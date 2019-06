Aproape toata tara, inclusiv Capitala, sub avertizare: averse si vijelii

Aproape toata tara, inclusiv Capitala, sub avertizare: averse…

Intervalul imediat urmator va aduce precipitatii si fenomene meteo specifice furtunilor de vara, in cea mai mare parte din tara, inclusiv in Capitala. O spun meteorologii, prin intermediul unei avertizari COD GALBEN care a fost emisa in urma cu scurta vreme si care va fi valabila pana miercuri seara tarziu. Adica de la orele 12 […]