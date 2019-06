Aproximativ 10.000 de persoane au participat joi la Parada Gay din Ierusalim Circa 10.000 de persoane au participat la cea de-a 18-a editie a Gay Pride Ierusalim, a precizat un purtator al Politiei locale, Micky Rosenfeld. Manifestatia, organizata sub o multitudine de baloane si drapele in culorile curcubeului si pe acordurile unei muzici ritmate, s-a derulat fara incidente. Cincizeci si doua de persoane banuite ca intentionau sa provoace probleme in timpul marsului au fost retinute, a anuntat Politia israeliana, fara sa ofere insa alte detalii. Aproximativ 2.500 de politisti in uniforma si in civil au fost mobilizati cu aceasta ocazie. Dov Morell, in varsta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

