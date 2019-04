Inspectoratul de Politie Judetean Buzau a luat masuri ca efectivele din subordine sa contribuie, alaturi de ceilalti factori cu responsabilitati in domeniu, la mentinerea ordinii publice in ziua de 21 aprilie, cand se sarbatoreste Intrarea Domnului in Ierusalim – Floriile. Astfel, aproximativ 200 de politisti din structurile de ordine publica, politie rutiera, investigatii criminale, arme, […] Articolul Aproximativ 200 de politisti se vor afla in strada, de Florii, pentru a asigura ordinea si linistea publica apare prima data in Opinia Buzau .