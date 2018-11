Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in doua familii din Iasi in urma unui accident deosebit de grav care a avut loc aseara pe soseaua de centura, in zona viaductului de dupa sensul giratoriu de la Valea Ursului catre Ciurea. In jurul orei 19.15, Cristian Stoica, in varsta de 40 de ani, din Rediu, conducea cu viteza un autoturism…

- UPDATE Șoferul autoturismului Renault din imagini ne-a relatat ce s-a întâmplat de fapt la accidentul din cartierul Gheorgheni, de vineri. ”Trei mașini, inclusiv a mea, stateam la ieșire de pe strada pentru a intra în sensul…

- Un accident rutier soldat cu ranirea ușoara a unei persoane a avut loc, joi dimineața, in sensul giratoriu de la ieșire din Florești spre Cluj-Napoca. Potrivit oamenilor legii, cauza accidentului a fost nepastrarea distanței de siguranța in mers. Astfel, spun agenții, autoutilitara a incetinit la intrare…

- In aceasta dupa-amiaza, pe autostrada A1, pe sensul de mers Oraștie-Sebeș, o autoutilitara a luat foc. „Incendiu la o autoutilitara pe autostrada A1, la km 332, sensul Oraștie – Sebeș. A intervenit Detașamentul de Pompieri Oraștie cu un echipaj de stingere care in momentul ajungerii…