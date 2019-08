Aproximativ 1,5 tone de cocaină au fost confiscate la Hamburg, la câteva zile după o captură record Autoritațile germane au anunțat miercuri ca au confiscat aproximativ 1,5 tone de cocaina, în valoare de 350 de milioane de euro, în portul Hamburg, la mai puțin de o saptamâna dupa ce în același oraș a fost realizata o captura record, de 4,5 tone de cocaina, informeaza Mediafax citând agenția de știri Tass. Ofițerii vamali au descoperit drogurile ascunse într-un container de transport maritim provenit din Brazilia. Potrivit documentelor containerul trebuia sa conțina țigari, însa în interior au fost descoperite 64 de genți pline cu cocaina. … Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

