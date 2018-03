Aproape totul despre aprilie Raspuns la o intrebare nepusa Am discutat despre faptul ca numele lunii februarie se prescurteaza cu patru litere – febr. –, nu cu trei, conform exceptiei de la urmatoarea regula: se transcrie prima silaba din cuvant si prima consoana din silaba urmatoare (mart., nu *mar.; sept., nu *sep.). Daca insa acelei consoane ii urmeaza o […] Articolul Aproape totul despre aprilie apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

- Boxul bacauan a dat lovitura la Europenele Under 22 de la Targu-Jiu! Alberto Biro (SCM Bacau) și-a asigurat medalia de bronz dupa o fantastica victorie reușita joi seara, in „sferturile” categoriei 81 kg contra rusului Serghei Murașev. Sambata, in semifinale, Biro il va intalni pe ucraineanul Stepan…

- Astazi, 27 martie, jandarmii din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Bacau, s-au deplasat la sediul Centrului de Interventie Specializata in domeniul protectiei familiei din cadrul D.G.A.S.P.C. BACAU, pentru a oferi sprijin unor persoane care se afla intr-o situatie dificila. Apropierea Zilei Jandarmerie…

- Naționalele de inot de la Bacau au avut nume și prenume: Martin, Dani Martin. Omul nostru din… Atlantis a „ras” tot. Cu o excepție: 50 metri fluture, unde s-a vazut nevoit sa se…mulțumeasca doar cu locul doi. In rest, Dani nu a avut rival. A fost el și restul lumii. Semn bun in vederea unui […] Articolul…

- La data de 24 martie a.c., politistii din Onesti au depistat in trafic un barbat de 49 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism pe Calea Marasesti, sub influenta alcoolului. Conducatorul auto a refuzat testarea cu aparatul alcooltest, precum si recoltarea de mostre biologice de sange…

- * Actor cu o cariera de invidiat, a jucat pe marile scene ale tarii, in roluri care au ramas in istorie – a absolvit Liceul „Bacovia”, fiind atras de arta plastica, a fost pentru putin timp elevul lui George Apostu * a ales teatrul, la sugestia unei mari regizoare, care-i va deveni apoi sotie – […]…

- Suntem in anul Centenarului și marșam pe coarda patriotica, incercand sa sarbatorim crearea Romaniei Mari, eveniment rezultat pur al intamplarii, al unui noroc formidabil ce a determinat unirea tuturor provinciilor romanești in ciuda faptului ca țara a pierdut razboiul. Mulți vor ridica sprancenele…

- Sala Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacau a gazduit la sfarșitul saptamanii trecute faza zonala a Olimpiadei Naționale Corale la care au participat 11 coruri din invațamantul gimnazial din toate județele Moldovei. Comisia de jurizare a fost formata din specialiști ai muzicii corale din județele…

- Sindicatul din Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) a intrat astazi, vineri 16 martie, in greva japoneza in semn de protest, angajații fiind nemulțumiți de legea salarizarii și neplata salariilor. „In acest moment, MTS nu poate sa faca nicio virare de bani pentru federațiile și instituțiile subordonate.…

- Politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime, impreuna cu lucratori din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud Agigea, au verificat, in Portul Constanta Sud Agigea, un container sosit din China, avand ca destinatar o societate comerciala din Bacau, informeaza Poliția Constanța.…

- Sistemul judiciar este, de ceva vreme, zguduit de scandaluri si acuzatii grave de abuzuri din partea unor procurori, probe “plantate”, falsificarea unor date etc. In acelasi timp, se cere tot mai insistent tragerea la raspundere a magistratilor vinovati de erorile judiciare pentru care, pana acum, doar…

- La Biblioteca Municipala „Radu Rosetti” din Onești va avea loc luni, 12 martie, de la ora 18,00, vernisajul expozitiei de fotografie „Regina soldat”, parte a unui proiect de anvergura initiat si implementat de Asociatia Romania Culturala, pentru care aceasta a obtinut premiul Administratiei Fondului…

- O pictura parfumata cu vibrari de violet, așa vedea Bacovia primavara, dar și cu ceva nervi (ei sunt chiar in titlul poeziei), cu astenia care o insoțește de obicei. Versul e foarte potrivit anul acesta, violetul fiind culoarea la moda, superstarul lui 2018. Asta nu trebuie sa insemne defel monotonie…

