- Ploile torentiale si inundatiile au facut ravagii in Bodrum, oras din sudul Turciei frecventat si de multi turisti romani. Strazile au fost inundate, iar viitura a luat pe sus mai multe masini.

- Vineri, 16 noiembrie, de la ora 22.45, TVR 1 difuzeaza un documentar despre George Emil Palade, narat de Marcel Iures, in cadrul serialului „Romani care au schimbat lumea“. Materialul realizat de Irina Pacurariu prezinta imagini si interviuri care dezvaluie in premiera detalii din viata savantului roman.…

- Sase tineri au dezvoltat o aplicatie care te ajuta sa iti imbunatatesti somnul cu ajutorul unui smartphone sau smartwatch. Aceasta poate manipula creierul pentru a-i induce o stare de somn profunda si odihnitoare.

- Aproximativ un milion de romani detin 10.000 de lei in conturi, insa nu stiu ca exista acesti bani, sustine Radu Craciun, directorul general al fondului BCR Pensii. Citeste in continuare principalele titluri din presa de astazi, 17 octombrie.

- Doar doi din zece salariati romani din mediul privat se declara loiali companiei pentru care lucreaza, in timp ce 70% spun ca ar lua in considerare o schimbare daca gasesc o varianta mai buna, iar la polul opus, 10% dintre ei nu cred deloc in loialitatea fata de un angajator, arata un studiu.

- Aproximativ 100.000 de pensionari care au lucrat in grupele I si II de munca, si care au iesit la pensie in perioada 1990 - 1 ianuarie 2011, vor beneficia, la nivel national, de recalcularea din oficiu a pensiilor. Mai mult, aceștia vor beneficia și de o majorare a veniturilor in urma acestui proces.

- Drogul ”Zombie” a ajuns in atenția Avocatului Poporului. Instituția s-a sesizat din oficiu referitor la situatia a numerosi tineri surprinsi prabusiti pe strazile mai multor orașe sub influenta putericului drog.

- Cele mai importante, sugestive, tragice sau fericite momente. Toate sunt cuprinse de agentia MEDIAFAX in Campania "100 de ani in 100 de momente", care va ofera cate un eveniment al fiecarui an din ultimul centenar.