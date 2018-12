Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele CJC, Horia Tutuianu a declarat astazi ca nu este multumit de managementul de la nivelul Teatrului de Stat Constanta iar la inceputul anului viitor va lua masuri radicale. Nu am forma finala a raportului Corpului de Control, dar va pot spune la ora aceasta ca lucrurile nu sunt cum ar trebui…

- Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca organizeaza azi, 23 noiembrie 2018, concursul tehnico-științific ”Fii o saptamana profesor de știinte! Concursul este dedicat Centenarului Marii Uniri. Sponsorul principal este Compania Naționala de Transport al energiei Electrice ”Transelectrica” S.A. Va așteptam…

- pentru a doua oara consecutiv Konica Minolta este inclusa, de șapte ani consecutivi, in indexul Dow Jones Sustainability World (DJSI World), unul dintre cei mai prestigioși indicatori globali ai performanțelor companiilor in domenii de responsabilitate precum mediu, social și guvernare corporativa (ESG).…

- im Hackett, CEO-ul Ford, lucreaza la o campaniei de reorganizare in valoare de 25,5 miliarde de dolari, in speranța ca va ramane competitiv pe piața, scrie Wall Street Journal. Insa vanzarile auto in SUA au scazut, unul din motive fiind taxele impuse de președintele american. Conform declarațiilor lui…

- Deputatul PSD, Catalin Radulescu, este in centrul unui nou scandal. Acesta a dorit sa voteze intr-o secție de votare unde nu este arondat, in Pitești, insa președintele secției de votare nu i-a permis. In cele din urma, Radulescu a fost nevoit sa plece la secția unde este arondat.Citește și: Liviu…

- Pentru ca sunt prea proști ca sa țina un secret, ciorditorii prinși in fapt, penalii cu un picior in pușcarie și spionii carora li se prelinge inca șpaga din mustați și-au dat arama pe fața: da, referendumul nu e despre familia tradiționala, ci despre Romania medievala, ieșita din Europa moderna. Altfel…

- Doi jurnalisti de publicatia Vice si unul de la Mediafax au fost dati afara de la conferinta de presa a Coalitiei pentru Familie, dupa ce au intrerupt evenimentul si nu le-au permis organizatorilor sa vorbeasca.Coalitia pentru Familie a organizat joi, 27 septembrie, de la ora 11.00, o conferinta…

- Formația FCU Craiova și-a indeplinit misiunea de sambata, din Teleorman, doar pe jumatate. Doljenii au condus-o pe Turris Turnu Magurele din mintul 3, grație lui Marius Avram, insa s-au vazut egalați pe final (84), dintr-un penalti, Cristian Balgiu fiind autorul, ...