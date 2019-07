Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul francez Jean-Francois Bohnert va fi numit la șefia Parchetului financiar francez, post pentru care a fost audiat joi 11 iulie, potrivit RFI. Consiliul UE l-a susținut pana acum pe Jean-Francois Bohnert in cursa impotriva lui Kovesi, care la randul sau este susținuta de Parlamentul European.…

- 'Opinia mea personala este ca fiecare trebuie sa isi lamureasca anumite lucruri atunci cand candideaza pentru o functie si acest lucru ar fi si in beneficiul domniei sale. Atata timp cat exista anumite aspecte legate de domnia sa, eu personal nu cred ca este oportuna o sustinere. Dar acest lucru…

- "Opinia mea personala este ca fiecare trebuie sa isi lamureasca anumite lucruri atunci cand candideaza pentru o functie si acest lucru ar fi si in beneficiul domniei sale. Atata timp cat exista anumite aspecte legate de domnia sa, eu personal nu cred ca este oportuna o sustinere. Dar acest lucru il…

- Jean-Francois Bohnert, contracandidatul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European, este favorit pentru a prelua conducerea Parchetului Național Financiar (PNF), o instituție echivalenta in Franța cu Direcția Naționala Anticorupție din Romania. Bohnert ar urma sa ii ia locul actualei șefa a…

- Jean-Francois Bohnert, contracandidatul Laurei Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef european, este favorit pentru șefia Parchetului Național Financiar din Franța, corespondentul DNA, relateaza postul de televiziune TV5Monde, scrie Mediafax.In cazul in care Jean-Francois Bohnert va…

- Laura Codruța Kovesi este dorita cu ardoare in fruntea Parchetului Euopean de catre cei de la USR-PLUS. Aceștia au anunțat ca vor face tot posibilul ca ea sa fie aleasa la Bruxelles. „Dupa negocierile in care Consiliul European a agreat numele persoanelor care vor prelua conducerea instituțiilor europene…

- Secretarul de stat in MAE Alexandru Victor Micula a participat, marti, la Bruxelles, la conferinta "From wrongs to rights: ending severe labour exploitation", organizata de Agentia pentru Drepturile Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), sub auspiciile presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene,…

- "In fiecare din cele 100 de zile de mandat, Guvernul Romaniei a dovedit eficienta, determinare si capacitatea de a gasi solutii bune pentru cetatenii europeni. Ministrii PSD - ALDE au coordonat dosare dificile, unele dintre ele amanate din mandatele presedintiilor precedente, le-au negociat si le-au…