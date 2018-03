Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.500 de persoane participa, sambata, la Targu Mures, la un miting pentru autonomia Tinutului Secuiesc, aceastea scandand „Autonomia”. Un steag secuiesc de mari dimensiuni a fost desfasurat in jurul Monumentului Secuilor Martiri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Consiliul Național al Secuilor(CNS) organizeaza, astazi, un mars de amploare la Targu Mureș, pentru autonomia Tinutului Secuiesc. Marsul are loc cu ocazia Zilei libertatii secuilor si se estimeaza ca vor participa 40.000 de persoane. Va avea loc si o ceremonie, de ...

- Mars de amploare pentru autonomia Tinutului Secuies sambata, 9 martie, la Targu Mureș. Se estimeaza ca vor participa 40.000 de persoane. Consiliul Național al Secuilor(CNS) organizeaza mai multe manifestari cu ocazia Zilei libertatii secuilor. Potrivit CNS, de la ora 16.00, va avea loc o ceremonie…

- Consiliul National Secuiesc (CNS) organizeaza, sambata, la Targu Mures, un miting si un mars petru autonomia Tinutului Secuiesc la care sunt asteptate 40.000 de persoane. Organizatorii vor depune la Prefectura Mures o petitie in atentia Guvernului, prin care cer sustinerea demersului.

- Sambata, la Targu Mures, este organizat un mars pentru autonomia Tinutului Secuiesc la care sunt asteptate aproximativ 40.000 de persoane. Organizatorii, Consiliul National Secuiesc (CNS), vor depune la Prefectura Mures o petitie in atentia Guvernului, prin care cer sustinerea...

- Consiliul National Secuiesc (CNS) organizeaza, sambata, la Targu Mures, un miting si un mars petru autonomia Tinutului Secuiesc la care sunt asteptate 40.000 de persoane. Organizatorii vor depune la Prefectura Mures o petitie in atentia Guvernului, prin care cer sustinerea demersului. Presedintele CNS,…

- Consiliul National Secuiesc (CNS) organizeaza, sambata, la Targu Mures, un miting si un mars petru autonomia Tinutului Secuiesc la care sunt asteptate 40.000 de persoane. Organizatorii vor depune la Prefectura Mures o petitie in atentia Guvernului, prin care cer sustinerea demersului.

- Potrivit Consiliului Național Secuiesc, maghiarii vor participa la comemorarea și marșul ce vor fi organizate cu ocazia Zilei Libertații Secuilor. La marșul din 10 martie va fi depusa și o petiție prin care se cere autonomie teritoriala a ținutului, potrivit Agerpres. Acțiunea are toata…

- UDMR a acordat sambata, inaintea sedintei Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU), care a avut loc la Targu Mures, distinctiile Bradul de Argint pentru 23 de persoane care s-au implicat activ in dezvoltarea si pastrarea identitatii comunitatii maghiare si in realizarea obiectivelor asumate de…

- UDMR a acordat sambata, inaintea sedintei Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU), care a avut loc la Targu Mures, distinctiile Bradul de Argint pentru 23 de persoane care s-au implicat activ in dezvoltarea si pastrarea identitatii comunitatii maghiare si in realizarea obiectivelor asumate de aceasta…

- Presedintele Consiliului National Secuiesc (CNS), Izsak Balazs, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca prin solicitarea de autonomie teritoriala care va fi reformulata la Ziua Libertatii secuilor, din data de 10 martie, de la Targu Mures, nu se cere altceva decat recunoasterea unui drept…

- Presedintele Consiliului National Secuiesc (CNS), Izsak Balazs, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca prin solicitarea de autonomie teritoriala care va fi reformulata la Ziua Libertatii secuilor, din data de 10 martie, de la Targu Mures, nu se cere altceva decat recunoasterea unui drept…

- Finala Cupei Ligii Angliei 2018: Arsenal – Manchester City, duminica, de la 18.30. Meciul poate fi vazut in locațiile ”Arsenal Romania Supporters Club” din Romania. Arsenal – Manchester City 0-3 VIDEO – LIVE Aguero (18), Kompany (58), D. Silva (62) Arsenal Romania Supporters Club organizeaza vizionarea…

- Ieri, 20 februarie 2018, politistii din cadrul Politiei Orasului Ocna Mures, sprijiniti de politistii Sectiei de Politie Rurala Ocna Mures, i-au identificat pe doi barbati, de 28 si 30 de ani, din municipiul Targu Mures, judetul Mures, ca persoane banuite de comiterea a 3 furturi din locuinte situate…

- Sursa mentionata a anuntat ca in urma accidentului din Nades, circulatia rutiera a fost blocata pe ambele sensuri de mers. Soferul implicat a fost transportat la UPU SMURD Targu Mures, acuzand dureri de cap si de spate. Pompierii Detasamentului Sighisoara au intervenit cu doua autospeciale…

- Gabriela Baltag, membra a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca si instantele sunt ingrijorate si preocupate cu privire la relatarile referitoare la o serie de aspecte vizand activitatea unor procurori din cadrul Serviciului…

