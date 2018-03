Stiri pe aceeasi tema

- Prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare in anul școlar 2018-2019 s-a incheiat luni, 26 martie 2018, ultima zi in care mai puteau fi depuse cereri de inscriere. Potrivit purtatorului de cuvant al ISJ Teleorman, prof. Estera Ligia Stancu, in prima etapa de inscrieri, derulata intre 5-26 martie…

- Minisiterul Educatiei Nationale anunta ca, in prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare, au fost depuse aproximativ 153.000 de cereri pentru anul scolar 2018-2019, urmand ca in perioda 12-18 aprilie sa aiba loc a doua etapa pentru depunerea solicitarilor.

- Ministerul Educației a anunțat ca in prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare s-au depus aproximativ 153.000 de cereri, din care 6.051 in județul Suceava. Din cele peste 6.000 de cereri inregistrate in județul nostru, 5.044 vizeaza copii care vor implini 6 ani pina pe 31 august, inclusiv, iar…

- Aproape 153.000 de cereri s-au depus in prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare, cele mai multe in Bucuresti si in judetele Iasi si Suceava, au anuntat, marti, reprezentantii Ministerului Educatiei Nationale. A doua etapa este programata in perioada 12 - 18 aprilie, rezultatele urmand a fi afisate…

- Aproape 153.000 de cereri s-au depus in prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare, cele mai multe in Bucuresti si in judetele Iasi si Suceava, au anuntat, marti, reprezentantii Ministerului Educatiei Nationale. A doua etapa este programata in perioada 12 - 18 aprilie, rezultatele urmand a fi afisate…

- Ministerul Educației a centralizat situația inscrierilor la clasa pregatitoare, dupa etapa care s-a incheiat luni, pe 26 martie. In județ, mai bine de 10% dintre solicitari au fost facute pentru copii care au avut nevoie de evaluare psihosomatica, pentru a putea fi inscriși in invațamantul primar.

- Peste 2.500 de cereri de inscriere in invațamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 au fost depuse in judetul Alba, in prima etapa, potrivit datelor centralizate de Ministerul Educatiei. A doua etapa de inscrieri incepe in 12 aprilie. Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia cererilor…

- Peste 152 de mii de cereri au fost depuse pentru inscrierea in clasa pregatitoare. Asa arata situatia cererilor de inscriere in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 depuse in prima etapa prevazuta din calendarul aprobat, centralizata de Ministerul Educatiei.

- INSCRIERI CLASA PREGATITOARE 2018. Din totalul cererilor, 129.689 (84,8%) vizeaza copii cu varsta de 6 ani impliniti pana la data de 31 august 2018 inclusiv, iar 23.264 de cereri (15,2%) - copii cu varsta de 6 ani impliniti incepand cu data de 1 septembrie 2018. Lista copiilor inmatriculati,…

- Aproape 153.000 de cereri s-au depus in prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare, cele mai multe in Bucuresti si in judetele Iasi si Suceava, au anuntat, marti, reprezentantii Ministerului Educatiei Nationale. A doua etapa este programata in perioada 12 - 18 aprilie, rezultatele urmand a fi…

- Numarul elevilor inscriși deja in clasa pregatitoare in Timiș ajunge la aproape 5.000. Prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare a inceput in 8 martie și ține pana in 26 martie, urmand ca a doua etapa sa ia startul in luna aprilie. Unele școli și-au depașit numarul de locuri alocate prin planul…

- S-au inscris deja peste 4.000 de copii in clasa pregatitoare, in Timiș. Parinții mai au timp pana in 26 martie sa-și inscrie copiii in clasa zero, intr-o prima etapa, o a doua etapa urmand sa inceapa in 12 aprilie.

- Parintii care vor sa-si inscrie copii la scoala, in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2018 – 2019, mai au timp pana vineri sa completeze cererile, in prima etapa. Potrivit datelor inregistrate in sistemul Ministerului Educatiei, dupa prima saptamana de inscriere (8-15 martie), in județul Salaj au…

- Peste 1.200 de cereri pentru inscrierea in clasa pregatitoare au fost inregistrate in judetul Calarasi, in perioada 8-15 martie, conform centralizarii efectuate de Ministerul Educatiei Nationale.

