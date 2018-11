Stiri pe aceeasi tema

- Lumea maneliștilor a fost cutremurata, dupa ce Florin Salam a fost batut și rapit la Milano (Vezi AICI toate detaliile), in noaptea de sambata spre duminica, in timp ce canta la o nunta. O parte dintre internauți au remarcat un lucru extrem de important, ce nu s-a vazut pe filmare. Faptul ca dupa ce…

- Liviu Puștiu a reacționat, la doua zile dupa ce Florin Salam fusese lovit cu pumnul din figura la un botez in Italia, in timp ce canta. Interlopul care l-a lovit pe celebrul manelist avea sa spuna ca ii pare rau și a facut-o pentru ca era sub influența alcoolului și al drogurilor. Liviu Puștiu este…

- Florin Salam, cunoscutul manelist, a fost lovit de un individ in timp ce susținea o ”cantare” la Milano. Agresorul, Lower Stan, susține ca este… finul lui Salam și ca iși iunește nașul foarte mult, numai ca modul in care s-a manifestat ridica numeroase semne de intrebare. El era beat și drogat atunci…

- Vestea ca Florin Salam ar fi fost rapit in Italia i-a șocat pe prietenii manelistului. Apropiații susțin ca le-au transmis mesaje celor despre care cred ca l-ar fi luat pe cantareț. Aflați in țara, mai mulți prieteni de-ai manelistului le-au cerut celor care l-ar fi rapit pe Florin Salam in Italia sa…

- Betty Stoian a devenit cea mai tanara mamica din showbiz și este in culmea fericirii! Și nu doar ea ci intreaga familie, in frunte cu Roxana Dobre care a facut și primele declarații dupa ce fiica lui Florin Salam a nascut. Prima zi din luna octombrie a fost una extrem de speciala pentru familia lui…

- Eveniment important in familia lui Florin Salam. La scurt timp dupa ce a devenit bunic, cel supranumit ”Regele manelelor” a luat o decizie surprinzatoare. Alaturi de Roxana Dobre renumitul artist s-a botezat in raul Iordan. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, exclusivitate, imagini senzaționale.(CITEȘTE…

- Fiica Andreei Esca a implinit 18 ani, frumoasa varsta a majoratului.(Console si accesorii gaming) Iar așa cum era de așteptat tanara a fost sarbatorita cu mare fast intr-un renumit club de fițe din București, acolo unde printre invitații de seama s-a numarat și renumitul manelist Florin Salam. CANCAN.RO,…

- Un copil in varsta de 13 ani din București a fost dat disparut, iar polițiștii au solicitat sprijinul populației pentru gasirea lui. Minorul a fost gasit dupa cateva ore a informat Politia Capitalei. Potrivit unor surse, minorul ar suferi de autism. Oamenii legii au solicitat sprijinul populației pentru…