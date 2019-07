Secretarul general al Comisiei Europene, Martin Selmayr, a carui promovare in acest post de catre Jean-Claude Juncker a starnit controverse anul trecut, va demisiona saptamana viitoare, a anuntat marti o purtatoare de cuvant a Comisiei Europene, citata de Reuters.



Germanul Martin Selmayr, supranumit si 'monstrul' lui Juncker, datorita colaborarii lor stranse a fost promovat de acesta din urma pe 21 februarie 2018 din postul de sef al cabinetului sau in cel de secretar general al executivului comunitar, functia cea mai inalta in structura administrativa a institutiei europene.

…