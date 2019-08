Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 13.00, pe DN 2, la ieșire din Adjud spre Bacau, zona peco Umbrarescu. Doua mașini s-au ciocnit, fiind ranite doua persoane: o femeie in varsta de aproximativ 36 de ani și copilul acesteia, in varsta de aproape 2 ani. Se circula pe ambele sensuri…

- Patru copii cu varste cuprinse intre unu si 13 ani au fost raniti, luni seara, si transportati la Spitalul Judetean Buzau dupa ce taxiul in care se aflau a fost lovit de un alt autoturism, la Buzau, potrivit news.ro.Potrivit Politiei Judetene Buzau, o femeie de 53 de ani, aflata la volanul…

- Cadrele medicale din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta intervin de urgenta la un accident rutier in localitatea Istria. Din primele informatii victima este o femeie insarcinata, aflata in stare de inconstienta. De precizat este ca victima era pieton. ...

- Sase persoane au fost ranite in urma unui accident rutier care s-a produs, marti, pe Calea Republicii din municipiul Bacau, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, capitanul Andrei Grecu, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, in accident au fost implicate initial doua autoturisme,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la ora 11:05, pe DN11 traficul este restrictionat pe DN11 Onesti – Brasov pe raza comunei Oituz (judetul Bacau), din cauza unui accident in care au fost implicate doua autovehicule. Se estimeaza ca in aproximativ 30-45 de…

- Un accident rutier in care au fost implicate un microbuz de transport persoane si un autoturism s-a produs in municipiul Bacau, in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 2,00, fiind transportate la spital 16 persoane, a declarat Adrian Cepoi din cadrul ISU Bacau.