- Marsul programat in aceasta seara in Piata Mare poarta sloganul "Toti pentru Justitie si fiscalitate coerenta ". Cateva sute de persoane se afla in centrul Sibiului in aceste momente.Creatorii evenimentului anunta pe Facebook si cateva puncte pe lista de cerinte pregatite pentru protestul de duminica…

- Parlamentarii Partidului Miscarea Populara vor ataca la CCR propunerea legislativa privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures votata miercuri de senatori, a anuntat liderul deputatilor formatiunii, Eugen Tomac. El a calificat votul senatorilor ca fiind o sfidare la adresa intregii…

- De la Cluj la Le Mans. Gogoși romanești de export Un lanț de gogoșerii pornit de la Cluj s-a imbogațit cu un magazin in Franța, la Le Mans. Lanțul de gogoșerii Donuterie a deschis sâmbata un nou magazin. Pornit de la Cluj, acesta a facut acum primul pas în afara României.…

- Prima medalie olimpica care a fost adusa in judetul Mures de la Jocurile Olimpice de la Montreal, in 1976, de catre luptatorul Ladislau Simon, primul campion mondial al Romaniei la lupte libere, a fost prezentata marti, elevilor de la Scoala Gimnaziala Europa din Targu Mures, in cadrul actiunii "Azi…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Vrancea a acționat in anul 2017 la peste 4700 de acțiuni, ceea ce reprezinta 13 evenimente pe zi. De asemenea, prin intervențiile sale, ISU Vrancea a salvat 69 de persoane și bunuri in valoare de 68 milioane lei, in cele…

- Polițiștii clujeni, alaturi de procurorii DIICOT, au organizat, joi dimineața,47 de percheziții la membrii unei rețele infracționale, care ar fi câștigat, ilegal, prin trafic internațional de medicamente, aproximativ 55.000.000 de lei.Investigațiile pentru destructurarea gruparii…

- Incendiul s-a produs la Eurostars David Hotel, din apropiere de raul Vltava si aproape de teatrul national. 40 de persoane au fost evacuate, au anuntat serviciile de interventie. "Sunt doua persoane decedate, dar ne temem sa nu fie mai multe", a declarat Petr Kolouch, directorul al…

- Manifestanți din provincie vin la București pentru "sustinerea justitiei" Câteva zeci de persoane au ajuns cu trenul în Bucuresti, pâna la aceasta ora, pentru a participa la manifestatia de astazi din Capitala, organizata pentru sustinerea sistemului de justitie. Printre…

- Zeci de protestatari din Cluj, Sibiu sau Tg-Mures au ajuns deja in Capitala pentru a participa la protestul anuntat la ora 18.00, in Piata Universitatii. Jandarmeria Romana indeamna, pe Facebook, la calm, iar cei care se afla in preajma unor persoane violente, sa se indeparteze de ele. …

- Pe D.N.1C, intre Baia Mare si Tautii Magheraus, s-a produs un accident de circulatie cu o victima iar soferul vinovat de producerea lui si-a continuat deplasarea. In urma sesizarii prin SNUAU 112, politistii Serviciului Rutier s-au deplasat de urgenta la locul indicat pentru a efectua verificari iar…

- "Suntem foarte mandri ca avem, anul acesta, trei elevi admisi la Oxford, care deja au primit raspunsul si ceea ce este deosebit este ca toti trei elevii provin din aceeasi clasa, a XII-a A. Au mers umar la umar in cei patru ani de liceu, doi dintre ei sunt admisi si la Imperial College London, iar…

- Peste 90 de autovehicule si circa 150 de persoane au ajuns, in noaptea de joi spre vineri, in siguranta la Tulcea, dupa ce unele dintre ele au ramas blocate circa 12 ore in zapada si viscol, informeaza Agerpres.ro. Unele din cele 94 de autovehicule, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Politistii din Valcea efectueaza in dimineata zilei de joi, 18 ianuarie, trei perchezitii la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 50.000 de euro, prin evaziune fiscala.

- Trei persoane au fost transportate miercuri seara la spital in urma derapajului unui autobuz din localitatea Dragulești, județul Gorj. Autovehiculul a derapat și s-a oprit intr-un șanț din lateralul drumului.

