- In noua sa poziție de Managing Director al diviziei, Aurelia Luca va continua misiunea Skanska de a dezvolta cladiri de birouri sustenabile . In cei 6 ani de cand este prezenta pe piața din Romania, Skanska s-a diferențiat prin soluții inovatoare și acțiuni menite sa contribuie la wellbeing-ul celor…

- Este vorba despre un transplant pulmonar, care nu a venit, iar pacientul care avea, totusi, un licar de speranta, a murit. "Ionut a asteptat un transplant pulmonar. Nu il mai asteapta... Ionut a murit. A fost unul dintre cei 4 romani care au pierdut lupta anul trecut, nemaiavand sansa de…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat, duminica, politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international, relateaza site-ul agentiei ruse Tass. "UE nu isi da seama ca fata de Rusia este necesar sa demonstram…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a declarat ca Polonia si Ungaria au initiat discutii pentru infiintarea unei banci de dezvoltare regionala in vederea stimularii investitiilor in infrastructura din Europa Centrala. In acest proiect ar putea sa se implice Slovacia si Cehia.

- Cateva zeci de persoane s-au adunat, luni seara, in fata Guvernului, pentru a milita in favoarea unei justitii independente. Un nou protest a inceput, la ora 18.00, in prima zi a anului 2018. "Bucurestiul va zice NU" este sloganul de pe Facebook ce i-a adunat pe protestatari. Peste 1.400 de…

- Zeci de persoane au petrecut noaptea dintre ani in Piața Victoriei din Capitala. La evenimentul numit "Rebelion 2018. Insistam sa va vedem. Piața Victoriei", oamenii le-au urat "La mulți ani... cu executare" tuturor penalilor.Potrivit unei inregistrari video publicate de Malin Bot pe pagina…

- Bulgaria, care preia presedintia semestriala a UE pe 1 ianuarie, aspira sa arunce punti intre Estul si Vestul Europei, intre Turcia si Bruxelles, cu scopul de a forja compromisuri in mai multe dosare fierbinti, inclusiv in politica migratiei, relateaza AFP. Cea mai saraca membra a Uniunii Europene,…

- Fosta sefa a UPC Romania, Severina Pascu, in prezent managing director al operatiunilor din Europa Centrala si de Est (CEE) ale Liberty Global, unul dintre cele mai mari grupuri de comunicatii prin cablu din lume, va conduce toate activitatile diviziei Consumer din Elvetia si Austria, pastrand responsabilitatea…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, sustine ca sistemul de cote obligatorii pentru relocarea refugiatilor in Uniunea Europena s-a dovedit a fi "ineficient" si a generat "dezbinare" in randul statelor membre. "Problema cotelor obligatorii a generat extrem de multa dezbinare, iar…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a participat la o "masa rotunda" la Targu Mures, alaturi de mai multi jurnalisti. Diplomatul a combatut din nou modificarea legilor justitiei. Fara sa dea exemple concrete de modificari problematice, Klemm a sustinut ca se slabeste independenta sistemului judiciar…

- Comisia Europeana a sesizat joi Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) contra Ungariei in legatura cu legea controversata privind finanțarea ONG-urilor, dupa ce in aceeași zi a decis sa trimita Ungaria, Polonia și Cehia in fața CJUE pentru ca nu și-au indeplinit obligațiile cu privire la primirea…

- Proteste violente au loc la intrarea in Centrul vechi al orasului Ierusalim, precum si in orasele Jenin, Hebron, Betleem, Ramallah, Gaza si la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel. Sute de protestatari au aruncat cu pietre peste gardul de la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel. De asemenea,…

- La 15 iunie 2017, Comisia a lansat proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Republicii Cehe, a Ungariei si a Poloniei. Raspunsurile oferite de cele trei state membre nu au fost considerate satisfacatoare, iar Comisia a decis sa treaca la etapa urmatoare din cadrul procedurilor…

- In aceste zile se desfașoara, in Germania, cea de-a XXIII-a ediție a Campionatului Mondial (CM) de handbal feminin. Printre echipele calificate la „mondial” se numara și Romania, singura țara din lume prezenta la toate edițiile de pana acum ale CM. „Tricolorele”, care o au capitan de echipa pe Valentina…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Rezultatele Campionatului Mondial de handbal feminin 2017 CLASAMENTELE, AICI . Grupa C 15.00 Rusia – Japonia 29-28 18.45 Tunisia – Muntenegru 21.30 Brazilia – Danemarca Grupa D 13.00 Camerun – Coreea…

