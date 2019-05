Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva mexicana Maria Guadalupe Gonzalez, vicecampioana olimpica si mondiala la 20 km mars, a fost suspendat pe o perioada de patru ani, dupa un control antidoping pozitiv la trenbolon, un steroid anabolizant, a anuntat vineri Unitatea pentru integritatea atletismului (AIU), citata de AFP. Maria Guadalupe…

- Un polițist a murit dupa ce un șofer a dat cu mașina peste el, in incercarea disperata de a scapa de un control al agenților. Un control de rutina, pentru verificarea alcoolemiei la șoferii aflați in trafic in Ciudad de Mexico, s-a terminat tragic pentru un agent. Acesta a fost lovit cu mașina de…

- O mașina mortuara a fost furata cu tot cu coșciugul in care se afla cadavrul unui batran. Incidentul a avut loc in orașul mexican Nezahualcoyotl. Potrivit milenio.com, șoferul mașinii mortuare s-a oprit la un magazin pentru a cumpara ceva, insa cand a revenit mașina mortuara disparuse, cu tot cu coșciugul…

- Un tata denaturat care a distrus copilaria celor pe care i-a adus pe lume a ajuns acum doua zile in puscarie. Sidor Spataru (55 de ani) a fost condamnat pentru crima, urmand a fi incarcerat pentru urmatorii 14 ani. Victima faptei sale de omor este Pahomie Spataru, de 33 de ani, insa criminalul are pe…

- Doi copii din Vatra Dornei care au strans din proprie inițiativa gunoaiele de pe o strada din municipiu au fost premiați de ministrul mediului, Grațiela Leocadia Gavrilescu, cu biciclete și rechizite din materiale reciclabile. Este vorba de frații Andrei și Georgian Frațiloiu care au ecologizat zona…

- Autoritatile din Mexic au ridicat joi nivelul de alerta pentru Popocatepetl, aflat in apropierea Ciudad de Mexico, ca urmare a intensificarii activitatii vulcanului, care a inceput sa arunce aburi si gaze si sa expulzeze fragmente in flacari provocand incendii pe pasunile din apropiere, potrivit Reuters.…

- Vulcanul Popocatepetl, din apropiere de Ciudad de Mexico, si-a intensificat vineri activitatea cu expulzarea de materii incandescente, astfel incat autoritatile au interzis accesul in apropierea craterului, relateaza EFE preluata de Agerpres. Centrul National de Prevenire a Dezastrelor (Cenapred)…