- Un accident rutier, soldat cu ranirea a trei persoane, a avut loc miercuri dimineața, pe Valea Gugii, din comuna clujeana Cașeiu.Soferul unui autoturism, care circula pe directia Rugasesti – Guga, a derapat, a pierdut controlul volanului si a lovit un podet.La fata locului…

- Zeci de persoane s-au prezentat la Unitatea Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Constanta dupa ce au cazut pe gheata, 14 fiind internate cu fracturi, astfel ca toate paturile din Sectia Ortopedie Traumatologie sunt ocupate. Pana acum, media internarilor a fost de doi-trei…

- In atentia utilizatorilor serviciului public de salubrizare (persoane fizice si persoane juridice) din localitatile: POIANA CAMPINA Programul de colectare / preluare a deseurilor menajere se va efectua in ziua de 22.01.2018, in contul zilei…

- Liviu Marian Pop, ministrul Educatiei Nationale, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca Academia Romana este cea care trebuie sa vina cu proiectul noii legi a educatiei nationale, in colaborare cu Ministerul Educatiei si cu Administratia Prezidentiala, si ca principalul…

- Avocatul Poporului (AP) a anuntat luni ca formulat o actiune in contencios administrativ prin care solicita Directiei Judetene pentru Agricultura Prahova reincadrarea in functie a unui angajat despre care Directia spune ca ar fi ocupat postul dintr-o eroare. Potrivit unui comunicat transmis…

- La inceputul Anului Centenar, UDMR si alte doua formatiuni maghiare au semnat un document prin care cer autonomie teritoriala in Secuime si alte forme de autonomie pentru ungurii din Transilvania.

- La inceputul Anului Centenar, UDMR si alte doua formatiuni maghiare au semnat un document prin care cer autonomie teritoriala in Secuime si alte forme de autonomie pentru ungurii din Transilvania.

- Legat de documentul recent semnat in comun de cele trei partide maghiare privind autonomia teritoriala, prim ministrul Mihai Tudose a declarat: "Fara a minimaliza sau a ignora subiectul, eu cred ca nici prea multa importanta nu trebuie sa le dam fiindca... pararea mea este ca asta va fi doar…

- Deputatul UDMR Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy a depus pe data de 22 decembrie 2017 un proiect de autonomie teritoriala a tinutului secuiesc, care propune in esenta revenirea la organizarea adminstrativa pe scaune, un presedinte, parlament si guvern propriu iar limba maghiara recunoscuta ca limba oficiala…

- NEWS ALERT Ofensiva maghiara in anul centenarului! Vor autonomie teritoriala - VIDEO O "Ungarie mica" in mijlocul Transilvaniei! Asta isi doresc liderii partidelor maghiare din Romania, care solicita modificarea Constitutiei pentru a permite autonomia pe criterii teritoriale. Si asta tocmai in anul…

- „15 turisti au fost prinsi de o avalansa, exista si doua persoane ranite. S-a trimis acolo salvamontul, jandarmeria montana si un elicopter SMURD de la Targu Mures, care are si troliu in dotare si cele doua persoane ranite vor fi scoase cu ajutorul troliului, fara sa aterizeze deoarece exista…

- Un accident soldat cu noua victim a avut loc in Mureș, sambata, una dintre persoane fiind in stare critica. Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme si in urma caruia au rezultat noua victime s-a produs sambata pe un drum comunal care face legatura intre Targu Mures si Craciunesti.…

- Noua persoane au fost ranite, sambata, aproape de orasul Targu Mures, dupa o coliziune intre trei masini. A fost solicitat si elicopterul SMURD, pentru preluarea unei persoane in stare grava, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Dupa ce au primit cadou Legea privind inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu-Mureș, unii lideri maghiar pluseaza – Legea pricind Autonomia Ținutului Secuiesc. Ei susțin ca e timpul unei autonomii ca in Catalonia și au depus in acest sens și un proiect de lege in Parlamentul Romaniei.…

- Dupa ce au primit cadou Legea privind inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu-Mureș, unii lideri maghiar pluseaza - Legea pricind Autonomia Ținutului Secuiesc. Ei susțin ca e timpul unei autonomii ca in Catalonia și au depus in acest sens și un proiect de lege in Parlamentul Romaniei. Jozsef…

- Aproximativ 400 de persoane, majoritatea suporteri, au participat, in aceasta seara, la un marș in amintirea martirilor Revoluției din Decembrie 1989, pe strazile Timișoarei, in timpul caruia au aprins torțe și au strigat “Cinste lor, eroilor” sau “Pacat de sangele varsat”. “Marșul eroilor” este organizat…

- Un accident rutie, soldat cu ranirea a patru persoane, a avut loc, marți dimineața, pe raza localitații clujene Jucu de Sus.Conform investigațiilor desfașurate de oamenii legii, un șofer de 45 de ani din Târgu Mureș, care conducea un autovehicul dinspre Apahida spre Jucu, în…

- Patru persoane au ajuns la spital, dupa ce mașinile in care se aflau s-au ciocnit una de alta. Accidentul s-a produs marți dimineața cu puțin timp inainte de ora 8, in localitatea Jucu de Sus. Potrivit verificarilor facute de polițiști, un șofer de 45 de ani din Targu Mureș, care conducea un autovehicul…

- Update: Un barbat ranit in accidentul de pe DN 15, dintre Borsec și Tulgheș, județul Harghita, este in stare grava, intubat și ventilat mecanic. El și alți 2 au fost transferați la Spitalul Județean de Urgența Miercurea Ciuc. Alt ranit a fost dus la spital in Targu Mureș, transmite corespondentul MEDIAFAX.…