- – dupa primele concluzii ale legistilor, in urma efectuarii necropsiilor, ipoteza cea mai probabila ar fi ca femeia si-ar fi ucis copilul, dupa care s-ar fi sinucis Cercetarile in cazul de la Tg. Ocna, unde o femeie de 29 de ani si fiul ei de 2 ani si 6 luni au fost gasiti morti in […] Articolul Tg.…

- Compania Raytheon a emis o cerere de oferta catre Aerostar pentru mai multe informații despre piese prelucrate și piese mecanice pentru sistemul de aparare antiaeriana și anti-racheta Patriot care ar putea fi fabricate la Bacau. Anunțul a fost facut chiar de Rautheon. „Aceasta cerere de oferta – spune…

- – diferenta pana la cele 90.438 de apeluri, primite in total in dispecerat, a fost efectuata de SMURD si de cele trei servicii de ambulanta private Echipajele de salvare ale Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Bacau sunt solicitate la maximum, iar de la un an la altul numarul celor au nevoie de…

- Restanțele bancare ale bacauanilor erau, la 31 ianuarie, mai mari cu peste 1,5 milioane de lei fața de luna precedenta și au ajuns la aproape 78 de milioane de lei. Populația județului avea, la aceeași data, credite bancare de peste 3,61 de miliarde de lei, in creștere fața de 31 decembrie, dar economii…

- Județul Bacau a ocupat in anul 2016 locul al 32-lea in țara dupa soldul Investițiilor straine directe (ISD), conform unui studiu facut public de Banca Naționala. Valoarea soldului a fost de numai 142 de milioane de euro. Pentru acest studiu au fost cercetate statistic doar intreprinderile care au mai…

- Lectura, știm, este o forma a fericirii. Important este ceea ce citesti si daca citesti. Se spune ca Papa Iuliu al II-lea i-ar fi zis lui Michelangelo: „Pune-mi o sabie in mana, eu nu stiu sa citesc”. Se pare ca exista mai multe cai pentru a ajunge la fericire. „Ce citesti, maria-ta?”, a intrebat Polonius.…

- Inaintea ultimului turneu de minivolei masculin programat la finalul acestei saptamani, la Bistrița, CSȘ Bacau e ca și calificata in semifinalele Campionatului Național. Cu toate acestea, turneul bistrițean continua sa aiba o miza importanta pentru CSȘ Bacau: locul 1. Daca vor incheia pe prima poziție…

- Persoanele care se asigura facultativ, in baza unui contract, nu vor mai putea solicita o pensie de invaliditate. Potrivit OUG 103/2017, care modifica Legea 263/2010, de la 1 ianuarie 2018 orice contract de asigurare facultativa se incheie doar in vederea obținerii pensiei de limita de varsta sau pentru…

- Pentru trei ore, Biblioteca Județeana “C. Sturdza” a gazduit sambata, 17 februarie, o activitate de tipul “Biblioteca vie” organizata de catre Federația Tinerilor din Bacau. Evenimentul s-a adresat tinerilor, in mod special liceenilor aflați in an terminal și care vor sa afle cat mai multe despre viața…

- Polițiștii din Onesti au depistat un barbat de 29 de ani, din comuna Bogdanesti, banuit ca ar fi distrus prin incendiere un depozit de furaje apartinand unui localnic de 62 de ani, cauzand un prejudiciu in valoare de 60.000 de lei. Politistii au intocmit dosar penal si continua cercetarile sub aspectul…

- La data de 12 februarie, politistii bacauani au depistat un barbat de 49 de ani, din localitate, banuit de comiterea de infractiuni de furt. Pesoana depistata ar fi incercat sa sustraga bunuri din buzunarul gecii unei femei de 64 de ani si a sustras portmoneul din geanta unei tinere de 18 ani, in timp…

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Dumitru Rusu: …este: teatrul care m-a primit cu brațele deschise; este teatrul care m-a invațat primii pași, ca actor, intr-un teatru profesionist și este teatrul care a știut sa ma faca sa nu-mi doresc un alt teatru! Povestiți-ne puțin despre sosirea dumneavoastra…

