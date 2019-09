Aproximativ 1.500 de persoane au murit în Franța din cauza valurilor de caniculă din această vară Aproximativ 1.500 de persoane și-au pierdut viața în urma valurilor de canicula care au afectat Franța vara aceasta, a informat duminica ministrul francez al Sanatații, Agnès Buzyn, citata de Reuters, scrie Mediafax.



Astfel, un total de 1.435 de decese au fost înregistrate vara aceasta. În primul val de canicula, de la finalul lunii iunie și începutul lunii iulie au murit 567 de persoane, iar alte 868 au decedat în urma celui de-al doilea val, de la finalul lunii iulie.



Ministrul a evidențiat faptul ca numarul deceselor din aceasta vara este… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o persoana a murit, iar alte noua au fost ranite sambata in localitatea Villeurbanne, in apropiere de Lion, Franta, intr-un atac suspect cu cutit din Franta, a informat Reuters, citeaza mediafax.ro.Un suspect a fost deja retinut, a mai informat sursa.

- Recordul absolut de temperatura în Franta a fost stabilit la 46 de grade Celsius în data de 28 iunie în localitatea Verargues, în sudul țarii, a anuntat vineri serviciul national de meteorologie Meteo France.

- Dupa ce a inregistrat vineri noi recorduri absolute de temperatura, Franta se va confrunta din nou sambata cu temperaturi extrem de ridicate, in special la Paris, in a sasea zi a unei canicule care afecteaza o mare parte a Europei Occidentale, informeaza AFP. Acest val de caldura, de o…

- Valul de canicula, care a cuprins intreaga Europa, atinge vineri apogeul. Peste 100 de oameni, inclusiv un roman, au fost ucisi de valul istoric de caldura. E alerta de cod violet, cel mai grav dintre...

- Cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata in Franta a fost de 44,1 grade Celsius, masurata in sudul Frantei, in regiunea oraselor Montpellier si Nimes, in timpul unui val de canicula, in august 2003."Depasirea acestei temperaturi record la inceputul anului ar fi ceva exceptional",…

- Cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata in Franta a fost de 44,1 grade Celsius, masurata in sudul Frantei, in regiunea oraselor Montpellier si Nimes, in timpul unui val de canicula, in august 2003. 'Depasirea acestei temperaturi record la inceputul anului ar fi ceva exceptional', a afirmat…

- Un examen a fost anulat din cauza caniculei, in Franța. Examenul urma sa fie susținut de elevii cu varste intre 14 și 16 ani joi și vineri, iar autoritațile au decis ca acesta sa se desfașoare saptamana viitoare. Examenul amanat viza obținerea Diplomei nationale de brevete, cunoscuta si sub denumirea…

- Probele erau programate pentru joi si vineri, in perioada de varf a valului de caldura prognozat in Franta, ce ar putea sa ridice pana la 45 sau chiar 47 grade Celsius temperaturile resimtite in mai multe regiuni franceze, inclusiv la Paris, a precizat ministrul Jean-Michel Blanquer. Aceste…