Inundatiile au devastat zone intinse din tara est-africana incepand din luna iulie, comunitati intregi fiind acoperite de ape si sute de mii de locuitori fiind nevoiti sa-si paraseasca locuintele, a afirmat Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) intr-un comunicat.

Situatia in Sudanul de Sud este "extrem de ingrijoratoare" in conditiile in care ploile urmeaza sa continue inca patru pana la sase saptamani si numeroase persoane vor fi in continuare afectate, a declarat Alain Noudeho, coordonatorul OCHA in Sudanul de Sud.

Inundatiile au limitat accesul la centrele…