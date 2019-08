Aproape un milion de hectare au fost distruse de incendiile din Bolivia

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 300.000 de hectare de padure din Siberia au fost cuprinse de incendii de vegetație in aceste zile. In ultimele patru zile au fost semnalate peste 200 de focare și autoritațile ruse incearca sa le țina sub control. In ciuda eforturilor pompierilor ruși, incendiile au continuat sa se extinda și…

- Incendiile de padure continua dezlantuite luni, fiind semnalate peste 200 de focare ce acopera o arie de aproximativ 280.000 de hectare din Siberia, conform informatiilor furnizate luni de autoritatile forestiere ruse, transmite DPA potrivit Agrepres. Regiunea afectata de aceste incendii este mai…

- Regiunea afectata de aceste incendii este mai mare decat suprafata ducatului Luxemburg.Incendiile au continuat sa se extinda in ultimele patru zile, in pofida eforturilor depuse de pompieri pentru a le mentine sub control.Tot in Siberia exista in prezent un incendiu si mai extins,…

- Autoritațile din Rusia au anunțat vineri ca incendiile de vegetație izbucnite in regiunea Krasnoyarsk din Siberia continua sa se extinda, afectand aproximativ 963.000 de hectare, conform agenției de presa Tass, citate Mediafax.

- Incendiile de vegetație din regiunea Krasnoyarsk din Siberia s-au extins pe o suprafața de aproximativ 60.000 de hectare in noaptea de marți spre miercuri, ajungand la o suprafața totala de 880.000 de hectare, relateaza agenția de presa Tass, potrivit Mediafax.Autoritațile au raportat marți…

- Incendiile din Siberia se intind in prezent pe o suprafata de 2,4 milioane de hectare (24.000 km patrati), cu 400.000 de hectare mai putin decat saptamana trecuta, potrivit Ministerului Urgentelor din Rusia ...

- 'Avem mai multe incendii decat in 2018, dar in ce priveste suprafata (afectata ) aceasta este de doua ori mai mica decat anul trecut. Nu exista o criza in ce priveste incendiile in Rusia', a declarat pentru TASS directorul in exercitiu al agentiei, Mihail Klinov. 'Acelasi lucru este valabil…

- Incendiile au mistuit, joi, mai multe mii de hectare de culturi si vegetatie din mai multe regiuni franceze, sub efectul conjugat al caniculei si secetei, au indicat autoritatile locale si pompierii, citati vineri de AFP. Cele mai afectate regiuni sunt Normandia, celebra pentru pajistile…