Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Economic și Social a avizat favorabil, in ședința de joi, proiectul de rectificare a bugetului de stat, dar proiectul de ordonanța a Guvernului pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare a fost respins, au declarat surse din cadrul consiliului, potrivit Mediafax.Proiectul de…

- ​Reducerea bugetului Ministerului Fondurilor Europene, la rectificarea bugetara, arata eșecul guvernului PSD-ALDE în atragerea fondurilor europene, susține europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan. „Rectificarea bugetara dovedește ca implementarea proiectelor europene de catre…

- Social democrații s-au reunit, luni, in ședința Comitetului Executiv Național pentru a stabili data Congresului pentru desemnarea candidatului la prezidențiale și pentru a discuta rectificarea bugetara. Liderii PSD au fost intampinati de protestatari. Sedinta a inceput cu o ora intarziere pentru ca…

- Coaliția PSD-ALDE s-a reunit luni dimineața la sediul Guvernului, pentru a discuta masurile care trebuie luate dupa crima de la Caracal. Printre subiectele pe ordinea de zi se numara suplimentarea bugetului serviciilor speciale la rectificarea bugetara și modificarea legii STS.

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reuneste marti in sedinta, au declarat surse oficiale, citate de Agerpres. Reuniunea, care va fi condusa de presedintele Klaus Iohannis, va avea loc de la ora 13.00. Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, anuntase joi, in contextul discutiilor…

- Guvernul va adopta azi ordonanta de urgenta privind reglementarea activitatii platformelor de ridesharing, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Vom stabili o formula care sa asigure pasagerilor transportul in siguranta, iar cetatenii sa beneficieze de transport de calitate", a declarat Viorica…

- Proiectul de Ordonanta de Urgenta privind reglementarea activitatii platformelor de ridesharing va fi in prima lectura in sedinta de Guvern de joi, 21 iunie, iar dupa primirea avizului din partea Consiliului Economic si Social (CES) va intra pentru adoptare in sedinta de saptamana viitoare, a anuntat,…

- Proiectul de Ordonanta de Urgenta privind reglementarea activitatii platformelor de ridesharing va fi in prima lectura in sedinta de Guvern de joi, 21 iunie, iar dupa primirea avizului din partea Consiliului Economic si Social (CES) va intra pentru adoptare