, pe care autoritațile turce il fac responsabil ca a orchestrat lovitura de stat eșuata de anul trecut, a anunțat agenția privata…

- Politia rusa a arestat peste 100 de persoane în mai multe orase, în urma unor proteste prin care opozitia a marcat ziua de nastere a presedintelui Vladimir Putin, informeaza Reuters. La Moscova, în Piata Rosie, politistii au retinut pentru scurt timp câteva…

- Submarine militare ale Flotei ruse din Marea Neagra aflate in misiune in Mediterana au lansat, joi, zece rachete de croaziera Kalibr spre pozitii din estul Siriei ale retelei teroriste Stat Islamic, anunta Ministerul rus al Apararii. - continua -

- Autoritatile turce au emis mandate de arestare pe numele a 133 de lucratori din Ministerul Muncii si Ministerul de Finante, in cadrul anchetei cu privire la tentativa de lovitura de stat din 15 iulie anul trecut, soldata cu circa 250 de morti, informeaza Reuters, citat de agerpres.ro. Suspectii…

- Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a destructurat o celula a retelei teroriste Stat Islamic care planuia comiterea unor atentate in orasul Moscova, informeaza site-ul agentiei de presa tass.ru. „Dupa activitati operationale efectuate in regiunea Moscova, agenti FSB au anihilat o celula a retelei…

- Turcia nu mai are nevoie sa adere la Uniunea Europeana, dar nu va abandona in mod unilateral negocierile cu UE, a declarat duminica presedintele Recep Tayyip Erdogan, in parlamentul de la Ankara, transmite Reuters.'Nu vom fi noi partea care abandoneaza. Ca sa spunem adevarul, nu mai avem nevoie…

- Cetatean canadian, condamnat la 9 ani de închisoare dupa ce a încercat sa se alature retelei teroriste Stat Islamic Ismael Habib este prima persoana gasita vinovata de încalcare unei legi ce interzice canadienilor sa încerce sa paraseasca tara pentru a comite o fapta…