- Transportatorii rutieri anunța, pe 13 decembrie, un amplu protest, cu peste 50.000 de participanți, in mai multe orase din tara. Ei vor manifesta si pe 20 decembrie in fata Guvernului, pentru a cere eliminarea activitatii firmelor care nu au licenta pentru transport de persoane, potrivit unui comunicat…

- Romania a invins Spania (19-17), marti seara, si si-a asigurat calificarea matematica in optimile Campionatului Mondial, dupa doar trei meciuri. Invingatoare in partidele cu Paraguay si Slovenia, fetele noastre au avut parte de un meci mult mai dificil contra ibericelor, dar executiile…

- Gospodariile din UE au cheltuit pe bauturi alcoolice 1,6% din totalul cheltuielilor lor de consum din 2016, ceea ce reprezinta cheltuieli totale de aproape 130 de miliarde de euro, echivalentul a 0,9% din PIB-ul UE sau peste 250 euro pe locuitor, arata datele publicate luni de Eurostat. Cifrele…

- "Echipele-surpriza" din prima etapa a Mondialului feminin din Germania au capotat in runda secunda. *Marian Ursescu, specialistul GSP in handbal feminin, este in Germania, de unde transmite cele mai interesante știri despre naționala Romaniei* Polonia dupa ce a invins Suedia, 33-30, a pierdut surprinzator…

- Nationalele de handbal feminin ale Romaniei, Frantei si Spaniei au fost performerele zilei de duminica, a doua in grupa A la Campionatul Mondial. Romania este lider, cu 4 puncte, iar in urmatoarea partida, marti, va intalni Spania.Rezultatele complete inregistrate in partidele de duminica…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Rezultatele Campionatului Mondial de handbal feminin 2017 CLASAMENTELE, AICI . 2 decembrie Grupa A Romania – Paraguay 29-17 VIDEO Franta – Slovenia 19-23, sambata – 2 decembrie, ora 19.00, Telekom…

- Nationala de handbal feminin a Germaniei a invins, vineri seara, reprezentativa Camerunului, cu scorul de 28-15 (12-7), in meciul de deschidere al Campionatului Mondial, grupa D. Romania debuteaza sambata, cu Paraguay, de la ora 15.00, in grupa A.Sambata se vor juca partide in toate cele patru…

- Producția agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 405 miliarde de euro in 2016, cu 2,8% mai mica decat in 2015. Statele membre cu cea mai mare producție agricola au fost Franța (73 miliarde de euro sau 17% din totalul UE), Italia (53,4 miliarde euro sau 13%) și Germania (52,9 miliarde euro sau…

- "Ungaria este un sustinator devotat al integrarii Macedoniei in UE si in NATO. Totodata, Ungaria va continua misiunea de-a lungul frontierei de sud a Macedoniei pentru a ajuta autoritatile locale sa elimine migratia ilegala pana in luna octombrie a anului viitor", a spus Orban, in urma unor discutii…

- Partidul Socialist a initiat o ancheta parlamentara privind retinerea si ulterior expulzarea jurnalistilor rusi Alexei Samoliotov (Zvezda TV) si Marina Safronova (All-Russia State Broadcasting Company). "Actiunile radicale ale majoritatii de guvernamant, care incalca prevederile documentelor…

- Solutiile Microsoft vor ajunge mai usor si mai rapid la partenerii si clientii din regiune. Tech Data a semnat un nou parteneriat strategic pentru a accelera adoptarea gamei complete de solutii software si cloud Microsoft, in Romania, Polonia, Cehia, Slovacia si Ungaria. Acordul dintre Tech Data si…

- Astazi, pagina de Facebook a Ministerului Transporturilor si-a schimbat poza de coperta. In noua imagine apare o autostrada, care nu se afla insa in Romania, ci in Polonia in sud-vestul țarii, la frontiera cu Cehia....

