- In cea de a doua zi a vizitei sale menite sa amelioreze relatia Turciei cu Germania si cu UE, Erdogan a spus ca guvernul sau va lua masurile necesare pentru a satisface criteriile UE pentru obtinerea liberalizarii vizelor. Turcia, a carei criza economica a fost agravata de sanctiunile presedintelui…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, aflat in vizita la Berlin, au afisat vineri o apropiere timida intre cele doua tari, in pofida "diferentelor profunde" care raman, in special in ceea ce priveste drepturile omului si libertatea presei in Turcia, relateaza…

- Guvernul turc a cerut Germaniei extradarea jurnalistului Can Dundar, fostul redactor-sef al cotidianului turc de opozitie Cumhuriyet, si a altor 68 de persoane suspectate de terorism, solicitare care coincide cu vizita presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan la Berlin, scrie vineri ziarul turc Yeni…

- Presedintele Rusiei Vladimir Putin urmeaza sa intreprinda o vizita in Germania, in cursul careia se va intalni pe data de 18 august cu premierul german Angela Merkel, a declarat Steffen Seibert, purtator de cuvant al Guvernului de la Berlin, potrivit agentiei de stiri Tass.

- Un incendiu violent a cuprins o zona forestiera din Potsdam, in apropiere de Berlin, Germania. Potrivit Antena3.ro, autoritatile germane au spus locuitorilor sa se pregateasca pentru evacuare.Sursa foto: Google Maps ...

- Cabinetul de la Berlin a aprobat miercuri un plan prezentat de ministrul Muncii, Hubertus Heil, prin care se ofera persoanelor aflate in somaj de mai multi ani locuri de munca subventionate timp de maximum cinci ani, informeaza DPA.