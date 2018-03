Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul Ginei Pistol dupa ce s-a aflat ca ea și Smiley locuiesc impreuna. Se pare ca vedeta de la Antena 1 traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. Recent, s-a spus ca ea și artistul s-au mutat impreuna, insa niciunul dintre ei nu a confirmat asta. Smiley și Gina Pistol sunt impreuna de aproape…

- Petru Rus și Radu Chifa au adus jocul „Super Bingo Metropolis” la Antena 1. „Aventura” jocului respectiv s-a incheiat de fiecare data prost, atat pentru angajații firmelor administrate de cei doi afaceriști, cat și pentru mai mulți caștigatori la jocul respectiv. In timp ce angajații și caștigatorii…

- Actrița DuShon Monique Brown, devenita celebra pentru aparițiile in „Prison Break”, dar și in „Chicago Fire” a murit la doar 49 de ani, intr-un spital din Olympia Field, Illinois. „Anuntam cu tristete decesul indragitei actrite DuShon Monique Brown. SuShon, cunoscuta mai ales pentru interpretarea…

- Cea de-a cincea ediție a show-ului ”In puii mei!”, difuzat duminica seara, de la ora 22.00, la Antena 1, este combinația perfecta de umor și ironie. Sub sloganul ”Te uiți o zi, razi o saptamana”, Mihai Bendeac alaturi de colegii sai vor pune in scena personaje cunoscute din media romaneasca, unele dintre…

- Smiley este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. Are mulți fani, printre care și Simona Halep. Recent, cei doi au fost fotografiați la Miami. Tenismena participa la un turneu de categorie Premier Mandatory, in timp ce cantarețul se afla in vacanța. Inaintea partidei cu Oceane Dodin, Simona…

- Andreea Balan are motiv de fericire. Asteptarea a luat sfarșit, dupa ce zile in șir a vorbit despre videoclipul celui mai nou single. Astazi, frumoasa și talentata artista a lansat clipul „Tango in priviri”, care este pur și simplu senzațional. Cei care nu se vor regasi in versuri, pot totuși urmari…

- Ce face celebrul Nikos Vertis atunci cand nu este pe scena, dar si care sunt planurile de viitor ale artistului? Intr-un interviu exclusiv, acordat colegei noastre Madalina Balan, celebrul cantaret de origine greaca a vorbit despre familie, despre muzica si despre cum arata viata lui dincolo de scena.

- La ultimele probe, Larisa și Anca Surdu au lipsit. Potrivit colegilor lor, cele doua s-au simțit foarte rau in ultima perioada. Larisa s-a intors in ediția de aseara, 17 martie, Anca a stat pe banca. Ea a fost alaturi de colegii ei și i-a susținut. Telespectatorii au inceput sa-și ridice semne de intrebare.…

- O ferma din Tennessee, America, a ajuns in paragina. Nimeni nu isi explica ce s-a intamplat cu aceasta resedinta. Au intrat in aceasta casa de curiozitate. Nu se gandeau niciodata ca vor face o descoperire de asemenea amploare. Dar situatia era groaznica! Fostul proprietar al casei era un om rau si…

- Delia este una dintre cele mai de succes cantarete din Romania, bucurandu-se un public numeros, care o sustine si o apreciaza neconditionat. Și-a obisnuit deja fanii cu schimbarile radicale de look. Daca in urma cu ceva timp și-a vopsit parul verde, Delia a opat acum pentru o nuanța mai inchisa. Recent,…

- EXATLON 13 martie. “Razboinicii” au avut o evoluție dezastruoasa. Au pierdut, pentru a patra oara la rand, in fața celor de la “Faimoșii”. Motiv numai bun pentru Anca Mihailescu, care i-a facut praf pe invinși. Aceasta a mai dezvaluit ca o bucura enorm infrangerea lor. ”Clar am o problema cu Alex. El…

- EXATLON 13 martie. “Razboinicii” au pierdut lupta pentru casa și imunitate. Motiv pentru care sunt nevoiți sa mai elimine un concurent. Au avut dreptul la nominalizare Alex și Ștefan, care sunt cei doi protejați. “Nominalizarea mea va fi Lupu. In ultima saptamana nu a putut aduce foarte multe puncte…

- Alessia a adus pe lume primul ei copil, in urma cu aproximativ doua luni. Celebra cantareața se confrunta, insa, cu mari probleme de sanatate. Durerile de spate o copleșesc, iar acesta se accentueaza in momentul in care iși ține bebelușul in brațe. „Durerile au inceput acum cativa ani buni. Asa tare…

- Dupa o casnicie eșuata, fosta prezentatoare de la Antena 1, Anca Lungu, traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de „Regele cosmeticelor”, un potent om de afaceri din Grecia. Mai mult, in trustul Intact se zvonește ca frumoasa prezentatoare este insarcinata.