- CEx al PSD a decis ca filialele județene sau locale care vor sa organizeze mitinguri, o pot face, dar tema manifestarilor va fi „Romania”. Cu alte cuvinte, sa nu fie explicit mitinguri de susținere a președintelui PSD, Liviu Dragnea, recent implicat intr-un al treilea dosar penal, dosarul „Tel Drum”,…

- Prin MCV, adica prin mecanismul de control si verificare, Justitia a fost mereu in prim planul atentiei opiniei publice. An dupa an raportul Comisiei Europene a fost interpretat diferit de putere si opozitie. Cand un partid se afla la guvernare vedea raportul ca pozitiv, pentru ca odata intrat in opozitie…

- Rodrigo Duterte se afla la Da Nang pentru a participa la summitul Cooperarea Economica Asia-Pacific (APEC). "Cand eram adolescent, intram si ieseam des din inchisoare. Ma bateam cand cu unul, cand cu altul. La varsta de 16 ani, omorasem deja pe cineva. O persoana reala, o bataie, o injunghiere.…

- Lituania considera ca dezacordurile dintre unele state membre din estul si vestul Uniunii Europene asupra unor teme precum migratia reprezinta o amenintare pentru blocul comunitar, intr-o perioada in care agresivitatea militara a Rusiei este in crestere, transmite joi Reuters. Frictiunile dintre…

- Ședința de Guvern in care vor fi adoptate masurile fiscale are loc miercuri, de la ora 15:00. Premierul Mihai Tudose a spus, marți, ca proiectele privind reforma fiscala vor fi adoptate astazi prin ordonanța de urgența. Executivul a amanat pentru a doua oara dezbaterea proiectelor privind reforma fiscala…

- Niciun partid aflat la guvernare nu va fi capabil sa implementeze reforme nepopulare decât numai daca are suficienta legitimitate, scrie politologul Dionis Cenușa într-un articol de analiza pentru Agenția IPN. Opinia publica nu va acorda credit de încredere fara sa fie…

- Mii de persoane protesteaza in mai multe orașe din țara fața de proiectul de modificare a Legilor Justiției și a altor proiecte legislative, dar și fața de politicienii din coaliția de guvernare. * Aproximativ 3.000 de persoane protesteaza în centrul orașului Cluj-Napoca cerând…

- Lotul largit al Romaniei pentru Campionatul Mondial de handbal feminin 2017. Selecționerul Martin Ambros a anunțat cele 28 de jucatoare ce vor intra in pregatiri pentru competiția din Germania. Tricolorele vor intalni, in ordine, intre 2 si 8 decembrie, in grupa A la CM din Germania, echipele Paraguay,…

- Doamna Vlah a transmis președintelui invitatia de a participa la Festivalul Vinului, organizat anual la Comrat, precum si la Forumul Investitional "Invest Gagauzia", care se desfașoara in autonimie deja al treilea an consecutiv. La Forum vor participa reprezentanți din circa 15 tari, printre care Rusia,…

- Romania a inregistrat, in septembrie, una dintre cele mai mici rate ale somajului, de 5%, sub media de 7,5% a Uniunii Europene, potrivit unui raport al Eurostat publicat marti. Cele mai mici rate ale somajului au fost raportate in Cehia (2,7%), Germania (3,6%), Malta (4,1%), Ungaria (4,2%),…

- Autoritatile verifica de asemenea eventuale scurgeri de petrol dupa ce un cargobot a esuat in Marea Nordului.Patru dintre victime, ce au decedat in Polonia si Cehia, au fost ucise de copaci ce au cazut in timpul furtunii. Citeste si Cel putin cinci persoane au murit in Europa din…

- Manifestatia are loc sub sloganul "Toti uniti - Catalonia este Spania". Cu privire la romanii care traiesc acolo, acestia se tem pentru locurile de munca, in contextul in care numeroase firme si-au mutat operatiunile in alte regiuni ale Spaniei, iar incertitudinea risca sa puna pe fuga si…

- Salvamontistul Claudiu Vasilescu, din Busteni, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca in noaptea de luni pe marti a nins in muntii Bucegi, fiind viscol. „Zapada pe platoul Bucegilor masoara o 10 centimetri, iar in zonele in care a viscolit stratul de omat proaspat depus este de peste…

- Franța a mai fost nevoita sa cedeze in sectorul transportului rutier, un punct deosebit de delicat, pentru ca țarile din grupul de la Vișegrad (Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia), dar și Spania și Portugalia, erau ingrijorate de consecințele negative ale reformei asupra șoferilor lor.

- Romania si Germania (25,7%) se numara printre statele din UE in care industria a avut cea mai mare cota din valoarea adaugata bruta (VAB), in 2016, alaturi de Irlanda (36,6%), Cehia (32,1%), Slovenia (27,1%), Slovacia (26,9%), Ungaria (26,8%) si Polonia (26,5%), potrivit unui raport al Eurostat.