- Parintii care vor sa-si inscrie copii la scoala, in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2018 – 2019, mai au timp pana vineri sa completeze cererile, in prima etapa. Potrivit datelor inregistrate in sistemul Ministerului Educatiei, dupa prima saptamana de inscriere (8-15 martie), in județul Alba au…

- Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia preliminara privind inscrierea in invațamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 dupa prima saptamana (8-15 martie) din calendarul aprobat. Astfel, potrivit datelor inregistrate in sistem, in intervalul menționat anterior, au fost completate și…

- Un numar de 97.021 de cereri au fost depuse in prima saptamana din calendarul de inscriere in invatamantul primar, potrivit unui centralizator al Ministerului Educatiei Nationale. "Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia preliminara privind inscrierea in invatamantul primar pentru anul…

- Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia preliminara privind inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 dupa prima saptamana (8-15 martie) din calendarul aprobat. Astfel, potrivit datelor inregistrate in sistem, in intervalul mentionat anterior, au fost completate si…

- Prima etapa a inscrierilor in invațamantul primar pentru anul școlar 2018-2019 a inceput joi, 8 martie 2018. Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Educației, in primele doua zile de inscrieri, in 8 și 9 martie, in județul Teleorman s-au inregistrat 213 cereri de inscriere. Cele mai multe…

- Suceava se numara printre județele unde au fost depuse cele mai multe cereri de inscriere la clasa pregatitoare, in primele doua zile din perioada alocata inscrierilor (8 și 9 martie) fiind depuse 1.019 solicitari.Din acestea, 892 sunt cereri pentru copiii care implinesc 6 ani inainte de 1 ...

- Peste 31.600 de cereri de inscriere in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 au fost inregistrate la nivel national in primele doua zile din calendarul aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. “Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia preliminara privind inscrierea in ...

- Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia preliminara privind inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019, prima etapa. Potrivit datelor inregistrate in sistem, in primele doua zile de inscriere, pana la ora 18:00, au fost completate la nivel national 31.601 cereri. Dintre…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a centralizat situatia preliminara privind inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 si a anuntat ca in primele doua zile s-au inregistrat in sistem 31.601 cereri. Cele mai multe cereri s-au inscris in sistem in Capitala, respectiv 4.711,…

- INSCRIERE CLASA 0. Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia preliminara privind inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 (prima etapa). Potrivit datelor inregistrate in sistem, in primele doua zile de inscriere (8 si 9 martie), pana la ora 18,00, au fost completate…

- Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia preliminara privind inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019, prima etapa. Potrivit datelor inregistrate in sistem, in primele doua zile de inscriere, pana la ora 18:00, au fost completate la nivel national 31.601 cereri.

- Parinții care au copii de clasa pregatitoare trebuie sa știe ca inscrierile au loc in aceasta perioada, urmand a se incheia pe 23 martie. Ca și anul trecut, parinții au posibilitatea sa completeze cererea atat la secretariatul școlii careia copilul ii este arondat, cat și pe site-ul instituției de invațamant.…

- Joi incepe inscrierea copiilor in clasa pregatitoare. Parinții ai caror copii implinesc 6 ani pana la 31 august 2018, inclusiv, sunt obligați sa ii inscrie la școala. In cazul celor care fac 6 ani dupa aceasta data, pot urma invațamantul primar numai dupa ce un psiholog le evalueaza dezvoltarea psihosomatica…

- INSCRIERE CLASA 0. In clasa pregatitoare pot fi inscriși copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august 2018, inclusiv. La solicitarea parintilor, copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie- 31 decembrie 2018, inclusiv, pot fi inscriși daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice…

- Pe 8 martie 2018, incepe prima etapa a inscrierii copiilor la scoala, in clasa pregatitoare, pentru anul scolar 2018-2019, etapa care se va incheia in 26 martie 2018. Conform metodologiei de inscriere in invatamantul primar, in clasa pregatitoare pot fi inscrisi copiii care implinesc varsta…

- Șase centre de evaluare psihosomatica, in Teleorman Șase centre de evaluare a dezvoltarii psihosomatice au fost stabilite al nivelul județului Teleorman pentru inscrierea copiilor in clasa pregatitoare in anul școlar 2018-2019. Cele șase centre de evaluare psihosomatica au fost stabilite dupa cum urmeaza:…

- Amintim ca inscrierea copiilor in clasa pregatitoare incepe in data de 8 martie si se desfasoara pana pe 26 martie. Inscrierea se face direct la scoala pe care parintele si-o doreste pentru copil sau pe formularul online care va fi disponibil pe edu.ro. Vedeti aici calendarul inscrierilor la clasa pregatitoare…

- Inspectoratul Școlar Județean Botoșani (ISJ) a publicat ieri lista cu circumscripțiile școlare, conform metodologiei de inscriere in clasa pregatitoare. Este vorba despre strazile arondate fiecarei școli in parte.

- Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019, precum și calendarul aferent, au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Educației Naționale in data de 23 februarie 2018. Pe pagina web a Inspectoratului Scolar Judetean Satu Mare www.satmar.ro , in cadrul rubricii…

- Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala (CJRAE) Suceava a stabilit opt centre de evaluare a dezvoltarii psihosomatice a preșcolarilor, pentru inscrierea in invatamantul primar, pentru anul scolar 2018-2019.Evaluarea psihosomatica și avizul din partea psihologului sunt obligatorii ...

