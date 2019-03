Circa 1,85 milioane de persoane au fost afectate de ciclonul Idai si de fenomenele declansate de acesta in Mozambic, a anuntat marti Biroul pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) al ONU, in timp ce echipele de interventie se grabesc sa determine marimea dezastrului si sa stabileasca ajutorul necesar de urgenta, potrivit Reuters.



"Unii dinte acestia se afla in situatii critice, care le pun viata in pericol. Altii si-au pierdut mijloacele de trai, care, spre deosebire de alte tragedii ingrozitoare, nu le pun imediat viata in pericol", a precizat Sebastian Rhodes Stampa, coordonatorul…