- Dupa ce v-a dezvaluit, in exclusivitate, ca Anca Lungu și-a anunțat demisia de la Antena și ca are o relație cu „Regele cosmeticelor”, CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, revine cu informații-bomba despre vedeta TV. Anca Lungu a renunțat la televiziune, iar in interiorul Antenelor se vorbește despre…

- Mihai Bendeac, cuprins de nostalgie. Actorul și-a dat seama ca a fost puțin dezavantajat in copilarie, in comparație cu fratele sau mai mic. Povestind despre experiențele sale din copilarie, Mihai Bendeac marturisește ca, de multe ori, fratele sau mai mic a fost mai avantajat. La fel ca toate mamele,…

- Simona Gherghe este una din cele mai cunoscute vedete de televiziune din Romania, iar salariul pe care il incaseaza in fiecare luna este pe masura. Simona Gherghe este o figura cunoscuta telespectatorilor din Romania, care o urmaresc de luni pana vineri la emisiunea „Acces Direct”, pe care o prezinta…

- Schimbari la Antena 1! Emisiunea „Ie, Romanie” va ramane cu o singura difuzare pe saptamana, cel puțin pentru moment. La fel și emisiunea lui Dan Negru, Guess My Age, care va fi difuzata la o ora mai tarzie. Noutatea saptamanii va fi noul sezon al emisiunii „Aici eu sunt vedeta”, care are un nou prezentator,…

- Fostul sef al ANI Horia Georgescu a vorbit pentru un post de televiziune despre relatiile dintre SRI si institutia pe care a condus-o si a spus ca avea o relatie personala cu seful SRI, uneori discutiile avand loc intr-un cadru informal, la un trabuc si un pahar de whisky. „Intotdeana discutiile aveau…

- A devenit cunoscuta la OTV cand zbiera, ca din gura de șarpe, ”Sa sune telefonul” așa ca Adela Lupșe a caștigat repede eticheta de ”Isterica de la miezul nopții”. Timpul a trecut, a acumulat cateva kilograme, dar schimbarea s-a produs din nou. Noile forme ale Adelei o fac insa, incompatibila cu jobul…

- Mirela Vaida revine pe micile ecrane de luni, 26 februarie, cand ii va intampina pe telespectatori din platoul emisiunii ”Totul pentru dragoste”. Indragita prezentatoare tv marturisește ca pornește la drum cu multe emoții, dar și cu multa incredere ca, impreuna de specialiștii pe care-i va avea alaturi…

- Barbatul de 30 din Roman care și-a aruncat tatal de la balconul locuinței a fost prins! El se afla in localitatea Borsec, din Harghita, și era dat in urmarire generala, dupa ce fugise de la locul faptei, vineri dupa-amiaza. Sambata seara el a fost depistat in timp ce se deplasa pe jos in orașul Borsec,…

- Dana Chera este insarcinata. Prezentatoarea emisiunii "La ordinea zilei" de la Antena 3 traieste una dintre cele mai frumoase perioade ale vietii! Ajunsa la varsta de 40 de ani, trecuta recent printr-un divort, jurnalista ne da acum o veste la care nu ne-am fi asteptat: este insarcinata. Dana Grecu,…

- Mihaela Radulescu si Felix Baumgartner formeaza un cuplu din 2014, sunt foarte fericiti impreuna, asta desi au o relatie la distanta. Diva traieste la Monaco cu fiul ei, iar parasutistul austriac are o casa in Elvetia. Recent, prezentatoarea TV a vorbit despre casatoria cu cel care ii este alaturi de…

- Cei care calatoresc des cu avionul știu aceasta senzație! Exista o explicație logica pentru care ați simțit de multe ori ca veți ingheța in timpul unui zbor. Singura soluție salvatoare pentru pasageri este sa-și ia haine mai groase pe ei, chiar daca locul unde vor ateriza calduros. Potrivit unui studiu…