- Acuzat ca ar fi venit sa supravegheze modul in care voteaza consilierii locali PNL in cazul Societații de Servicii Publice, consilierul județean Petrica Mihaila respinge aceste afirmații și susține ca el a fost prezent la cele doua ședințe in calitate de simplu cetațean responsabil. “Eu, in prima ședința…

- Primari unitaților administrativ-teritoriale care sunt membre in Filiala județeana a Asociației Comunelor din Romania (ACoR) s-au intalnit luni, 5 februarie, in sala mica a Consiliului Județean. Ordinea de zi a adunarii generale a cuprins aprobarea bilanțului financiar pe anul 2017, a bugetului de venituri…

- Dupa ce la mijlocul lunii ianuarie consilierii locali ai orașului Targu Ocna au aprobat indicatorii tehnico – economici pentru obiectivele de investiții “Reabilitare și modernizare cladire pentru inființarea unui centru de zi pentru persoanele adulte cu dizabilitațI” și “Construire a patru locuințe…

- Din cand in cand dau și eu cate o raita pe Facebook, ca sa mai vad ce posteaza lumea, la persoanele publice ma refer, ca eu nu am legaturi cu oamenii pe conturi de socializare. Nu sunt amatoare de Facebook și nu cred in prietenii pe rețele. Poți sa spui cel mult „cunoștințe”, in cazul […] Articolul…

- Aprobarea atribuirii și incheierii Contractului prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri și aprobarea cotizației anuale a municipiului Onești catre Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare (ADIS) Bacau au adus „cele mai fierbinți” dezbateri la…

- Statisticile spun ca Romania este țara din UE in care diferența dintre veniturile mari și cele mici este cea mai mare. Cu alte cuvinte, suntem campioni ai inegalitații. Inegalitatea nu este o noutate, de cateva decenii diferența dintre bogați și saraci a inceput sa fie extrem de vizibila la nivel planetar;…

- Handbalistele Științei au inregistrat sambata cea de-a noua infrangere stagionala. In etapa a 18-a a Diviziei A, bacauancele au fost invinse cu 30-22 pe terenul celor de la CSȘ Tulcea, echipa in fața careia pierdusera și jocul din tur, de acasa. Runda viitoare, studentele vor avea parte de unul dintre…

- Aerostar a invins Pașcaniul cu 4-1 in primul test al anului. Noile achiziții Florin Istrate și Adi Hurdubei și-au trecut numele pe lista marcatorilor inca de la debut Prima saptamana de antrenamente s-a incheiat cu un amical pentru divizionara C bacauana Aerostar. Sambata, lidera campionatului s-a impus…

- Președintele Consiliului Județean Bacau, Sorin Brașoveanu a primit astazi vizita Excelenței Sale, Andrei Grinkevich, ambasador al Republicii Belarus la București. La intalnire a participat și primarul orașului Buhuși, Vasile Zaharia. Discuțiile au fost caracterizate de un mare interes de colaborare,…

- Stațiunea Slanic Moldova va fi, in acest weekend, gazda unui veritabil „Festival al zapezii”, organizat de Vila Teleconstrucția și de Hotel Dobru. De vineri, 26 ianuarie, de la ora 14.00, ne-a informat Mircea Șova, administratorul Vilei Teleconstrucția, pana duminica, 28 ianuarie, turiștii și, evident,…

- Insemnatatea zilei de 24 ianuarie a fost marcata de elevii Colegiului Național “Ferdinand I” printr-o vizita la Focșani. Unirea de la 1859 este strans legata de personalitatea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, de alegerea sa ca domnitor al ambelor Principate și indisolubil legata de istoria locala a…

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau organizeaza astazi, 23 ianuarie 2018, ora 11.00, simpozionul cu tema Unirea Principatelor Romane din 1859. Dubla alegere a colonelului Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Moldovei (5 ianuarie 1859, la Iasi) si al Tarii Romanesti (24 ianuarie 1859, la Bucuresti)…

- Polițiștii Serviciului Rutier Bacau au confiscat aproape 16.000 de țigarete de contrabanda de la un prahovean de 36 de ani, depistat in trafic pe Dn 2. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore. La data de 20 ianuarie a.c., in jurul orei 20.30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Bacau au depistat…

