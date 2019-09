Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Centrul Medical Unirea preia compania Materna Care SRL si, implicit, companiile Materna Invest SRL si Premiere Care SRL. Centrul Medical Unirea S.R.L. (CMU) este o companie al carei obiect principal de activitate il reprezinta prestarea de servicii…

- Unul dintre sporturile noi, cu priza la publicul larg, poate fi gustat de timisoreni in weekend. Cupa ”Americana” – etapa finala a Campionatului Național de Padel se desfasoara pe Bega, unde e asteptat si unul dintre cei mai buni antrenori de padel din lume, spaniolul Rafael Darkito. Ruda cu tenisul,…

- Mai multe strazi din Timișoara vor ramane fara apa joi, 22 august, in intervalul orar 9.00 – 14.00. Nu va curge apa la robinetele de pe strazile B.P. Hașdeu, Frații Buzești, Aprodul Movila, Țebea și Dunarea, intre strada B.P. Hașdeu și Ghioceilor. Va fi realizata conectarea unor conducte noi de apa…

- Polițiștii locali au dat 2.224 de amenzi, luna trecuta, pentru șoferii care au oprit sau au staționat cu autovehiculele in zona indicatoarelor de oprire interzisa, pe trotuare, pe locurile destinate persoanelor cu dizabilitați, pe pistele de biciclete, dar și in zonele in care blocheaza intrarile in…

- Sistemul ciudat pe care societatea Retim vrea sa-l introduca in Timisoara pentru ridicarea si plata deseurilor menajere, cu trecerea de la numarul de persoane la cantitate, da nastere la situatii aberante. Una dintre acestea este legata de modul cum se va imparti in cadrul unei asociatii de proprietari,…

- In curand, Manufaktura aduce la Timisoara un nou concept, in care un coffee shop si un restaurant sunt aduse impreuna, in cadrul unei singure locatii. Dupa un parcurs de succes in locații de top din București, Manufaktura The Coffee Shop Restaurant iși deschide ușile in ansamblul Iulius Town din Timișoara.…