- Raul Patrașcu are 30 de ani, are o diploma de licența in chimie la Universitatea Yale, inca o diploma de licența in medicina generala și alta de doctor in științe medicale la Universitatea de Medicina din Timișoara, precum și o diploma de master in fizica de la Universitatea de Vest din Timișoara.…

- Primarul orașului Timișoara, Nicolae Robu, și inspectorul șef al C.R.P.C Timișoara, s-au certat in direct la Romania TV. Mai mult, primaria este cercetata acum dupa ce ar fi taiat mai multe cabluri de internet.

- "Adina Valean a avut o prestatie excelenta, ca europarlamentar. Daca noi, romanii, alaturi de zeci de milioane de alti europeni, platim astazi roamingul pe teritoriul UE atat de scazut, aceasta se datoreaza initiativei si luptei Adinei Valean, sustinuta de PNL si PPE. Are merite deosebite, de asemenea,…

- „S-a nascut principala forta de opozitie: Alianta 2020 USR+PLUS. Proiectul nostru e Romania. Acum ai cu cine!", a anuntat Ciolos pe pagina sa de Facebook. „2020 ar putea fi capat de linie pentru multi dintre noi. Sau... ar putea sa fie un nou inceput! Tocmai s-a nascut principala forta de opozitie din…

- Un nou episod macabru de manipulare și dezinformare a avut loc vineri la Timișoara unde, o minciuna ordinara fabricata de falsificatorul autointitulat ”sunt cel mai tare organ de presa” și parvenitul in funcția de primar – Nicolae Robu, a fost aruncata cu inconștiența in spațiul public și transformata…

- Tatal politist, unchiul e Vulpea de la “Doi si’un Sfert”, sora lui tot la Servicii Secrete, etc ! Ca doar nu ajungea Premier doar prin calitatile sale ! Ce se stie mai putin este ca Ciolos, atunci cind era Comisar european pe Agricultura, a alocat Romaniei 500 de milioane de euro pentru infiintarea…

- Gigantul elvețian Nestle a anunțat ca va inchide singura fabrica de la Timișoara, unde sunt produse napolitanele Joe. La scurt timp, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a comentat aceasta decizie.

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a comentat vineri, 11 ianuarie, cu ocazia unei conferinte de presa sustinute la sediul PNL Timis, decizia managerilor Nestle de a inchide fabrica de la Timisoara, singura pe care compania o are in Romania.