- Ministerul Educatiei a publicat, la finele saptamanii trecute, calendarul si metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar in anul scolar 2018 - 2019.Potrivit informatiilor transmise de minister, prima faza a procesului de completare si depunere a cererilor de inscriere a copiilor in ...

- Ministerul Educatiei Nationale a anuntat metodologia si calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019, prima faza a completarii si depunerii cererilor de inscriere urmand a se defasura intre 8 si 26 martie. "In clasa pregatitoare pot fi inscrisi…

- Ministerul Educatiei Nationale a anuntat metodologia si calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019. Prima faza a procesului de completare și depunere a cererilor de inscriere a copiilor in invațamantul primar se desfașoara intre 8 și 26 martie și va fi urmata…

- Ministerul Educatiei Nationale a anuntat metodologia si calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019, prima faza a completarii si depunerii cererilor de inscriere urmand a se defasura intre 8 si 26 martie.

- Ministerul Educatiei a anunțat astazi, ca au fost aprobate metodologia si calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 si ca prima etapa a inscrierilor in clasa pregatitoare are loc intre 8 si 26 martie si va fi urmata de o a doua etapa, programata intre…

- INSCRIERE CLASA PREGATITOARE 2018-2019. Prima faza a procesului de completare si depunere a cererilor de inscriere a copiilor in invatamantul primar se desfasoara intre 8 si 26 martie si va fi urmata de o a doua etapa, programata intre 12 si 18 aprilie. Aceasta este rezervata parintilor copiilor…

- INSCRIERE CLASA PREGATITOARE, INSCRIERE CLASA ZERO. Unitatile de invatamant au la dispozitie saptamana aceasta sa definitiveze listele cu numarul de clase pregatitoare pe care le vor constitui, iar pe 26 februarie, vor face publice informatiile care sa le permita parintilor sa afle detalii despre…

- Metodologia prevede ca sunt obligatoriu inscriși cei care implinesc șase ani pana pe 31 august 2018, inclusiv. Parinții care au copii de varste eligibile pentru clasa pregatitoare ii vor putea inscrie in anul școlar 2018-2019 incepand cu 5 martie, depunand cererile fie la școlile alese, fie online,…

- Parintii care au copii de varste eligibile pentru clasa pregatitoare ii pot inscrie in anul scolar 2018-2019, incepand din data de... The post Inscrierea in clasa pregatitoare bate la usa. Ce trebuie sa stie parintii copiilor cu varsta eligibila appeared first on Renasterea banateana .

- Metodologia si calendarul inscrierilor la clasa pregatitoare pentru anul 2018 au fost supuse dezbaterii publice de catre Ministerul Educatiei. Potrivit documentului, copiii care au implinit 6 ani pana la 31 august (inclusiv) sunt obligati sa se inscrie la clasa pregatitoare 2018. Numarul de locuri disponibile…

- Inscrierea la scoala a copiilor se va face pentru anul scolar 2018-2019 in perioada urmatoare. Potrivit calendarului si metodologiei de inscriere puse recent in dezbatere la Ministerul Educatiei Nationale (MEN), cererile in prima etapa de inscriere se vor depune in perioada 5-23 martie, urmand ca in…

- Ministerul Educației a pus in dezbatere publica metodologia și calendarul inscrierilor la clasa pregatitoare pentru anul 2018. Parinții ai caror copii implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018 inclusiv iși pot inscrie copiii la clasa pregatitoare, daca dezvoltarea lor psihosomatica…

- Inscrierea la școala a copiilor se va face pentru anul școlar 2018-2019 in perioada urmatoare. Potrivit calendarului și metodologiei de inscriere puse recent in dezbatere la Ministerul Educației Naționale (MEN), cererile in prima etapa de inscriere se vor depune in perioada 5-23 martie, urmand ca in…

- Și anul acesta, inscrierile celor mici in invațamantul primar in anul școlar 2018-2019 se vor organiza tot in doua etape, potrivit Proiectului de ordin al MEN privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de inscriere a copiilor in invațamantul primar pentru anul școlar 2018-2019, pus recent in…

- Ministerul Educatiei a lansat in dezbatere publica, pe repede inainte, Calendarul de inscriere in invatamantul primar pentru anul scolar 2018 2019.Deja parintii ai caror copii trebuie inscrisi la clasa pregatitoare intrasera in panica, intrucat anul trecut acest calendar a fost dat publicitatii mult…

- Cererile depuse online pentru înscrierea copiilor la gradinița, în municipiul Chișinau, sunt stocate în baza de date și vor fi examinate în luna ianuarie curent. a precizat Viorica Negrei. Tot din ianuarie, odata cu înregistrarea copiilor în…