- Cand apelam la neurochirurg? Ce afecțiuni pot fi tratate la medicul specialist și ce presupune o intervenție neurochirurgicala? Ce patologie predomina in Compartimentul de Neurochirurgie din Spitalul Județean de Urgența Bacau? Despre toate acestea, am discutat cu dr. Vlad Buburuzan (foto), medic șef…

- – acesta tamponase masina femeii, insa tot el a devenit recalcitrant – ea a fost nevoita sa se blocheze in autoturism si sa sune la 112 Incidentul s-a petrecut la intersectia strazilor Stadionului cu Alecu Russo, din municipiul Bacau. Femeia, in varsta de 32 de ani, din Bacau, in timp ce conducea un…

- La data de 15 ianuarie a.c., politistii au efectuat cercetari pentru a stabili imprejurarile producerii unui eveniment rutier in urma caruia o persoana a necesitat ingrijiri medicale. Din primele cercetari a rezultat ca, la data de 13 ianuarie a.c. o femeie de 46 de ani, din comuna Manastirea Casin,…

- De pe 15 ianuarie, iarna vine cu adevarat, nu doar in calendar, ne avertizeaza meteorologii. Așa stand lucrurile, e bine sa știm și daca suntem pregatiți sa facem fața viscolului și ninsorilor. Autoritațile susțin ca suntem. „Am avut intalnire cu toți primarii și cu reprezentanții Secției Drumuri Naționale…

- Curtea de Apel Bacau a dispus recunoasterea unor sentinte penale, pronuntate de instante din Serbia, prin care un bacauan a fost condamnat la pedepse ce insumeaza 13 ani si 8 luni de inchisoare, respectiv sentintele penale din 2016 a Judecatoriei Supreme din Kraljevo, hotararea pronuntata in 2012 de…

- Polițiștii din Bacau au confiscat peste 190.000 de țigarete de contrabanda de la o femeie de 32 de ani, depistata la volanul unui autoturism care se deplasa pe raza localitații Nicolae Balcescu. Doua persoane au fost retinute pentru 24 de ore. La data de 11 ianuarie a.c., in jurul orei 12.00, polițiștii…

- Ironic, sau nu, locuințele de serviciu puse la dispoziția medicilor in Bacau par sa fie, numeric vorbind, mai multe decat numarul actual de medici care au nevoie de așa ceva. Insa, se spera ca alți debutanți, dar și medicii cu experiența sa aleaga Bacaul in detrimentul altor orașe. Tocmai de aceea,…

- La Sala „Ateneu”, anul se deschide cu un recital de pian sustinut de Antonio di Cristofano. Pianistul italian, al carui periplu muzical din aceasta seara ne poarta cu precadere in epoca romantica, are o indelungata colaborare cu Filarmonica bacauana. O sa va amintesc totusi ca a studiat la Conservatorul…

- Compania care administreaza in prezent sistemul de alimentare cu apa și rețeaua de canalizare a municipiului Onești, Regia Autonoma Județeana de Apa Constanța, va incepe in acest an proiecte de investiții de circa 21 de milioane de euro pentru reabilitarea și modernizarea acestora. In jumatate de an…

- O bacauanca a demarat o campanie de donare de sange pentru mama sa care este intr-o sitație deosebita, fiind internata la secția Maternitate a Spitalului Județean Bacau. Pacienta are nevoie de sange grupa 01 negativ, o grupa rara, fiind astfel intr-o ipostaza dificila. Chiar daca pacienta a primit sange…

- La data de 03 ianuarie a.c, in jurul orei 20.00, politistii rutieri au depistat in trafic un barbat de 40 de ani, din Bacau, care, in timp ce conducea un autoturism pe DN 2, nu a acordat prioritate si a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un tanar de 23 de ani, din […] Articolul Din cauza…

- Campioana Bacaului va intalni in drumul spre eșalonul 3 una dintre campioanele Neamțului, Iașiului, Sucevei, Botoșaniului sau Vasluiului La finalul ediției 2017-2018, campioanele județene vor accede in Liga a III-a doar dupa susținerea barajului de promovare. Ca și pana acum. Și tot la fel ca in ultimele…