- Andreea Berecleanu este foarte stricta atunci cand vine vorba despre regimul ei de viața. Prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Antena 1, Andreea Berecleanu, este una dintre cele mai frumose prezențe de pe micile ecrane. Este mereu admirata pentru felul in care arata. Andreea Berecleanu,…

- Cum recent a avut loc un eveniment muzical la New York, Thalia a fost printre artistele internaționale care s-au prezentat. Și n-a mers singura! Artista a pașit pe covorul roșu la brațul soțului ei, impresarul muzical Tommy Mottola. Un chip lipsit de riduri, ca la 20 de ani. Are 46 de ani, o cariera…

- Ajuns la sapa de lemn, Ion Parnica, cunoscut drept “Oneata” sau “Regele barbutului din Romania”, ameninta ca se sinucide cu familia din cauza miliardarului Nicolae Dumitru, supranumit “Niro”, din cauza faptului ca a fost pacalit de cel din urma cu un teren de 2.000 de metri patrati din Capitala. Celebrul…

- O cunoscuta prezentatoare de la noi a facut un anunț care a uimit pe toata lumea. Recent, moderatoarea TV a spus, prin intermediul unei postari de pe una din rețelele de socializare ca urmeaza sa se casatoreasca.

- Andreea Berecleanu a facut de curand noi dezvaluiri despre viața ei privata și cariera. Invitata la Antena 1 intr-o emisiune, vedeta tv a povestit cum se trezește in fiecare dimineața la ora 06:30 pentru aș vedea copiii si despre lucruri pe care iubeste sa le faca. „Pe partea de final a jurnalului imi…

- Celebra prezentatoare Oprah Winfrey a slabit miraculos. In varsta de 63 de ani, ea a reusit sa scape de 41 de kilograme, in doar 11 luni. Aceasta a marturisit ca a inceput sa aiba trei mese pe zi si doua gustari, iar o zi din meniul de dieta de care tine cont arata astfel: Micul ...

- Dana Chera, fosta Grecu, a trecut recent printr-un divort de Bogdan Grecu, tatal copiilor ei, apoi si-a refacut viata alaturi de un medic din Pitesti. Prezentatoarea pare ca se simte foarte bine si ca a trecut repede peste separarea de fostul sot. In prezent, vedeta de la Antena 3 a inceput recent o…

- Dupa ce a prezentat emisiunea „Acces Direct”, la Antena 1, in absența Simonei Gherghe, urmeaza un nou capitol pentru Mirela Vaida. Aceasta va se va intoarce la Antena 1 cu o noua emisiune! Pana atunci, noi suntem curiosi sa aflam de la voi, care este cea mai buna prezentatoare tv dintre cele doua: Mirela…

- Dupa ce a scapat de boala crunta care aproape ca l-a ingenucheat, Nicu Maharu se crede mai presus de oricine si orice. Recent, controversatul barbat a fost surprins intr-o ipostaza pentru care poate fi aspru amendat. „Regele petrecerilor”, pare sa nu tina cont de nimeni si nimic atunci cand trebuie…

- Doina Gradea, sefa interimara a TVR, a pierdut un proces cu prezentatoarea Andreea Berecleanu, care a dat-o in judecata in urma cu doi ani pentru o serie de afirmatii pe care vedeta Antena 1 le-a catalogat drept „acuzatii lipsite de orice pertinenta, insulte si calomnie.“

- Medicul barladean Gabriel Simiciuc a castigat cate 2000 de euro de la Antena 1 si Simona Gherghe, pe de o parte, dar si de la Catalina Gancianu, o femeie care l-a acuzat in emisiunea vedetei tv ca i-a imbolnavit copilul de ciroza. Totul s-a intamplat in editia din 22 octombrie 2014 a show-ului…

- Mirabela Dauer a acordat un interviu in care a explicat ca nu i-a fost deloc ușor sa ajunga celebra și sa faca ceea cei place cel mai muklt, și anume sa cante și sa incante publicul. Mirabela Dauer, al carei nume real este cu totul altul , a fost invitata la o emisiune de la Antena 3. In cadrul interviului,…

- Ion Abrudan s-a stins din viața in a doua zi de Craciun, pe masa de operație. Actorul a suferit luni un infarct, in urma caruia a fost transportat de urgența cu elicopterul la Timișoara, unde a murit pe masa de operație, in urma unei complicații. Pe contul sau de facebook, Crina Abrudan a…