Apropiata lui Cioloș reacționează. De ce a spus că proprietatea privată să dispară O afirmație facuta de o apropiata a lui Dacian Cioloș, pe care acesta chiar a promovat-o pe pagina sa de Facebook, a șocat opinia publica. Membra USR, afalta pe lista de europarlamentari ai alianței USR Plus, a spus ca: „un pas important al omenirii va fi cel al renunțarii la proprietate. Cand nu vor mai exista teritorii care sa aparțina unui om, trib, neam sau corporație, vom reuși sa conviețuim armonios pe planeta Pamant. Eu am incredere ca acest lucru se va intampla in timpul vieții mele.” Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Afirmație șocanta a unei apropiate a lui Dacian Cioloș, pe care acesta chiar o promoveaza pe pagina sa de Facebook. Membra USR, afalta pe lista de europarlamentari ai alianței USR Plus, a facut afirmații pur comuniste chiar pe pagina de facebook a președintelui Plus.

- Afirmație șocanta a unei apropiate a lui Dacian Cioloș, pe care acesta chiar o promoveaza pe pagina sa de Facebook. Membra USR, afalta pe lista de europarlamentari ai alianței USR Plus, a facut afirmații pur comuniste chiar pe pagina de facebook a președintelui Plus.

- Dacian Ciolos, liderul PLUS, sustine ca PSD are nevoie de o infrangere usturatoare in alegeri, care sa determine reformarea sa din temelii sau disparitia de pe scena politica, iar aceasta ocazie poate fi oferita de partidul sau, care va fi insa obligat sa creasca intr-un timp foarte scurt pentru a reusi.…

- Fostul șef ANAF, Gelu Diaconu, lanseaza un atac la adresa liderului PLUS, Dacian Cioloș, numindu-l intr-o postare pe Facebook un „impostor de catifea”.„Negarea raului mai mic este apanajul poetilor si al unora dintre filosofi. In politica si in cabina de vot, principiile inflexibile sunt doar…

- Cristina Țopescu a transmis un mesaj dupa moartea jurnalistei Miriam Soare, care a fost rapusa de cancer. Miriam Soare a incetat din viața la varsta de 54 de ani, dupa o lupta grea cu cancerul. Aceasta ii transmisese un mesaj public ministrului Sanatații pentru a fi ajutata. Prezentatoarea de televiziune…

- Inca de la descoperirea asteroidului NT7, cu un diametru de 1,4 kilometri, adeptii teoriilor conspiratiei au acuzat NASA ca a incercat sa ascunda pericolul care pandeste omenirea, atunci cand a declarat ca nu este niciun pericol de ciocnire intre corpul ceresc si Pamant, scrie mediafax.ro. Preluand…

- In urma informațiilor aparute in presa, cum ca Smiley ar fi datornic la stat cu o suma destul de mare, Mircea Badea il ironizeaza pe artist in stilu-I caracteristic! Prezentatorul TV a transmis un mesaj pe contul sau de Facebook. Jurnalistul Rareș Bogdan a publicat, miercuri, pe pagina de Facebook,…

- Dacian Ciolos anunta ca va candida la alegerile europarlamentare. "Candidez la alegerile europarlamentare. A fost o decizie dificila, pentru ca orice discuție care avea legatura cu acest subiect incepea cu ingrijorarea celor din jurul meu: „Iți dai seama ca te vor ataca? Ca vor spune ca vrei sa pleci…