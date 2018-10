Stiri pe aceeasi tema

- Sunt disponibile bilete de tratament pentru pensionari, in Timiș. Daca vreți sa „evadați” și sa va faceți și tratamentul necesar puteți merge la Casa Judeteana de Pensii Timis pentru a le solicita. The post Bilete la tratament pentru pensionarii din Timiș la Calimanești, Amara, Herculane și in alte…

- La Iasi sunt pe listele suplimentare la o sectie din Scoala "Gheorghe Asachi", 440 de persoane, in timp ce in statiunile Baile Olanesti, Baile Felix, Calimanesti, Vatra Dornei, Herculane si Covasna, numarul celor din listele suplimentare este cuprins intre 348 si 181 de persoane. La Manastirea Sihastria…

- Peste 180 de bilete au fost reparatizate judetului Calarasi in cadrul celei seriei a 15-a de tratament balneat.Pentru aceasta serie, ce are ca data de intrare in statiuni 29 septembrie, biletele de tratament au fost alocate in urmatoarele zone turistice in care Casa Nationala de Pensii detine in proprietate…

- Pensionarii buzoieni pot spera in continuare la un sejur, anul acesta, intr-o statiune balneara. A fost suplimentat numarul de bilete de tratament alocate Casei Judetene de Pensii. Cei interesati pot depune cereri pentru sejururile programate in urmatoarele trei luni.

- A 13-a serie de tratament balnear aferenta anului 2018 incepe pe 27 august, iar pentru judetul Calarasi au fost repartizate 144 de bilete. Astfel, pensionarii vor pleca la tratament in urmatoarele statiuni in care Casa Nationala de Pensii detine in proprietate structuri de cazare, respectiv: Caciulata,…

- Pensionarii vasluieni sunt suparati ca biletele de tratament se acorda si salariatilor si reproseaza tinerilor care stau la rand pe holul Casei Judetene de Pensii (CJP) Vaslui pentru acest lucru. Inclusiv pentru lunile de vara batranii vor ca biletele de tratament sa le apartina in totalitate. Isabel…

- Este vorba de un numar de 416 pensionari care vor pleca la Olanesti, Eforie Nord, Saturn, Lacul Sarat, Felix, Herculane, Vatra Dornei, Covasna, Slanic Moldova, Caciulata si Amara, o parte dintre ei ramanand acasa, la baile „Purcica" in Nicolina. Listele cu cei care au primit repartitie pentru un bilet…

- A 12-a serie de tratament balnear aferenta anului 2018 incepe pe 11 august, iar pentru judetul Calarasi au fost repartizate 163 de bilete. Astfel, pensionarii vor pleca la tratament in urmatoarele statiuni in care Casa Nationala de Pensii detine in proprietate structuri de cazare, respectiv: Caciulata,…